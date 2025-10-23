Gặp gỡ (S)TRONG Trọng Hiếu - Clip: Here to Hear

(S)TRONG là cái tên gợi nhớ đến hành trình bền bỉ của một người nghệ sĩ không ngừng tìm kiếm bản sắc giữa thị trường âm nhạc nhiều đổi thay. Mười năm qua, anh vẫn chọn cách đi chậm, chắc, và thật- từ chiến thắng tại cuộc thi âm nhạc lớn, Quán quân Vietnam Idol 2015, lọt Top 3 Eurovision 2023 cho đến việc trở thành Anh Tài được khán giả yêu mến, mỗi dấu mốc là một chương nhỏ trong câu chuyện về người nghệ sĩ chọn sống hết mình với đam mê.

Trọng Hiếu luôn kiên định với niềm tin xuyên suốt: “Tôi biết rõ trong lòng rằng một ngày nào đó cậu sẽ làm được âm nhạc chạm đến trái tim khán giả Việt Nam.” Và quả ngọt đã đến khi EP Kho Báu cùng ca khúc chủ đề cùng tên đánh dấu bước ngoặt giúp anh chuyển mình từ một Performing Artist chuyên về trình diễn, thành một Streaming Artist có sức lan tỏa mạnh mẽ trong không gian số. Kho Báu không chỉ là âm nhạc, mà là kết tinh của một hành trình dài đầy chiêm nghiệm.

Trong cuộc trò chuyện này, (S)TRONG mở lòng về thành công và cả áp lực. Trọng Hiếu kể về việc đổi nghệ danh thành (S)TRONG. Chữ “S” trong tên mới không chỉ là viết tắt của “Strong” - mạnh mẽ, mà còn là biểu tượng cho “S-shaped Vietnam” - hình chữ S của quê hương, nơi anh luôn hướng về dù đi xa đến đâu. 10 năm làm nghề, (S)TRONG giữ cho mình hình ảnh sạch, một con đường rõ ràng và sự kiên định đáng quý.

Xin chào (S)TRONG. Tháng 9 vừa qua, anh đã cho ra mắt EP mới mang tên Kho Báu. Ca khúc chủ đề cùng tên đã thực sự gây sốt trên mạng xã hội và được rất nhiều khán giả đón nhận nồng nhiệt suốt một thời gian dài. Anh cảm thấy thế nào về cột mốc thành công này của mình?

Tôi thực sự rất hạnh phúc. Cột mốc này không chỉ là niềm vui của riêng tôi mà còn là niềm vui lớn cho cả ê-kíp sản xuất và những người hâm mộ đã luôn ủng hộ tôi. Tôi cũng mong những bài hát còn lại trong EP cũng sẽ được khán giả yêu thích và tìm thấy sự đồng cảm. Cá nhân tôi không đặt áp lực là những bài đó phải thành công như Kho Báu, vì mỗi ca khúc đều mang một màu sắc và câu chuyện hoàn toàn khác nhau.

Trong EP lần này, ca khúc nào là bài hát mà anh cảm thấy giống mình và đồng cảm sâu sắc nhất?

Đó là ca khúc Máy Bay Giấy. Bài hát này rất riêng tư vì tôi sáng tác dựa trên trải nghiệm cá nhân của mình, ban đầu là dành cho bố tôi sau khi ông ra đi. Bản demo đầu tiên bằng tiếng Anh nói về nỗi đau và sự mất mát. Trong vài năm, tôi đã làm đến bốn phiên bản khác nhau nhưng vẫn không có bản nào truyền tải được đúng tinh thần tôi muốn gửi gắm đến khán giả.

Cuối cùng, tôi nhận ra rằng bố tôi không hề muốn tôi nhớ ông bằng nỗi đau hay sự buồn bã. Chắc chắn bố mong muốn khi tôi nghĩ về ông, tôi phải cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy biết ơn về những khoảnh khắc và bao nhiêu năm chúng tôi đã được sống cùng nhau. Chính cảm giác biết ơn đó là điều tôi muốn đặt vào Máy Bay Giấy.

