Vòng 1 gây sốc của mỹ nhân đẹp nhất thế giới

Victoria's Secret Show năm nay gây sốt khi có sự góp mặt của 4 thành viên TWICE gồm Nayeon, Jihyo, Momo và Tzuyu. Đây là lần đầu tiên một nhóm nữ Kpop trình diễn trong sự kiện nội y đình đám thế giới. Dù phần biểu diễn nhận về nhiều tranh luận trái chiều vì khả năng hát live nhưng không thể phủ nhận sức ảnh hưởng mà TWICE tạo ra. Body của các thành viên được khen ngợi hết lời, biến sân khấu Victoria's Secret thành tâm điểm, giúp hàng loạt mẫu áo của hãng nhanh chóng sold-out sau khi chương trình phát sóng.

TWICE chiếm sóng Victoria's Secret năm nay

Giữa bốn "mảnh ghép" TWICE, cái tên Tzuyu trở thành tâm điểm hot nhất. Không còn hình ảnh thiếu nữ thanh thuần năm 16 tuổi, Tzuyu của hiện tại toát lên phong thái mạnh mẽ, năng động và quyến rũ theo cách trưởng thành. Trong thiết kế nội y, cô khoe trọn vóc dáng bốc lửa. Tzuyu o ép vòng 1 khiến dân mạng thực sự "sốc visual".

Vốn biết Tzuyu có body không hề thua chị kém em, nhưng cô nàng ít khi khoe bạo. Đến Victoria's Secret, nhiều người phải "há hốc" trước độ nóng bỏng của mỹ nhân người Trung Quốc. Mạng xã hội tràn ngập bình luận: "Tzuyu thật sự bùng nổ", "Vòng 1 của cô ấy gây choáng", "Không ngờ em út TWICE lại có body đỉnh như vậy", "Đây là thời kỳ đỉnh cao mới của Tzuyu".

Tzuyu chiếm sóng với hình ảnh bốc lửa, vòng 1 căng đầy tại Victoria's Secret:

So với hình ảnh thanh thuần hồi 16 tuổi thực sự "một trời một vực". Nhiều fan xúc động nhận xét, khi đặt hai hình ảnh cạnh nhau như được chứng kiến sự trưởng thành của "em út quốc dân" năm nào.

Nữ thần thanh xuân năm nào

Tuổi 16 của Tzuyu

Những năm gần đây, TWICE dần chuyển hướng sang phong cách trưởng thành và quyến rũ hơn, Tzuyu cũng bắt đầu cho thấy tiềm năng hình thể. Dáng người cao cùng tỷ lệ cơ thể gần hoàn hảo giúp cô được các nhãn hàng săn đón. Tuy nhiên, phải đến sự kiện lần này, sức hấp dẫn của Tzuyu mới thật sự "bùng nổ". Không chỉ là vẻ đẹp ngọt ngào đặc trưng, cô còn mang đến hình ảnh người phụ nữ tự tin, khoẻ khoắn, biết làm chủ sức hút của bản thân.

Nữ idol ngày càng trưởng thành, nữ tính

Tzuyu những năm gần đây đã chuyển hướng phong cách

Tzuyu hiện tại là minh chứng rõ nhất cho hành trình trưởng thành của idol nữ Kpop

So với hình ảnh trong sáng thuở debut, Tzuyu hiện tại là minh chứng rõ nhất cho hành trình trưởng thành của idol nữ Kpop. Sự thay đổi về phong cách, từ thanh thuần sang quyến rũ, khiến fan càng thêm mê mẩn. Với body "miễn chê", vòng 1 bốc lửa và thần thái chuyên nghiệp, Tzuyu gây bão MXH chỉ sau màn trình diễn 5 phút ở sân khấu nội y lớn nhất thế giới.