Karik quá liều

Tối 8/11, Anh Trai Say Hi mùa 2 đã phát sóng tập 8, hé lộ 2 tiết mục còn lại của team BigDaddy và Robber. Sau đó, 30 nghệ sĩ bước vào vòng đấu dance battle. Đây được coi là một trong những đặc sản của Vũ trụ Say Hi được dân tình đón nhận nồng nhiệt.

Dance battle chia ra 3 vòng: đấu nhóm, đấu đối kháng và trình diễn cá nhân. Có mặt ở đây là dàn giám khảo chất lượng, quy tụ nhiều gương mặt sừng sỏ trong giới dancer Việt Nam như MTPop, C2 Low, Quốc Tít…



Ở vòng đấu theo nhóm, mỗi đội có 60 giây để mang đến một tiết mục nhảy được biên đạo trong vòng chưa đầy 1 tuần. Vì khả năng nhảy của mỗi người khác nhau nên phần thể hiện đầu tiên mang tinh thần vui vẻ và có phần hài hước. Thái Ngân là nhân tố gây bất ngờ nhất khi anh chàng thực hiện động tác backflip - lộn ngược trên không. Đây là kỹ năng mà không phải dancer chuyên nghiệp cũng có thể tập luyện thành công trong khoảng thời gian ngắn.

Phạm Đình Thái Ngân thực hiện cú backflip nguy hiểm

Sang đến vòng 2, 6 đội tiến hành bốc thăm ngẫu nhiên để chia thành ba cặp đấu. Mỗi đội chọn ra một thành viên đại diện, bước vào màn đối đầu trực diện với đối thủ. Sau hai vòng thi, 4 đội có tổng điểm cao nhất sẽ giành quyền đi tiếp vào vòng chung kết.



Ở lượt đấu của mình, nam rapper “quẩy” cực sung và liên tục phô diễn loạt kỹ thuật nhảy điêu luyện. Anh chàng thực hiện những cú xoay người, di chuyển chân liên tục đậm chất b-boy khiến người xem há hốc.

Phần dance battle của Karik khiến MXH dậy sóng

Vì đã tham gia giới giải trí đã lâu, cộng thêm việc chỉ hoạt động với vai trò rapper và tham gia các gameshow - nên số đông người hâm mộ đã quên Karik có nền tảng vũ đạo chuyên nghiệp trước khi nổi tiếng. Anh chàng từng là B-boy có tiếng trong giới underground ở TP.HCM đầu những năm 2010.



Anh chàng thể hiện nhiều động tác b-boy đòi hỏi kỹ thuật cao

Pha tiếp lưng xuống sàn khiến cả trường quay sửng sốt

Karik vẫn đang từng ngày trải qua cơn đau do anh đã đứt hoàn toàn dây chằng chéo trước (ACL), kèm rách sụn chêm trong và ngoài. Được biết, khi dây chằng chéo trước đứt, đầu gối mất đi một phần “chốt” giữ ổn định. Tuy nhiên, nếu các nhóm cơ đùi được tập phục hồi đúng cách, chúng có thể bù đắp một phần chức năng giữ khớp. Vì vậy, người bị đứt ACL vẫn có thể đi lại, chạy nhẹ hoặc nhảy.

Netizen khen ngợi Karik đã hết mình thể hiện vì người hâm mộ và đồng đội, mặc cho anh gặp chấn thương nặng trong quá trình tập luyện. Những chấn thương nhỏ đã xuất hiện trước đó nhưng nam rapper không chịu tìm đến bác sĩ nên khi tập nhảy với cường độ mạnh, chấn thương càng trở nên nặng hơn.



Dù gặp nhiều chấn thương nhưng Karik đã nỗ lực hết mình cho dance battle

Màn trình diễn đầy thuyết phục giúp anh áp đảo Phúc Du với tỉ số 470 - 130 điểm. Kết thúc vòng 2, đội Ngô Kiến Huy vươn lên dẫn đầu bảng tổng sắp, theo sau lần lượt là đội CongB, đội Dillan Hoàng Phan và đội BigDaddy.

Ở vòng cuối, bốn đội tiếp tục chọn ra một thành viên đại diện để trình diễn luân phiên theo hiệu lệnh của MC. Chỉ ba đội có số điểm cao nhất mới được cộng thêm điểm cá nhân, qua đó ảnh hưởng trực tiếp đến thứ hạng chung cuộc.

Kết thúc ba vòng thi, đội CongB xuất sắc giành vị trí dẫn đầu nhờ phần thể hiện xuất sắc của Cody Nam Võ, qua đó giành tấm vé tiến thẳng vào live stage 4. Theo sau lần lượt là đội Ngô Kiến Huy, Dillan Hoàng Phan, Robber, BigDaddy, và cuối cùng là Phúc Du.