Vì vậy, anh TDK đã làm lại phần nhạc. Lần đầu tiên anh ấy cho tôi nghe phiên bản mới, tôi đã bật khóc. Bởi vì nó rất tích cực, rất nhẹ nhàng, yên bình và truyền tải đúng tinh thần biết ơn đó. Đúng vậy, đây chính là tinh thần mà tôi muốn lan tỏa: cảm giác biết ơn, biết yêu, và khi nghe Máy Bay Giấy, nó như một cái ôm thật chặt, gửi đến người nghe thông điệp rằng: bạn không hề cô đơn, bạn luôn có tôi bên cạnh.

Khán giả theo dõi (S)TRONG biết anh khá "gãy" tiếng Việt. Tuy nhiên, trong EP lần này, các ca khúc từ Kho Báu cho đến những bài mới nhất đều có phần lời rất uyển chuyển và trau chuốt. Trong quá trình sáng tác và thu âm, anh đã làm cách nào để cải thiện khả năng tiếng Việt của mình một cách rõ rệt như vậy?

Sau chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, tôi đã học được rất nhiều tiếng Việt, làm quen được với nhiều ca từ mới và biết cách sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt sao cho tinh tế hơn. Trong hành trình làm EP Kho Báu, tôi chỉ tập trung vào việc kiểm tra xem ca từ này nghe có mượt, có hay, và có thực sự truyền tải đúng thông điệp tôi muốn hay không.

Ở đây, tôi phải gửi lời cảm ơn đặc biệt đến Oney và Dlight hai người đã viết lời tiếng Việt. Họ rất cởi mở và sẵn lòng làm nhiều bản nháp khác nhau. Ví dụ như ca khúc Máy Bay Giấy, tôi nhớ Dlight làm hai bản, Oney làm bảy bản, và cuối cùng chúng tôi chọn một bản trong tổng số chín bản đó. Anh TDK cũng hỗ trợ tôi rất nhiều trong việc tìm ra bản phù hợp nhất, thậm chí chúng tôi còn kết hợp (mix) vài bản với nhau. Qua quá trình làm EP, tôi nhận ra một điều quan trọng là: mình không được giấu dốt, không được sợ mình kém tiếng Việt. Thay vào đó, tôi luôn phải hỏi. Tôi hỏi TDK rằng câu này nghĩa là gì, hay nếu dùng từ khác thì có hay hơn không. Quan trọng là mình không được rụt rè, phải mạnh dạn đưa ra ý kiến và ý tưởng của mình.

EP lần này mang một màu sắc âm nhạc khá khác biệt so với những sản phẩm trước đây của anh. Từ phong cách sôi động, thiên về trình diễn, anh chuyển sang những giai điệu hoài niệm và có vibe rất chill. Đâu là ý tưởng, hay cảm hứng, đã thôi thúc anh thực hiện sự thay đổi lớn này?

Suốt 10 năm qua, tôi đã tập trung vào những sản phẩm âm nhạc sôi động. Đó là lúc tôi thể hiện phần năng động và bùng nổ trong con người mình. Nhưng tôi cũng có một khía cạnh tĩnh lặng và tình cảm. Giống như câu nói "Đủ nắng hoa sẽ nở", tôi nghĩ bây giờ là thời điểm thích hợp để mình thể hiện những tính chất nhẹ nhàng, tình cảm đó thông qua âm nhạc. Tôi không suy nghĩ quá nhiều về sự thay đổi này. Đơn giản là âm nhạc của tôi luôn phản ánh cảm xúc và cuộc sống hiện tại. Tôi đang ở trong giai đoạn muốn sống tĩnh lặng hơn một chút, và điều đó tự nhiên đi vào EP lần này.

Khi nghe ca khúc Kho Báu, rất nhiều khán giả nhận xét rằng phải là giọng ca của (S)TRONG hát thì mới truyền tải trọn vẹn tinh thần ấy. Mặc dù giai điệu không quá lạ lẫm, nhưng nhờ cách anh thể hiện và chất giọng đặc trưng, bài hát lại có một 'vibe' rất khác biệt, rất Tây. Anh có đọc được những bình luận này không?

