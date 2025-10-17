Mỹ nhân Trung đẹp nhất thế giới khoe vòng 1 bốc lửa, áo bra 1 triệu đồng lập tức “cháy hàng”

TWICE chính là đại diện Kpop tiếp theo sau Lisa được trình diễn tại show nội y đình đám Victoria’s Secret, thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ. Dù màn chào sân của 4 mỹ nhân nhà JYP vẫn gây ra nhiều ý kiến trái chiều nhưng không thể phủ nhận nhan sắc của nhóm . Đặc biệt, spotlight màn trình diễn này phải thuộc về Tzuyu với tạo hình táo bạo, khoe trọn body nuột nà cùng vòng 1 nóng bỏng. Tạo hình sexy chưa từng thấy của em út TWICE khiến netizen không khỏi bất ngờ vì sự lột xác mạnh mẽ, thậm chí fan Trung còn ráo riết săn lùng mẫu bra nữ idol diện để có vòng 1 bốc lửa.

Tzuyu hút gần hàng triệu lượt xem với tạo hình quyến rũ tại Victoria's Secret Fashion Show 2025. (Nguồn: miinatozakiana)

Mỹ nhân thu hút mọi ánh nhìn ngay từ khi xuất hiện với visual ngày càng chín muồi và quyến rũ. Nữ idol chọn outfit gồm áo tank top cổ sâu màu hồng phấn ôm sát cơ thể, phối với chân váy ngắn đính kim sa ánh hồng, kết hợp đôi boots lông cao cổ mang hơi hướng Y2K ngọt ngào.

Mái tóc xoăn nhẹ buông hờ cùng layout makeup ánh nhũ khiến Tzuyu như bừng sáng trên sân khấu, cùng với làn da rám nắng càng tô điểm cho giao diện thêm phần hút mắt. Hình ảnh trưởng thành, phô diễn vóc dáng vừa đủ được xem là điểm nhấn lớn, đánh dấu bước chuyển mình ấn tượng của em út TWICE.

Giao diện sexy, trưởng thành của Tzuyu viral khắp cõi mạng.

Đặc biệt, điểm sexy nhất là tạo hình này chính là vòng 1 căng đầy, gợi cảm của Tzuyu. Và yếu tố không thể thiếu để có được tạo hình sexy, cuốn hút này chính là mẫu áo bra được cô nàng lựa chọn, với độ push và "hack" vòng 1 đang khiến phái đẹp mê mẩn. Được biết, đây là mẫu T-shirt bra nằm trong BST "Pink Wear Everywhere" của Victoria's Secret. Hiện tại, sản phẩm này được săn đón đến mức đã rơi vào trạng thái hết hàng nhiều size tại Tmall - sàn thương hại điện tử hàng đầu Trung Quốc.

Với chất liệu thun mỏng nhẹ thoáng máng nhưng vẫn có gọng push ngực, sản phẩm này đang được nhiều chị em săn đón sau khi được Tzuyu diện.

Mẫu áo bra này hiện đang được bán trên web với giá 39,95 USD (khoảng hơn 1 triệu VNĐ).

Tại thị trường Trung Quốc, sản phẩm này đã nhanh chóng sold-out nhiều size sau màn trình diễn của Tzuyu.

Được mệnh danh là mỹ nhân đẹp nhất thế giới (Chuyên trang TC Candler - Mỹ), Tzuyu từ lâu đã chinh phục công chúng nhờ vẻ đẹp ngọt ngào, trong trẻo cùng khí chất cuốn hút. Không chỉ sở hữu visual đỉnh cao, nữ idol còn luôn nằm trong top “thánh body” của Kpop với vóc dáng cân đối, ba vòng rõ nét, tỷ lệ cơ thể gần như hoàn hảo.

Dù vậy, từ trước đến nay, em út TWICE vẫn trung thành với hình ảnh thanh lịch, đa phần cô chỉ khoe khéo eo thon, hông nở qua trang phục ôm sát. Chính vì thế, khi Tzuyu bất ngờ xuất hiện với tạo hình gợi cảm trong show Victoria’s Secret đã khiến dân tình dậy sóng.