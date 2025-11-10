Tối 9/11, G-DRAGON đã chính thức khép lại đêm concert G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI, presented by VPBank vô cùng thành công và mãn nhãn. Chỉ trong vỏn vẹn 2 ngày, cộng đồng FAM và VIP Việt Nam đã được sống trong trọn vẹn khoảnh khắc vỡ òa hạnh phúc và cũng “sĩ” với bạn bè quốc tế khi được thưởng thức hai đêm nhạc hoành tráng, cuồng nhiệt hiếm có.

Sau đêm concert tại Việt Nam, không ít người hâm mộ đang rất kỳ vọng vào việc G-DRAGON cũng như BIGBANG sẽ mang concert kỷ niệm 20 năm đến đất nước hình chữ S. Khi tất cả còn là sự bỏ ngỏ của “ông hoàng Kpop” thì trong phần send-off của concert, cộng đồng fan không khỏi thích thú trước sự “hội ngộ” của G-DRAGON và hai thành viên DAESUNG, TAEYANG.

Clip G-DRAGON bật cười bất lực với sự xuất hiện của TAEYANG - DAESUNG (Nguồn: Thùy Linh Dương)

Khoảnh khắc cực “bảnh” của G-DRAGON trong đêm concert world tour Day 2 tại Ocean City

Cụ thể trong phần send-off tại concert Day 2 - WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI, presented by VPBank, G-DRAGON đã dành thời gian khoảng hơn 1 phút đi vòng quanh khu vực sân khấu để chào tạm biệt khán giả. Đặc biệt, ngay khi nhìn thấy “TAEYANG - DAESUNG” phiên bản được fan cosplay, “ông hoàng Kpop” không giấu được nụ cười bất lực. Dù chỉ là một khoảnh khắc nhỏ nhưng cũng làm cộng đồng VIP và FAM càng trông chờ vào ngày sẽ được nhìn thấy BIGBANG với 3 thành viên G-DRAGON - TAEYANG - DAESUNG thật sự trở lại Việt Nam và đứng trên sân khấu tổ chức concert kỷ niệm 20 năm.

Nụ cười bất lực của G-DRAGON khi nhìn thấy “TAEYANG - DAESUNG”

Và đây chính là hai người anh em mà G-DRAGON nhìn thấy

Trước đó cũng tại phần send-off, một khán giả đã mang bảng biển với dòng chữ “5 won oppa (cách gọi thân mật của fan với G-DRAGON), năm sau nhất định phải mang concert BIGBANG đến Việt Nam nhé. Chúng em sẽ đợi”.

Khi nhìn thấy lời nhắn gửi này, G-DRAGON không hề chần chừ, lập tức gật đầu và ra tín hiệu “ok” khiến các fan la hét đầy phấn khích. Dù đây chỉ là những động thái để người hâm mộ “gửi tín hiệu đến vũ trụ”, “manifest” về concert kỷ niệm 20 năm của BIGBANG tại Việt Nam nhưng với tình cảm chân thành của cộng đồng VIP - FAM Việt trong hai ngày qua, điều này hoàn toàn có cơ sở để các fan chờ đợi vào một đêm nhạc đẳng cấp của “huyền thoại Kpop” sẽ đến với đất nước hình chữ S trong năm sau.

Khoảnh khắc G-DRAGON gật đầu khi nhìn thấy lời nhắn gửi về concert kỷ niệm 20 năm của BIGBANG tại Việt Nam (Nguồn: Thu Thảo)

Xuyên suốt 2 ngày qua, G-DRAGON hoàn toàn cảm nhận được tình cảm của cộng đồng VIP và FAM dành cho anh cũng như BIGBANG