Tôi thấy rất vui. Đúng là điều mà Hứa Kim Tuyền và tôi muốn hướng tới. Chúng tôi muốn tạo ra một giai điệu quen thuộc với tai nghe của khán giả Việt Nam, nhưng khi pha trộn thêm chất riêng của (S)TRONG vào, nó sẽ trở thành một điều gì đó vừa thân thuộc, vừa mới lạ. Nếu đạt được điều đó, thì quả thực là một thành công tuyệt vời.

Trong quá trình thể hiện ca khúc Kho Báu, anh có đưa những cảm xúc hay trải nghiệm cá nhân đặc biệt nào vào bài hát để tạo nên sự khác biệt đó không?

Với ca khúc Kho Báu, cảm xúc mà tôi đặt vào chính là sự trân trọng những khoảnh khắc quý giá ta đã có cùng nhau. Dù hiện tại chúng ta còn bên nhau hay không, những kỷ niệm tuyệt đẹp trong quá khứ ấy vẫn là kho báu vô giá trong cuộc đời mỗi người.

Trong bài hát, có tinh thần của tình yêu, của sự lạc quan và đặc biệt là sự biết ơn. Kho Báu đúng là có một chút nuối tiếc, một chút tạm biệt, nhưng phần lớn cảm xúc tôi muốn truyền tải chính là lòng biết ơn và sự trân trọng mọi khoảnh khắc quý giá trong cuộc sống.

Sau bản chính của Kho Báu, anh đã phát hành thêm ba phiên bản collab cùng Nicky, Tuimi và Rhymastic. Vì sao anh lại lựa chọn hợp tác với bộ ba nghệ sĩ này để làm mới ca khúc?

Ý tưởng collab cho ca khúc Kho Báu thực ra đến từ Hứa Kim Tuyền. Tuyền gợi ý nên hợp tác với các nghệ sĩ khác để tạo sự mới mẻ. Khi đó, tôi đã đưa ra những cái tên mà tôi vừa hâm mộ về mặt nghệ thuật, vừa rất yêu quý về tình cảm cá nhân. Ba người đó chính là Rhymastic, Tuimi và Nicky.

Điều thú vị là cả ba bạn này đều khác biệt nhau, tạo nên ba "thế giới", ba góc nhìn hoàn toàn khác nhau về Kho Báu. Nicky mang góc nhìn của một chàng trai trẻ, yêu nồng nhiệt, yêu một cách mù quáng. Tuimi mang đến góc nhìn từ một người phụ nữ, một cô gái. Tôi rất thích câu rap của cô ấy "Mong là anh sẽ tìm thấy một người khiến cho anh cười." Rhymastic thì đại diện cho hình ảnh một người đàn ông đã trưởng thành, đã trải qua nhiều mối tình, có sự vững vàng trong tình yêu, và hiện tại đã có gia đình. Chỉ những người như vậy mới có thể nói được những lời sâu sắc như anh ấy đã viết.

Phiên bản Collab với anh Rhymastic được khán giả gọi là "Tiếng Việt Premium". Anh còn nhớ cảm xúc lần đầu tiên nghe chất giọng và đoạn rap của anh ấy không?

Khi nghe xong, tôi đã biết ngay là đúng rồi. Bởi vì từ giai điệu cho đến cách dùng từ, đó chính là phong cách tôi hình dung anh Rhymastic sẽ viết. Phần rap này vừa mang màu sắc đặc trưng của anh ấy, nhưng đồng thời lại vô cùng gần gũi với khán giả Việt Nam.

Sau một quá trình dài đồng hành, từ chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai cho đến 8 đêm concert vừa qua, đâu là những Anh Tài mà anh cảm thấy gắn kết với mình nhất? Và nếu có cơ hội thành lập một nhóm nhạc, anh sẽ chọn những nghệ sĩ nào để cùng xây dựng nhóm?

