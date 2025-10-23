Chiều 22/10, Hoa hậu Đỗ Thị Hà chính thức lên xe hoa cùng thiếu gia Viết Vương, con trai doanh nhân thuộc tập đoàn Sơn Hải. Hôn lễ được tổ chức tại Quảng Trị, quê nhà chú rể, thu hút sự quan tâm đặc biệt của công chúng. Với quy mô hoành tráng, dàn khách mời nổi tiếng và không gian được trang trí cầu kỳ, đám cưới được xem là một trong những sự kiện xa hoa và đáng chú ý nhất của Vbiz năm nay.

Hôn lễ của Hoa hậu Đỗ Thị Hà là tâm điểm truyền thông lúc này

Đáng chú ý, trong không khí trang trọng và xúc động của buổi lễ, Chị Đẹp Ái Phương từng gây ấn tượng tại Chị Đẹp Đạp Sóng Rẽ Gió 2024, xuất hiện với ca khúc Ước Mơ Của Mẹ và Cô Dâu. Xúc động hơn cả chính là Ước Mơ Của Mẹ. Ca khúc như một lời tri ân đầy tinh tế gửi đến đáng sinh thành của cô dâu và chú rể trong ngày trọng đại. Video ghi lại phần trình diễn ngọt ngào, sâu lắng của cô nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ khán giả, khi giọng hát đầy cảm xúc của nữ ca sĩ góp phần làm nên khoảnh khắc ý nghĩa trong ngày hôn lễ của Hoa hậu Đỗ Thị Hà.

Ái Phương biểu diễn ca khúc Ước Mơ Của Mẹ ở hôn lễ

Nhan sắc ngọt ngào "đốn tim"

Thời gian gần đây, Ái Phương trở thành cái tên quen thuộc với công chúng nhờ màn thể hiện nổi bật trong Chị Đẹp Đạp Sóng Rẽ Gió 2024. Dù phải dừng chân sau vòng Công diễn 3, cô vẫn để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp nhờ phong thái nhẹ nhàng, tinh tế và giọng ca giàu cảm xúc.

Trong âm nhạc, Ái Phương ghi dấu với nhiều bản hit như Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh, Đến Giờ Cơm, Ích Kỷ, Đông Tây Nam Bắc, cùng ca khúc Trót Yêu do chính cô sáng tác và được Trung Quân Idol thể hiện, trở thành bản hit lớn được yêu thích rộng rãi.

Chị Đẹp Ái Phương có nhiều hit tự sáng tác

Giọng hát của Ái Phương là yếu tố giúp cô giữ được vị trí riêng trong Vpop. Không chạy theo xu hướng hay phô trương kỹ thuật, cô tập trung truyền tải cảm xúc bằng chất giọng nữ trung ấm áp, dày và đầy nội lực. Cách xử lý bài hát của cô được đánh giá là tinh tế, chân thành, kỹ thuật kiểm soát hơi thở tốt, nốt cao sáng rõ, cùng kỹ thuật ngân rung vừa phải giúp tạo điểm nhấn mà vẫn giữ được sự mộc mạc đặc trưng.

Từng là Á quân tại cuộc thi Siêu mẫu, Ái Phương có body bốc không hề kém chị kém em

Trước khi hoạt động âm nhạc, Ái Phương từng theo đuổi con đường người mẫu và tham gia các cuộc thi sắc đẹp. Cô đạt giải Á quân 2 tại Siêu mẫu Việt Nam 2011, trước khi chính thức rẽ hướng sang âm nhạc. Từ đó, cô nhanh chóng khẳng định bản thân ở nhiều vai trò khác nhau, ca sĩ, nhạc sĩ, MC và được xem là hình mẫu của một “mỹ nhân đa năng” trong showbiz Việt: hát hay, sáng tác tốt và luôn chỉn chu trong từng sản phẩm nghệ thuật.