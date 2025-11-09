Quỳnh Anh Shyn học thanh nhạc “cấp tốc” trong 2 tháng, cùng giáo viên với Châu Bùi

Em Xinh Say Hi đã khép lại 2 tháng rưỡi nhưng người hâm mộ còn chưa chịu “move on”, vẫn bàn tán sôi nổi trên các diễn đàn mạng. Bên cạnh những Em Xinh đã có kinh nghiệm ca hát hay khả năng làm chủ sân khấu tốt như Phương Ly, Phương Mỹ Chi, Bích Phương… thì Quỳnh Anh Shyn là 1 nhân tố gây bất ngờ hơn cả.

Nửa đầu chương trình, cô nàng còn khá mờ nhạt, chưa bung trổ được tài lẻ hay nổi bật hẳn ở khía cạnh nào. Sang đến Live Stage 3, Quỳnh Anh Shyn dần nhận được sự chú ý nhờ sự duyên dáng, mảng miếng ổn áp và EQ cao. Từ đây, khả năng sáng tạo, lên concept tiết mục của nữ fashionista dần được công nhận. Đến trình ca hát và vũ đạo cũng được khen ngợi là ổn định, vừa đủ để bắt nhịp với team.

Mới đây, 6 tháng kể từ khi Em Xinh bắt đầu khởi động, Quỳnh Anh Shyn mới đăng tải đoạn video về quá trình học hát, học nhảy để chuẩn bị cho sân chơi của 30 nghệ sĩ. Tuy vlog có thời lượng khá ngắn, được chắp nối bởi nhiều khung hình nhưng dân tình đã nhận ra ngay giảng viên kèm cặp cho Quỳnh Anh Shyn chính là NSUT Minh Huệ, được biết đến trước đó với vai trò giáo viên dạy thanh nhạc cho Erik, khiến anh chàng chật vật mãi mới hát tròn trịa được 1 từ.

Vlog ngắn hành trình luyện tập cho Em Xinh của Quỳnh Anh Shyn

Quá trình học hát của Quỳnh Anh Shyn được gói gọn lại trong 10 giây. Cô Minh Huệ dạy Quỳnh Anh Shyn những bước cơ bản để khởi động thanh quản, làm ấm giọng và luyện tập hát đúng cao độ. Nữ fashionista được khen có giọng hát đẹp, “suýt nữa là uổng phí”.

Quỳnh Anh Shyn chăm chỉ học hát và thu âm

Ngoài ra, vlog đều là những lần cô nàng luyệt hát, thu âm và học vũ đạo với các Em Xinh khác qua 4 Live Stage trước khi Quỳnh Anh Shyn phải dừng chân trước thềm Chung kết. Orange, Vũ Thảo My, Bích Phương, Mỹ Mỹ hỗ trợ cô nàng hết mình để hoàn thành tiết mục thật trọn vẹn.

Dân tình chợt nhớ ra Châu Bùi, fashionista còn lại trong Em Xinh, cũng từng phải khổ luyện trong 6 năm, từ ca hát, nhảy múa đến sản xuất nhạc. Trong vlog ghi lại quá trình dấn thân vào âm nhạc, Châu Bùi cũng tìm đến cô Minh Huệ để luyện tập bài bản những bài tập phát triển khả năng thanh nhạc. Tuy nhiên, Quỳnh Anh Shyn bắt đầu chăm chỉ luyện thanh từ tháng 3 đã được giảng viên khen có tố chất ca hát, còn Châu Bùi phải mất tới 6 năm để tự tin bước chân vào Em Xinh dù vẫn còn thiếu sót so với một ca sĩ thực thụ.

Châu Bùi cũng là học trò của cô Minh Huệ

Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp thời trang, Châu Bùi đã bắt đầu học luyện thanh, học đàn và tìm hiểu sâu hơn về âm nhạc từ những phản hồi về giọng nói của mình. Điều này nhanh chóng biến thành một niềm đam mê lớn, mang lại cho cô niềm hạnh phúc và sự bình yên. Để phục vụ cho đam mê này, cô thậm chí đã đầu tư xây dựng một studio riêng tại nhà, bao gồm phòng gương để tập nhảy và phòng thu âm, cho thấy sự nghiêm túc tuyệt đối.

Con đường đến với âm nhạc của Châu Bùi không hề dễ dàng. Cô đối mặt với nhiều khó khăn, từ việc các thầy cô không tin tưởng vào sự nghiêm túc của mình cho đến những lời góp ý tiêu cực từ bạn bè, người thân. Thứ khiến hành trình học hát của Châu Bùi trở nên đặc biệt không chỉ là việc cô bắt đầu từ số 0, mà còn ở thái độ cầu thị, sự nghiêm túc, và cách cô tiếp cận âm nhạc như một môn học, chứ không phải một trải nghiệm ngắn hạn.

Châu Bùi thể hiện đam mê với âm nhạc

Có thể thấy, hành trình học hát giữa 2 nàng fashionista có sự khác biệt rõ ràng: Quỳnh Anh Shyn luyện tập trong thời gian ngắn để chuẩn bị hành trang cho Em Xinh, trong khi Châu Bùi đã nỗ lực hàng năm trời vì đam mê rồi cơ duyên đưa Châu Bùi tới Em Xinh. Dù không phải ca sĩ chính chuyên, vẫn cần phải trau dồi nhiều hơn nữa nhưng cả Quỳnh Anh Shyn và Châu Bùi ít nhiều đã được công nhận trên con đường bứt phá bên cạnh 28 nghệ sĩ nữ khác.