Nếu được chọn, tôi nghĩ đội hình sẽ gồm: Cường Seven: Đảm nhận vai trò Leader và Rapper (vì anh ấy đang rất hứng thú với Rap). SOOBIN sẽ là Main Vocal (Giọng ca chính) kiêm All-Rounder. Và phải có một Main Visual (Gương mặt đại diện) nữa. Tôi muốn nhóm nhạc của mình có sự phân chia vai trò rõ ràng. Một Main Visual vừa biết hát, vừa biết nhảy... Tôi sẽ chọn BB Trần.

Ở thời điểm hiện tại (S)TRONG đã nghĩ đến việc sẽ làm album dài hơi chưa? Nếu được chọn, anh muốn hợp tác cùng ai nhất?

Thật sự tôi chưa nghĩ đến việc làm album dài hơi. Bởi vì tôi cần xác định rõ ràng: Concept của album là gì, phong cách âm nhạc ra sao, thì mới biết ca khúc nào sẽ phù hợp với ai. Tuy nhiên, có một vài nghệ sĩ mà tôi rất mong muốn được hợp tác trong tương lai (đây chỉ là mong muốn cá nhân thôi, không biết họ có muốn không).

Ví dụ như tôi rất thích Nguyễn Hùng, và cũng rất thích anh Rhymastic (mong là hai anh em có thể cùng sáng tác một ca khúc nào đó). Tôi cũng rất muốn làm việc với anh Binz. Lần trước tôi đã ngỏ lời rồi nhưng anh ấy từ chối (cười), không sao cả. Ngoài ra còn có SOOBIN, và đặc biệt là các nghệ sĩ trẻ tài năng như Pháo (tôi đã kết hợp một bài rồi nhưng vẫn tlinh, và Bùi Trường Linh. Lần trước tôi có dịp gặp Bùi Trường Linh, bạn ấy rất dễ thương, rất giỏi và có âm nhạc hay. Thật sự có rất nhiều cái tên mà tôi mong muốn được kết hợp trong những dự án sắp tới.

Hôm trước Nguyễn Hùng đã đến dự Listening Party của anh. Tôi bắt được khoảnh khắc Nguyễn Hùng nhìn anh với ánh mắt rất long lanh, toát lên sự tự hào và ngưỡng mộ lớn lao. Mối quan hệ của hai người đã phát triển từ khi nào, và anh cảm thấy thế nào về cậu em tài năng này?

Thật ra, mối quan hệ này mới phát triển chỉ vài ngày trước Listening Party thôi! Tôi vốn đã theo dõi Nguyễn Hùng trên Instagram. Hôm đó, tôi thấy Story của Hùng đăng bài Còn Gì Đẹp Hơn lên Top 1, đẩy Kho Báu xuống Top 2. Tôi xem đúng story đó và quyết định comment "Chúc mừng nhé! Giỏi quá, tuyệt vời!". Hùng mới trả lời là: "Ui anh Hiếu, em cũng định giao lưu với anh rồi nhưng mà em ngại quá". Tôi liền hỏi Hùng có đang ở Sài Gòn không (vì tôi không rõ cậu ấy sống ở đâu). Hùng nói: "Dạ có, anh hỏi như này nghĩa là anh muốn gặp em đúng không?" (Cười). Rất thú vị! Đúng là tôi muốn gặp thật.

Sau đó, tôi bảo "Ừ" và Hùng gửi địa chỉ ngay lập tức: "Dạ, em đang ngồi quán cà phê ở Quận 3, tên là ABC, anh qua gặp em luôn được không?". Tôi tiếc nuối bảo: "Hùng ơi, sorry, anh rất muốn nhưng anh đang đi quay. Vài ngày nữa mình gặp nhau nhé". Và thế là, tôi mời Hùng đến Listening Party. Đó là lần đầu tiên hai anh em gặp nhau. Hùng rất dễ thương, hồn nhiên và tự nhiên. Tôi rất thích nguồn năng lượng đó. Mọi thứ cứ ngẫu hứng và nhẹ nhàng đến thôi, không cần phải quá phức tạp hay khó khăn. Tôi thích mọi thứ cứ trôi chảy như vậy!

