Đây là người đàn ông sẽ giúp Rosé chiến thắng Grammy?

Khuya ngày 7/11 (theo giờ Việt Nam), buổi livestream công bố đề cử Grammy 2026 chính thức lên sóng, hé lộ danh sách những cái tên được mong đợi nhất của làng nhạc thế giới trong năm qua. Hàng loạt ngôi sao đình đám được xướng tên, trong đó có không ít đại diện xuất sắc đến từ Kpop góp mặt trong bảng đề cử năm nay.

Đáng chú ý nhất, Rosé lập nên cột mốc lịch sử khi trở thành nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên nhận 3 đề cử Grammy trong cùng một năm, trong đó có hai hạng mục nằm trong Big 4 - Ca khúc của năm và Thu âm của năm.

Ra mắt vào tháng 10/2024, APT. đã tạo nên cơn sốt toàn cầu, khiến khán giả khắp nơi “phát cuồng” với giai điệu gây nghiện “apateu, apateu, apateu”. Nhờ bản hit này, giọng ca chính của BLACKPINK được đánh giá là một trong những nghệ sĩ mới nổi bật nhất tại thị trường US-UK. Người hâm mộ kỳ vọng, tại đêm gala trao giải Grammy 2026 diễn ra vào tháng 2 tới, Rosé sẽ tiếp tục làm nên lịch sử mới cho Kpop trên sân khấu âm nhạc danh giá bậc nhất hành tinh.

Nhất là khi, Rosé có Bruno Mars cùng đồng hành. Được biết, từ năm 2016 đến nay, Bruno Mars đã giành 14 chiến thắng trong tổng số 15 đề cử Grammy - một thành tích hiếm có trong lịch sử lễ trao giải danh giá. Những chiến thắng đáng nhớ nhất của anh có thể kể đến Record of the Year và Song of the Year với 24K Magic , hay Album of the Year và Record of the Year cùng Silk Sonic cho bản hit Leave the Door Open.

Chính vì vậy, khi APT. được xướng tên trong ba hạng mục quan trọng tại Grammy 2026, người hâm mộ không khỏi háo hức chờ đợi xem liệu Bruno Mars có thể duy trì “chuỗi bất bại” huyền thoại của mình, đồng thời giúp Rosé - đại diện tiêu biểu của Kpop viết tiếp lịch sử mới tại giải thưởng âm nhạc danh giá nhất hành tinh. Sự kết hợp giữa tên tuổi kỳ cựu từng nhiều lần chạm đỉnh vinh quang Grammy và ngôi sao trẻ đang bùng nổ toàn cầu được kỳ vọng sẽ tạo nên chiến thắng ấn tượng, góp phần nâng tầm ảnh hưởng của Kpop trên thị trường âm nhạc quốc tế.

Ca khúc APT . được xem là màn kết hợp có một không hai giữa "ông hoàng nhạc Funk" Bruno Mars và "bông hồng nước Úc" Rosé. Cả hai không chỉ cùng sáng tác mà còn trực tiếp thể hiện ca khúc này. Tên gọi APT. là viết tắt của Apartment (Căn hộ), mang ý nghĩa riêng tư và gần gũi, thể hiện một khía cạnh khác biệt trong âm nhạc của cả hai. Đĩa đơn này được xác nhận là single độc lập, không nằm trong bất kỳ album nào của hai nghệ sĩ.

Ngay khi mở pre-order, CD single APT. đã cháy hàng chỉ sau vài giờ và phải mở bán lại không lâu sau đó. Dù được thực hiện với bối cảnh đơn giản trong studio, MV APT. vẫn gây ấn tượng mạnh nhờ góc quay đậm chất nghệ thuật, kết hợp cùng bầu không khí tinh tế và cảm xúc, đáp ứng trọn vẹn tiêu chuẩn thẩm mỹ của khán giả toàn cầu. Vẫn mang màu sắc Pop Rock - thể loại sở trường của cả hai nhưng APT. lại là một phiên bản mới mẻ, trẻ trung và phóng khoáng hơn so với những bản hit trước đó của Rosé.



Đáng chú ý, thời điểm MV phát hành, Rosé khiến người hâm mộ "mắt tròn mắt dẹt" khi bất ngờ có màn "cưỡng hôn" Bruno Mars vô cùng dễ thương. Trái với kỳ vọng về một bản tình ca da diết, APT. lại mang tinh thần Pop Rock vui nhộn, năng động và đầy năng lượng, thể hiện rõ sự ăn ý và tinh thần tự do sáng tạo của cặp đôi nghệ sĩ tài năng này.