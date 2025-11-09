Concert G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI, presented by VPBank chính thức bước vào đêm diễn thứ hai tại Ocean Park vào tối 9/11. Sau một đêm đầu tiên bùng nổ, để lại loạt khoảnh khắc viral khắp mạng xã hội, hàng chục nghìn khán giả tiếp tục kỳ vọng vào một đêm diễn "cháy" hơn bao giờ hết cùng "ông hoàng Kpop".

Trước giờ G đêm 2 concert G-DRAGON tại Hà Nội

Trước giờ G, điều khiến người hâm mộ lo lắng nhất chính là thời tiết. Dù đã có dự đoán mưa từ trước, nhưng ở đêm D-1, bầu trời Hà Nội bất ngờ ủng hộ, trời quang mây tạnh, không một giọt mưa suốt đêm diễn ra concert. Tuy nhiên, sang đến D-2, tình hình lại đảo ngược: mưa kéo dài cả ngày, thậm chí dự kiến còn tiếp diễn đến buổi tối.

Không khí trước giờ G concert G-DRAGON D-2

Dẫu vậy, bầu không khí quanh khu vực Ocean Park vẫn cực kỳ sôi động. Ngay từ đầu giờ chiều, hàng dài người hâm mộ đội mưa xếp hàng check-in, chuẩn bị vào khu vực khán đài. Dưới những tấm áo mưa đủ màu, lightstick vẫn sáng rực, fan lên đồ như fashion week, cho thấy nhiệt độ của concert không hề giảm dù trời mưa tầm tã.

Fan đội mưa check-in:

Theo lịch trình, khoảng 16h G-DRAGON sẽ xuất hiện tại buổi tổng duyệt trước giờ diễn, kết hợp giao lưu nhanh với fan sở hữu vé VIP và VVIP. Tuy nhiên, vì thời tiết mà lịch trình xê dịch đôi chút. Đến 17h, người hâm mộ mới bắt đầu vào đến khu vực soundcheck. Dù trời có tạnh nhưng vẫn mưa nhỏ giọt. Với tình hình này, "anh Long" sẽ tiến hành tổng duyệt ngay dưới mưa.

G-DRAGON hát Take Me dưới trời mưa

Khoảng 17h45, G-DRAGON xuất hiện. Hôm nay, "anh Long" ăn vận đơn giản với bộ đồ xanh đậm thanh lịch, trẻ trung. G-DRAGON cầm ô Ubermensch ra hát cùng fan Việt. Vẫn là Bonamana và Take Me, nhưng nghe GD hát dưới trời mưa lại có một cảm xúc khác. Sau 1 lúc cầm ô hát, "anh Long" vứt ô để cùng fan Việt tắm mưa. Visual của GD khiến dân tình không thể rời mắt, ấm áp, thân thiện như bạn trai nhà bên.

G-DRAGON ôm ô ngồi hát

Một lúc sau bỏ cả ô

Tính đến cuối giờ chiều, toàn bộ khu vực sân khấu, âm thanh, ánh sáng đã được kiểm tra và bảo đảm an toàn tuyệt đối, sẵn sàng cho đêm thứ hai của hành trình Übermensch. Cơn mưa lớn có thể khiến bầu trời Hà Nội xám lại, nhưng nhiệt huyết của người hâm mộ và bản lĩnh sân khấu của G-DRAGON chắc chắn sẽ khiến sân khấu Ocean Park một lần nữa bùng nổ trong đêm 9/11.

Concert D-2 chính thức bắt đầu

Sau buổi chiều mưa tầm tã, đến tối, thời tiết tại Ocean Park 3 dần tạnh ráo, thuận lợi cho concert diễn ra. Trước khi concert bắt đầu, G-DRAGON tiếp tục gửi thông điệp bình an đến bà con Việt Nam vùng thiên tai. Ở cả 2 đêm concert, "anh Long" đều cho thấy sự tinh tế, chân thành của mình với người dân Việt Nam. Đến khoảng 20h30, sân khấu mới bắt đầu sáng đèn. G-DRAGON tiếp tục bước ra khiến khán giả vỡ oà với tiết mục mở màn quen thuộc POWER, Home Sweet Home,... Setlist hiện giữ nguyên như D-1.

G-DRAGON biểu diễn Home Sweet Home tại concert Hà Nội D-2

Visual nét căng của GD trên màn hình LED:

G-DRAGON xuất hiện với thần thái cực ngầu. Vẫn là outfit hoa hồng đỏ với vương miện quyền lực, G-DRAGON biểu diễn đến đâu là sân khấu bùng nổ đến đấy. Vì concert diễn ra trễ hơn so với dự kiến, G-DRAGON gửi lời xin lỗi fan Việt vì đã trì hoãn show để chuẩn bị cho mọi thứ tươm tất hơn. Biểu diễn xong màn mở đầu, G-DRAGON giao lưu với người hâm mộ, anh nhắc lại kỷ niệm show tháng 6 và nhớ rõ - tính đến hiện tại đã là 141 ngày được gặp lại FAM Việt.

