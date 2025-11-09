Đêm 8/11, sân khấu Ocean Park bừng sáng khi concert G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch], presented by VPBank D-1, chính thức diễn ra. Lần đầu tiên sau nhiều năm, Việt Nam chứng kiến một sân khấu quy mô 50.000 người được dựng trọn vẹn theo tiêu chuẩn quốc tế. Toàn bộ kết cấu sân khấu, hiệu ứng ánh sáng, âm thanh và kịch bản trình diễn, kỹ thuật đều được thực hiện theo đúng tiêu chuẩn quốc tế của G-DRAGON.

Cách fan Việt chào mừng GD “trở về nhà” - đâu đâu cũng là GD!

Trước ngày concert, khắp Hà Nội đã ngập tràn hình ảnh G-DRAGON. Từ màn hình LED ở trung tâm thương mại, phướn dọc các tuyến phố Ocean City đến các booth check-in, đâu đâu cũng thấy biểu tượng của “Rồng”. Fan Việt chi khủng chào đón G-DRAGON trở về.

Hình ảnh G-DRAGON phủ sóng khắp các ngõ phố nơi diễn ra concert (ảnh - Chí Long Vietnam Fanpage):

Các fan project được triển khai đồng loạt từ nhiều tuần trước. Tổng số tiền quyên góp cho fanpage đầu tàu vượt 284 triệu đồng vào ngày 31/10, con số khẳng định độ “chịu chơi” và tâm huyết của cộng đồng FAM Việt. Từng cấp độ project mang tên “Rồng lượn phố”, “Rồng cháy sân”, “Rồng thăng hoa” được thiết kế tỉ mỉ, đúng tinh thần G-DRAGON.

Fan hoàn thiện đến từng chi tiết (Ảnh: Chí Long Vietnam Fanpage)

Hai photobooth chủ đề Übermensch và Mái nhà nhỏ của GD được dựng ngay trung tâm thương mại, tái hiện lại cả thế giới của G-DRAGON, từ thần thái cool ngầu đến những khoảnh khắc đáng yêu bên mèo cưng ZOA. Mỗi góc đều thu hút đông đảo người hâm mộ đến chụp ảnh, tạo nên không khí lễ hội tưng bừng. Cách fan Việt đón G-DRAGON luôn chỉn chu, sáng tạo và có chiều sâu cảm xúc.

Khắp các quán cà phê, tiệm hoa, khu phố trung tâm,… hình ảnh hoa cúc, biểu tượng quen thuộc gắn với G-DRAGON xuất hiện dày đặc. Nhiều cửa hàng bắt trend nhanh chóng với hoa cúc khuyết cánh. Fan đi đâu cũng dễ dàng bắt gặp dấu ấn của G-DRAGON, G-DRAGON ở khắp mọi nơi, len vào từng góc phố.

Khắp nơi trang trí, "đu trend" cúc khuyết cánh chào đón anh Long:

Và tình yêu thần tượng càng rực rỡ hơn trong đêm concert đầu tiên. Không khí quẩy, fanchant cực nhiệt khiến quốc tế cũng phải trầm trồ. Nhiều người thừa nhận chưa từng thấy nơi nào hát to và đồng lòng đến vậy. Fan quốc tế gọi concert này là “bữa tiệc đỉnh cao nhất của tour Übermensch” hay “nơi tuyệt vời để khép lại tour”.

G-DRAGON diễn 3 tiếng không biết mệt

Trên sân khấu Ocean Park, G-DRAGON hay “anh Long” theo cách fan Việt thân mật gọi đã trình diễn liên tục gần 3 tiếng không biết mệt. Từng chuyển động, từng lời hát đều cho thấy năng lượng của một nghệ sĩ ở đẳng cấp cao nhất, nhưng vẫn dành trọn sự kết nối cho khán giả phía dưới. Hàng chục nghìn người đồng thanh hát theo từng ca khúc, tạo nên không khí vừa cuồng nhiệt vừa xúc động.