Năm vừa qua, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai và Anh Trai Say Hi đã tạo nên một làn sóng mạnh mẽ về hình tượng nghệ sĩ nam Việt. Tuy nhiên, song song đó, hai chương trình cũng tạo ra thế cạnh tranh rất lớn về mọi mặt, từ rating, mức độ phủ sóng trên mạng xã hội, doanh thu, cho đến chuỗi 8 đêm concert sau đó. Anh, với tư cách là một trong những Anh Tài nhận xét thế nào về làn sóng này?

Thật sự, đối với tôi, tôi không coi đó là cạnh tranh mà là một sự hỗ trợ lẫn nhau. Việc hai bên cùng đẩy nhau giúp cả hai phải cố gắng hết mình, phải làm chương trình hay một cách kinh khủng. Các Anh Tài chúng tôi cũng phải đặt 100% đến 200% năng lượng và sự tập trung vào những phần trình diễn để tạo ra điều thật sự ấn tượng cho khán giả.

Tôi tin rằng hai bên đã thúc đẩy nhau về mặt tinh thần: OK, chúng ta phải vươn lên, phải cố gắng hơn nữa. Vì thế, tôi thấy việc hai chương trình ra mắt cùng một lúc là rất hiệu quả.

Sau hai mùa của chương trình Anh Trai Say Hi, thị trường hiện tại đã có đến 60 Anh Trai tài năng. Trong số đó, đâu là người mà anh cảm thấy ấn tượng và theo dõi sát sao nhất?

Thật sự tôi không theo dõi toàn bộ hành trình đó nhưng tôi rất thích EP của Dương Domic, đặc biệt là ca khúc Mất Kết Nối. Tôi thấy EP này rất hay và các bài hát đều rất chất lượng.

Năng lượng trẻ trung, cách các bạn Anh Trai Say Hi làm chủ âm nhạc, cố gắng học hỏi, tìm tòi thêm kỹ năng mới, rồi tự sản xuất, tự sáng tác... Điều đó có tạo động lực cho anh trong hành trình làm nghề của mình không?

Điều truyền cảm hứng cho tôi chính là việc các bạn viết nhạc dựa trên câu chuyện riêng của mình, làm những ca khúc thực sự đến từ tâm hồn. Bây giờ có quá nhiều bài hát hay, nhưng nếu ca khúc đó thật sự có câu chuyện riêng và điểm đặc biệt của người nghệ sĩ, thì nó sẽ tạo nên sự khác biệt. Đó chính là điều tôi thấy các bạn trẻ hiện nay rất giỏi và tâm đắc. Họ đặt cá tính, đặt bản sắc riêng của mình rất nhiều vào trong bài hát. Tôi được truyền cảm hứng rất lớn từ cách làm việc và tinh thần này của các bạn.

Suốt 10 năm qua, (S)TRONG đã nỗ lực ở nhiều vai trò, từ ca sĩ, nghệ sĩ trình diễn cho đến việc tham gia nhiều chương trình thực tế. Tuy nhiên, phải đến Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai thì anh mới thật sự được đông đảo khán giả biết đến. Trong suốt hành trình bền bỉ đó, đặc biệt là thời điểm chưa đạt được những thành công như mong đợi, có khi nào anh cảm thấy nản lòng, muốn dừng lại và chuyển sang một công việc khác không?

Lý do tôi làm âm nhạc không phải để tìm kiếm thành công. Nếu tôi không làm âm nhạc, tôi thật sự không biết mình sẽ làm gì khác nữa. Âm nhạc không phải là công cụ để tôi gặt hái danh vọng, kiếm tiền, hay trở nên nổi tiếng. Nó là một nhu cầu xuất phát từ sâu bên trong trái tim tôi. Tôi cần phải làm công việc này, vì tôi tin mình được sinh ra để làm điều đó. Chắc chắn rồi, nếu âm nhạc được thành công, được nhiều khán giả đón nhận và yêu thích, tôi sẽ rất hạnh phúc. Nhưng lý do gốc rễ để làm nhạc luôn xuất phát từ trái tim tôi.