G-DRAGON còn tự trêu đùa về tình hình thời tiết thay đổi thất thường 2 ngày gần đây. Anh hô vang với FAM "When I say rain" (khi anh nói mưa) làm toàn thể đám đông 50 người đồng thanh "Không!!!".

G-DRAGON tự trêu đùa thời tiết

G-DRAGON ở nụ cười chào fan Việt:

Fanchant "điên" nhất lịch sử không phải nói suông

Tiếp tục với hit quốc dân Crooked, khán giả concert D-2 quyết không thua D-1 khi hát theo không sót chữ nào của anh Long. Fanchant vang dội với màn hoà giọng của hơn 50 nghìn người. Fan Việt đã chứng minh năng lượng, nhiệt huyết và tình cảm dành cho G-DRAGON thông qua những màn fanchant "cháy" 1000% này. Viral ra cả cộng đồng fan quốc tế, fanchant "điên" nhất lịch sử của G-DRAGON không phải lời nói suông.

Fanchant Crooked tại concert D-2

G-DRAGON tràn đầy tự hào trước fanchant khủng của fan Việt

Visual "anh Long" càng nhìn càng mê

Cũng như D-1, concert Übermensch chính là bữa tiệc thị giác của G-DRAGON. Những bộ trang phục biểu diễn cầu kì, concept "độc tôn" khó tìm ra phiên bản thứ 2 đã làm nên thương hiệu ngôi sao số 1 Hàn Quốc. Nhưng mỗi khi G-DRAGON thay tạo hình, fan lại sốc visual. Đến với set diễn Bonamana, G-DRAGON hoá hoàng tử băng giá. Visual D-2 thậm chí còn khiến fan mê mẩn hơn D-1 tại Hà Nội.

Tạo hình đẳng cấp của G-DRAGON

G-DRAGON ưu ái fan Việt

Tạo hình được trông chờ nhất - bộ suit lịch lãm với mũ rộng vành chính là món quà ưu ái G-DRAGON tặng fan Việt. Ở D-1, GD gây ấn tượng cùng bộ cánh màu be lấp lánh, đẹp trai như bạch mã hoàng tử. Đến D-2, anh Long diện bộ cánh mới tinh màu đen sang trọng, đính ngọc cầu kỳ. G-DRAGON mang đến Việt Nam 2 bộ suit cho set diễn Too Bad, Take Me, Drama,... và là lần đầu tiên mặc suit đen trong suốt World Tour. Kết hợp với chân mic cô dâu set up riêng cho Drama, G-DRAGON như chú rể trong mơ của hàng triệu fan girl.

G-DRAGON xúc động ôm chân mic

Gần cuối mỗi concert, G-DRAGON sẽ ngồi tâm sự cùng fan. Tại concert Hà Nội D-2, anh liên tục bày tỏ sự xúc động. Fan Việt hô vang "BIGBANG", G-DRAGON bồi hồi ngồi nghe fanchant "bang bang bang". V-FAM thành công "khều" G-DRAGON hát theo giai điệu Bang Bang Bang, khiến không khí như vỡ oà. Đây là tín hiệu để fan Việt "manifest" concert kỷ niệm 20 năm của BIGBANG vào năm sau. Cũng như D-1, fan Việt fanchant quá nhiệt khiến GD khó lấy "mood" để diễn ca khúc tình suy Drama. G-DRAGON cũng phải "chịu thua" trước năng lượng của fan Việt.

Bộ suit mới toanh siêu đẹp trai của anh Long:

Encore concert - GD bịn rịn chào VFAM

Concert dần đi đến hồi kết với encore This Love, IBELONGIIU, Untitled 2014,... Giữ nguyên xe cúc đi vòng quanh sân khấu, G-DRAGON đi đến đâu phát quà đến đấy. Fan Việt xúc động vì được gần idol đến mức không thể ngờ, nói về độ chiều fan, G-DRAGON luôn có cách để khiến fan "ôm tim".

G-DRAGON đi xe hoa cúc đến từng khu vực fan:

G-DRAGON cám ơn sự nồng nhiệt của VFAM. Càng gần cuối, không khí càng cảm xúc lắng đọng. Cả GD lẫn người hâm mộ đều bịn rịn không muốn rời xa. Thánh ca Untitled, 2014 vang lên, một lần nữa 50 nghìn khán giả Việt chìm trong biển cảm xúc. Pháo hoa rợp trời đánh dấu 1 đêm diễn đáng nhớ đã khép lại.

Thánh ca Untitled, 2014 khép lại 2 đêm concert GD tại Hà Nội

Pháo hoa tạm biệt VFAM

Concert D-2 kết thúc, nhưng dường như mạch câu chuyện vẫn tiếp diễn, không ai muốn rời đi. 2 đêm Übermensch tại Hà Nội khép lại trong sự thăng hoa của âm nhạc và tình cảm giữa GD và FAM Việt. Chờ đợi gần 10 năm để được quẩy concert anh Long ngay lại Việt Nam, ước mơ thanh xuân của nhiều VIP và FAM Việt thực sự đã thành hiện thực.