G-DRAGON mang đến những sân khấu đẳng cấp nhất:

G-DRAGON trình diễn gần 25 bài hát. Setlist được lấp đầy bởi những bản hit như Michigo, One of a Kind, CRAYON, CROOKED, WHO YOU, Today, Take Me,... Phần trình diễn Bonamana, Butterfly, Drama,... đưa khán giả đến không gian tình ca lãng mạn. Khi camera cận mặt, visual của G-DRAGON làm fan mê mệt. Dù khá quen thuộc với các tạo hình của GD, nhưng cứ mỗi lần anh đổi concept là fan sốc visual.

Home Sweet Home vang lên, báo hiệu lời hứa trở lại của GD thành hiện thực khiến cả khán đài nghẹn ngào. Rồi bất ngờ Taeyang và Daesung xuất hiện trên màn hình LED khiến khán đài vỡ òa. “Anh Long” nhìn xuống biển lightstick vàng - trắng, biểu tượng của VIP và FAM Việt, rồi rap chay “Home Sweet Home” trong tiếng fanchant vang vọng. Trong giây phút đó, ai cũng nhận ra G-DRAGON đã thực sự xúc động. Anh không chỉ đang biểu diễn, mà đang trở về “nhà”.

G-DRAGON trình diễn Home Sweet Home

G-DRAGON không ngại bước xuống khu vực khán đài, tiến gần fan, nhìn thẳng vào ống kính điện thoại, Cả show diễn lấp đầy bằng hàng chục nghìn tiếng hô “Anh Long!”. Cách gọi thân mật chỉ fan Việt mới có khiến cộng đồng quốc tế vừa tò mò, vừa thích thú. Với fan Việt, “anh Long” là cách gọi gần gũi, thể hiện tình cảm thật lòng dành cho thần tượng, người họ xem như người thân.

Fanchant CROOKED điên nhất từng thấy

Đỉnh điểm cảm xúc là khi CROOKED vói 50.000 người cùng hát, G-DRAGON chỉ mỉm cười đưa micro, không cần hát thêm câu nào. Fanchant “điên” nhất lịch sử concert Kpop tại Việt Nam khiến chính anh phải cười mãn nguyện. Hàng chục nghìn người chant “BIGBANG!” trong niềm xúc động tột độ. G-DRAGON mỉm cười, gật đầu nhẹ khi nhắc đến lời hẹn “BIGBANG comeback 2026”, khiến khán giả Việt Nam như bùng nổ.

G-DRAGON tâm sự với fan Việt

Kết màn với Untitled, 2014, bản ballad kinh điển, G-DRAGON cởi áo, chỉ mặc ba lỗ trắng mướt mồ hôi. Giữa ánh sáng dịu, anh cúi đầu cảm ơn khán giả. Cả Ocean City chìm trong sự im lặng đầy xúc động, rồi bùng nổ trong tràng pháo tay dài.

8Wonder, ekip sản xuất tại Việt Nam đã làm việc liên tục suốt nhiều tuần để tái hiện đúng tinh thần Übermensch mà G-DRAGON yêu cầu. Với sức chứa lên đến 50.000 người, concert G-DRAGON tại Hà Nội không chỉ là một đêm nhạc, mà còn là minh chứng cho việc Việt Nam hoàn toàn có thể tổ chức concert đẳng cấp quốc tế, đúng chuẩn quy mô của các “stadium tour” hàng đầu châu Á.

8Wonder, ekip sản xuất tại Việt Nam đã làm việc liên tục suốt nhiều tuần để tái hiện đúng tinh thần Übermensch mà G-DRAGON yêu cầu

Mọi chi tiết, từ kết cấu sân khấu, ánh sáng, hiệu ứng sân khấu, đến kịch bản âm thanh đều phải tuân thủ nghiêm ngặt yêu cầu từ phía ekip G-DRAGON. Các tiêu chuẩn quốc tế được đáp ứng trọn vẹn, không một chi tiết thừa hay thiếu, mang lại cho khán giả Việt Nam một trải nghiệm thị giác và thính giác đúng nghĩa. G-DRAGON mang xe hoa cúc đến phát quà cho fan Việt. G-DRAGON đã ứng dụng công nghệ AI cho suốt World Tour. Và tại Việt Nam, những màn đánh đèn cực nghệ, chi tiết thẩm mỹ tinh tế của G-DRAGON được tái hiện đủ đầy.

