Tối 9/11, G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI, presented by VPBank đã diễn ra đêm thứ 2 - chính thức khép lại 2 đêm "anh Long" đến Việt Nam biểu diễn. Chặng Hà Nội cũng là chặng quốc tế cuối cùng của world tour Übermensch, trước khi G-DRAGON trở lại Hàn Quốc cùng show encore kết thúc 8 tháng lưu diễn. Do đó, đêm diễn thứ 2 tại Hà Nội có cảm xúc đặc biệt không chỉ với fan Việt mà còn với chính GD và ekip nghệ sĩ.

Thu hút 100 nghìn người cho cả 2 đêm concert ở Ocean Park, G-DRAGON lập thêm 1 cột mốc lịch sử với thị trường concert Việt. Mỗi một động thái của G-DRAGON trên sân khấu đều khiến fan "luỵ tim".

Hình ảnh gây hoang mang của G-DRAGON trên sân khấu concert D-2

Khoảnh khắc G-DRAGON gục người, ôm chầm lấy chân micro với trạng thái dường như nức nở trên sân khấu concert D-2 ở Hà Nội đang gây chú ý diện rộng. Khi hình ảnh được đăng tải, nhiều fan theo dõi G-DRAGON online đã rất xúc động, tưởng chừng như đây là 1 khoảnh khắc xao xuyến, bịn rịn của "anh Long" trên sân khấu. Bởi quả thật, ảnh chụp G-DRAGON ôm chân micro được thiết kế như cô dâu, trong khi anh mang bộ suit đen lịch lãm như chú rể có một cảm giác cô đơn, "suy" - nếu như không rõ tình huống phía sau là gì. Thậm chí, nhiều người còn thấy G-DRAGON ôm chân micro như ôm cô dâu của mình.

G-DRAGON và 30 giây ngẫu hứng ôm chân micro như ôm cô dâu của mình

Loạt hình ảnh "tuyệt đối điện ảnh" của G-DRAGON như đang gục người nức nở trên sân khấu, thực chất lại là câu chuyện hài tại concert Hà Nội D-2. Đây là khoảnh khắc giao lưu với fan trước màn trình diễn Drama. G-DRAGON cần phải lấy cảm xúc để hát bản ballad buồn luỵ tim, nhưng dưới khán đài thì FAM Việt fanchant BIGBANG và Bang Bang Bang cực kì lớn. G-DRAGON khó vào mood hát, anh chỉ đành chiều fan bằng cách tuỳ cơ ứng biến trên sân khấu. G-DRAGON thậm chí còn hoà ca cùng fan Việt 1 đoạn nhỏ giai điệu ca khúc Bang Bang Bang, khiến khán đài như nổ tung.

Khoảnh khắc "tuyệt đối điện ảnh" của G-DRAGON

Khoảnh khắc ôm chân mic là 1 động thái khá ngẫu hứng, mang tính nghệ sĩ của G-DRAGON. Nhiều hành động nam thần tượng làm trên sân khấu gần như không có lý do, nhưng khi lan truyền trên MXH thì lại mang một sắc thái khác. Đây cũng là điều cực kỳ thú vị khi theo dõi G-DRAGON trình diễn. Đúng là ông hoàng sân khấu, bởi G-DRAGON luôn biết cách để làm cho tiết mục trở nên thú vị không ngờ đến.

G-DRAGON luôn biết cách để làm cho tiết mục trở nên thú vị không ngờ đến

Sau khi kết thúc D-2 tại Việt Nam, dự kiến G-DRAGON sẽ trở về Hàn Quốc ngay ngày 10/11. Tại Hàn, các hãng truyền thông đã đặt lịch livestream đón G-DRAGON tại sân bay vào chiều tối ngày 10/11. Dù concert đã kết thúc, nhưng FAM và VIP Việt vẫn đang còn lâng lâng trong cảm xúc thăng hoa của concert G-DRAGON. Giấc mơ 10 năm thành hiện thực, cuối cùng thủ lĩnh BIGBANG cũng đã có 1 concert solo dành riêng cho fan ngay tại Việt Nam. Đây sẽ là ký ức khó quên với bất vì VVIP - VFAM nào.