Ví dụ, hành trình 10 năm qua chưa có thành công lớn cũng không khiến tôi nghĩ đến việc từ bỏ. Nó chỉ cho tôi thấy rằng: khi làm nhạc, sẽ có những giai đoạn thành công và những giai đoạn chững lại. Giai đoạn 2015-2016, tôi có những bài như Con Đường Tôi, Em Là Bà Nội Của Anh, Bước Đến Bên Em được mọi người yêu thích. Sau đó là một thời gian dài chưa có hit, nhưng tôi coi đó là chuyện bình thường. Điều đó không hề khiến tôi lung lay, mà chỉ thúc đẩy tôi tiếp tục.

Tôi biết rõ trong lòng rằng “(S)TRONG) ơi, một ngày nào đó cậu sẽ làm được âm nhạc chạm đến trái tim khán giả Việt Nam. Cứ tiếp tục kiên trì, bền bỉ học hỏi, cải thiện và tiến bộ qua mỗi trải nghiệm." Tôi sẽ đạt được điều đó, chỉ là không biết chính xác khi nào thôi.

Và năm 2025 là cột mốc 10 năm hoạt động nghệ thuật của tôi tại Việt Nam. Tôi đã tổ chức Liveshow kỷ niệm Dị Kiều Show 2025: Giữa Những Trời Sao vào ngày 18/10 tại TP. Hồ Chí Minh. Liveshow lần này thật sự là một dự án được thực hiện từ A đến Z. Chúng tôi tự tay chuẩn bị tất cả: book sân khấu, thiết kế, mời đạo diễn sân khấu, giám đốc âm nhạc và đảm bảo mọi thứ, từ ánh sáng cho đến khâu sản xuất, đều rất chỉnh chu và chất lượng. Tôi tin rằng khán giả đến đây đã có một khoảng thời gian rất vui vẻ và ý nghĩa. Thông điệp chính mà tôi muốn truyền tải là: Liveshow sẽ đưa mọi người vào một hành trình tìm lại đứa trẻ bên trong mình để tỏa sáng. Tôi tin rằng, khi chúng ta sống đúng với đứa trẻ nội tâm của mình, chúng ta sẽ trở thành phiên bản tỏa sáng rực rỡ nhất có thể.

Sau thành công của Kho Báu và Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, anh có cảm thấy vị trí của mình trong thị trường âm nhạc hiện tại đã thay đổi không?

Tôi nghĩ là có. Về mặt âm nhạc, tôi được ghi nhận nhiều hơn. Trước đây, mọi người thường chỉ biết (S)TRONG là một Performing Artist (Nghệ sĩ trình diễn). Nhưng hiện tại, tôi cũng có thể trở thành một Streaming Artist (Nghệ sĩ có sản phẩm nghe trực tuyến tốt), sở hữu những ca khúc mà khán giả muốn nghe đi nghe lại và 'replay' liên tục.

Nói cụ thể hơn về sự thay đổi. Điển hình như cát-xê, thì sự thay đổi ấy như thế nào?

Có chứ. Nếu cát-xê không tăng thì cả đội ngũ sẽ rất vất vả. Bản thân tôi đam mê làm nhạc, nhưng cả ê-kíp không thể chắc chắn rằng tôi sẽ có hit hay không. Tôi thực sự rất biết ơn vì họ luôn ủng hộ tôi, kể cả trong những giai đoạn chưa có hit. Tôi trân trọng sự hỗ trợ đó từ team và cả người hâm mộ. Việc tăng cát-xê không chỉ dành cho riêng tôi mà là một 'phần thưởng' cho cả team. Khi tôi đứng trên sân khấu, tôi nhận được sự tán thưởng và vỗ tay từ khán giả. Nhưng team ở phía sau lại không được hưởng những điều đó. Vì thế, qua việc này, tôi muốn có một chút phần thưởng xứng đáng dành cho đội ngũ của mình.

Việc đổi nghệ danh thành (S)TRONG có hai ý nghĩa: một là 'Strong' (mạnh mẽ), và chữ S đầu tiên là cách anh nhắc nhớ về quê hương. Anh có nghĩ rằng chính việc đổi danh này đã giúp anh gặt hái được những thành công như hiện tại, giống như một cách 'đổi vận' không?