Thiết kế sân khấu, âm thanh - ánh sáng chuẩn đẳng cấp quốc tế:

Sân khấu bùng nổ pháo hoa xuyên suốt, một điểm nhấn đặc biệt khiến fan quốc tế trầm trồ. Trong các chặng tour, Việt Nam là điểm có pháo hoa hoành tráng nhất. Từng đợt pháo hoa rực sáng cùng giai điệu và vũ đạo, khiến không khí bùng nổ chưa từng có.

Công nghệ trình chiếu LED, ánh sáng chuyển động theo từng beat nhạc, sân khấu Ubermensch với ngai bạc khổng lồ, tất cả hòa quyện để biến Ocean City thành một “vũ trụ Rồng” đúng nghĩa. Lần đầu tiên, khán giả Việt Nam được chứng kiến một concert tầm cỡ thế giới ngay tại quê nhà.

G-DRAGON và ngoại lệ cho fan Việt - fan quốc tế trầm trồ

G-DRAGON giữ sự kết nối đặc biệt với fan Việt. Trước khi chính thức xuất hiện, G-DRAGON đã gửi một thông điệp đầy xúc động đến toàn bộ khán giả Việt Nam. Trên màn hình LED khổng lồ, nam nghệ sĩ cùng ekip chia sẻ bằng 3 thứ tiếng bao gồm tiếng Anh, tiếng Việt và tiếng Hàn: “Có tin tức về thiệt hại nghiêm trọng do lũ lụt và bão ở Việt Nam. Xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới tất cả những ai bị ảnh hưởng. Cầu mong cuộc sống thường nhật và những trái tim tổn thương sớm được chữa lành. Chúc mọi người luôn an toàn, khỏe mạnh và xin gửi lời cảm ơn chân thành tới tất cả những người đang nỗ lực trong công tác khắc phục hậu quả”. Thông điệp ngắn gọn nhưng khiến người hâm mộ không khỏi xúc động khi đây là sự quan tâm vô cùng chân thành của G-DRAGON dành cho đồng bào Việt Nam đặc biệt là trong thời điểm miền Trung đang chịu ảnh hưởng nặng nề của bão lũ.

G-DRAGON gửi lời nhắn đến vùng thiên tai Việt Nam

Trên các diễn đàn quốc tế, fan nước ngoài không giấu nổi sự ngưỡng mộ dành cho tình cảm giữa GD và cộng đồng fan Việt. Không ít đoạn video ghi lại khoảnh khắc khán đài hát vang không sót một câu nào - còn “anh Long” thì xúc động nghẹn ngào đã được lan truyền mạnh mẽ, khiến concert Hà Nội trở thành huyền thoại mới trong hành trình của Übermensch Tour.

Đêm 8/11 khép lại, Ocean City vẫn sáng rực ánh vàng. Ai nấy đều nán lại, không muốn rời đi. Trên mạng xã hội, từ fanpage lớn đến tài khoản quốc tế, mọi người chỉ nói về một điều. Ngay sau khi kết thúc concert, G-DRAGON chia sẻ ngay 6 story sự kiện. “Anh Long” thật sự “luỵ” khán giả Việt Nam.

G-DRAGON update 6 story ngay sau concert D-1

Concert Übermensch tại Hà Nội không chỉ là một đêm diễn, mà là dấu mốc lịch sử cho cả thị trường concert Việt. Người hâm mộ được tự hào nói rằng: “Phải khen cho concert G-DRAGON tại Việt Nam - đẳng cấp, cảm xúc và đầy tự hào.” Không chỉ dừng ở hiệu ứng mạng xã hội, sự kiện này còn cho thấy mức độ lan tỏa thực sự của văn hóa fan Việt: chuyên nghiệp, có đầu tư và ngày càng đúng tiêu chuẩn quốc tế. Với cách tổ chức bài bản, ý thức đồng hành và tình yêu bền bỉ sau 8 năm chờ đợi, fan Việt đã chứng minh rằng họ xứng đáng với sự trân trọng của chính thần tượng mình.