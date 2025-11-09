Concert G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI, presented by VPBank D-1 đánh dấu lần đầu tiên G-DRAGON tổ chức world tour tại Việt Nam đang trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý bậc nhất ờ thời điểm hiện tại. Xuyên suốt hơn 2 tiếng đồng hồ, G-DRAGON đã khiến cộng đồng VIP và FAM Việt Nam được sống trọn vẹn trong một đêm nhạc đầy cảm xúc. Các fan được hát, được hò reo, được “quẩy” và được khóc khi sau nhiều năm chờ đợi ngày “ông hoàng Kpop” tổ chức concert world tour tại quê nhà đã trở thành sự thật.

G-DRAGON mang đến đêm concert đầu tiên tại Việt Nam tràn ngập cảm xúc

Không chỉ khán giả Việt Nam, cộng đồng fan G-DRAGON toàn cầu cũng đang “náo loạn” trên nền tảng X (Twitter) trước sự hoành tráng của concert G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] tại đất nước hình chữ S. Ngay từ phần trình diễn mở màn đêm nhạc cho đến khi kết thúc với ca khúc encore, liên tiếp là những màn bắn pháo hoa rợp trời vô cùng đẹp mắt khiến hàng chục nghìn khán giả vỡ òa. Không ít người hâm mộ quốc tế phải bày tỏ sự choáng ngợp với tràng bắn pháo hoa hoành tráng và thừa nhận Việt Nam vô cùng đặc biệt khi đem đến trải nghiệm khó quên.

Clip một trong những màn bắn pháo hoa gây phấn khích tại concert của G-DRAGON tại Việt Nam

Màn bắn pháo vô cùng đẹp mắt tại concert của G-DRAGON diễn ra ở Ocean City

Khán giả quốc tế này cũng không giữ được sự phấn khích: “Trời ơi, đám đông Việt Nam khiến tôi cảm thấy fomo đỉnh cao. G-DRAGON thật sự xứng được cổ vũ như thế này cho concert cuối. Cảm ơn Việt Nam”

Fan Thái Lan cảm thán: “Tôi khẳng định fan với VIP Việt Nam vô địch luôn ấy. Pháo hoa hoành tráng không tả nổi”

Sự ngỡ ngàng là cảm xúc chung của người hâm mộ quốc tế

“Hà Nội thật tuyệt vời với pháo hoa”

Bên cạnh đó, cứ nhắc đến fan Việt tại các concert thì “đặc sản” gây ấn tượng nhiều nhất phải kể đến fanchant và những tiếng hò reo không ngớt. Tại concert world tour của G-DRAGON cũng không ngoại lệ khi hơn 40 nghìn khán giả đã tạo nên một đám đông “ồn ào” với những màn “fanchant” điên rồ nhất.

Điều này cũng khiến cho rất nhiều người hâm mộ quốc tế phải “mắt tròn mắt dẹt”, thể hiện sự bất ngờ với sự cuồng nhiệt của khán giả Việt Nam. Thậm chí, một VIP quốc tế còn không ngại ngần tuyên bố Việt Nam chưa bao giờ gây thất vọng với những màn fanchant “đỉnh nóc kịch trần”.

Clip fanchant của khán giả Việt khi G-DRAGON trình diễn Home Sweet Home

“Fanchant quá lớn. Pháo hoa thật điên rồ. Cảm giác như đây là một festival quốc gia vậy”

"Wow một đám đông khổng lồ dành cho G-DRAGON”

“Ôi đám đông này, thật sự điên rồ”