Tôi nghĩ là có. 'Trọng Hiếu' là tên thật, còn (S)TRONG là cái tên tôi lựa chọn. Tôi chọn nghệ danh có chữ S bên trong hai dấu ngoặc đơn. Chữ S đó biểu tượng cho Việt Nam, còn hai dấu ngoặc đơn thể hiện việc tôi luôn ôm ấp và trân trọng quê hương. Tôi lựa chọn điều này để cảm ơn Việt Nam đã chào đón tôi về nhà, mang lại cho tôi thật nhiều yêu thương và niềm vui.

Nói một chút về tâm linh, về năng lượng, tôi nghĩ việc làm này đã "ăn" với năng lượng của quê hương. Tôi rất biết ơn vì được làm âm nhạc, được hát và nhảy tại Việt Nam. Vì vậy, tôi nghĩ việc đổi nghệ danh này cũng có tạo nên một sự thay đổi tích cực.

Cách đây 2 năm, (S)TRONG có hành trình cực ấn tượng tại cuộc thi Eurovision của châu Âu. Khi ấy, anh thành công tiến vào top 3, là thứ hạng cao nhất của nghệ sĩ Việt tại cuộc thi này. Quay trở lại với kỷ niệm Eurovision, khi anh có ý tưởng mang hình ảnh Việt Nam vào phần trình diễn, anh đã triển khai mọi thứ như thế nào?

Lúc đó, tôi gửi cho Eurovision hai ca khúc. Bài đầu tiên là Dare to Be Different, với ý tưởng kết hợp nhảy, nón lá và áo dài. Bài thứ hai là phiên bản tiếng Anh của Máy Bay Giấy. Cuối cùng, họ chọn Dare to Be Different cùng những yếu tố Việt Nam đi kèm. Tôi tin rằng lý do họ chọn tôi là vì họ thích những điểm nhấn Việt Nam, thích việc tôi đại diện cho Việt Nam trong phần trình diễn đó.

Khi được chọn, tôi tiếp tục phát triển ý tưởng này: Mang thêm nhiều yếu tố Việt Nam lên sân khấu. Cụ thể là trên màn hình LED có hình ảnh hoa sen, trong phần nhạc có tiếng đàn tranh, và tôi trình diễn với nón lá cùng áo dài.

Tất cả những yếu tố đó đã được khán giả rất yêu thích. Chị quản lý cấp cao của Eurovision Đức lúc đó đã nói với tôi rằng: Đây là màn mở màn bùng nổ nhất từ trước đến nay, trong suốt thời gian chị ấy làm việc. Thật sự, đó là một đặc ân và vinh dự rất lớn đối với tôi.

Khi đưa yếu tố văn hóa Việt Nam vào phần trình diễn tại một cuộc thi quốc tế lớn như thế, anh đã tuân theo nguyên tắc nào để giữ được sự tinh tế? Và anh có cảm thấy áp lực khi gánh trên vai sứ mệnh truyền bá văn hóa Việt Nam ra nước ngoài không?

Tôi không hề cảm thấy áp lực, bởi vì đối với tôi, đó không phải là việc phải theo một nguyên tắc nào cả. Lúc đó, tôi chỉ đơn giản là muốn có những điểm nhấn Việt Nam trong phần trình diễn của mình: Muốn có tiếng Việt trong bài hát, muốn có yếu tố văn hóa Việt. Và tôi cứ thế làm thôi!

Đó chính là vẻ đẹp của nghệ thuật, không ai cấm được tôi điều gì cả. Tôi thích thể hiện nghệ thuật theo cách nào thì tôi cứ làm theo cách đó. Bài Dare to Be Different (Dám Khác Biệt) đúng như tên gọi: Tôi đưa câu tiếng Việt và các yếu tố Việt Nam vào.

Ban tổ chức cũng không hề cấm cản, họ luôn để nghệ sĩ thoải mái thể hiện cá tính riêng. Bản thân tôi có nhu cầu thể hiện mình là người Việt Nam, đến từ Việt Nam và là một nghệ sĩ Việt Nam. Và hôm đó, tôi được lên sân khấu Eurovision của Đức để giới thiệu những vẻ đẹp của quê hương Việt Nam mình.

Sau chiến thắng của anh ở một cuộc thi lớn, rồi việc anh lọt Top 3 tại Eurovision, và hiện tại là Đức Phúc cũng đang tham gia các sân chơi quốc tế... Anh có thấy đây là những tín hiệu mạnh mẽ, cho thấy âm nhạc Việt Nam đã bắt đầu vươn ra biển lớn không?

Tôi nghĩ đây là những bước đi đầu tiên. Tuy nhiên, để âm nhạc Việt Nam vươn ra biển lớn, chúng ta cần một điều gì đó nữa, một yếu tố đột phá mà tôi chưa thể gọi tên được. Làm thế nào để người nước ngoài nghe nhạc Việt bằng tiếng Việt, giống như cách người Mỹ nghe Kpop? Tôi chưa có câu trả lời hoàn chỉnh.

Tuy nhiên, tôi có một trải nghiệm. Trong tour diễn năm 2024 và 2025 tại 5 thành phố ở Đức, điều thú vị là số lượng khán giả người Đức đến xem còn đông hơn cả người Việt. Khi tôi hát các ca khúc tiếng Việt như Bước Đến Bên Em, Chất Chơi, Con Đường Tôi, 12 Giờ 03, họ đều nhảy và quẩy theo rất nhiệt tình. Khoảnh khắc đó khiến tôi cảm thấy: Wow, âm nhạc thật sự không có giới hạn! Nó không quan trọng ngôn ngữ mà quan trọng nhất là vibe của bài hát có kết nối với khán giả hay không.

Tôi nghĩ chúng ta cần có nhiều cơ hội hơn để giới thiệu và quảng bá âm nhạc đến khán giả quốc tế, không chỉ qua các cuộc thi. Mà còn là qua các concerts, festivals ở nước ngoài, hay việc được mời đi tour quốc tế. Bởi vì âm nhạc của chúng ta không hề kém cạnh Kpop. Âm nhạc nào cũng hay, và âm nhạc Việt Nam cũng có những nét thú vị riêng biệt của nó.

Suốt 10 năm qua, (S)TRONG được biết đến là một nghệ sĩ gần như không có scandal. Đâu là bí quyết giúp anh giữ vững và duy trì hình ảnh sạch xuyên suốt hành trình dài đó?

Tôi nghĩ đây không phải là hình ảnh, mà là con người thật của tôi. Tôi đâu có cố gắng giữ một hình ảnh nào đâu. Hơn nữa, tôi nghĩ việc giữ hình ảnh rất khó, cứ là chính mình thôi.

Ở tuổi 33, anh đã bắt đầu nghĩ đến chuyện lập gia đình hoặc xây dựng mái ấm riêng cho mình chưa?

Thật ra, hôm qua tôi cũng mới nghĩ về chuyện này! Tôi còn tự nhủ, may mình là con trai nên không phải sinh con (cười). Nghĩa là, 40 hay 50 tuổi tôi vẫn có thể có con, miễn là còn đủ sức khỏe và 'strong' là được.

Cứ để mọi thứ trôi chảy, cái gì đến sẽ đến thôi. Nếu ngày nào đó, nhu cầu của tôi thay đổi và nổi lên ý muốn cưới, muốn lập gia đình, thì tôi chắc chắn mọi người sẽ là người đầu tiên biết chuyện đó.

Anh có một hình dung cụ thể nào về hình mẫu nửa kia mà mình muốn gắn bó lâu dài không?

Có chứ. Tôi không cần nửa kia phải làm những điều lớn lao hay phi thường gì cả. Tôi chỉ cần cô ấy yêu đời, yêu những người xung quanh, yêu bản thân mình, và nuôi dưỡng, thể hiện được đứa trẻ bên trong cô ấy. Nếu được như vậy, tôi sẽ rất yêu thương cô ấy. Chỉ thế thôi.

Cám ơn (S)TRONG vì cuộc trò chuyện!