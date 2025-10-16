ISAAC cùng Li-Ning ra mắt giày The Rizz tại Fashion Show

Không chỉ là màn trình diễn thời trang mang đậm tinh thần năng động và hiện đại, sự kiện còn trở thành tâm điểm khi Li-Ning chính thức ra mắt "siêu phẩm" giày The Rizz – sản phẩm hợp tác độc quyền cùng ca sĩ Isaac. Đây là lần đầu tiên một sản phẩm mang tính biểu tượng, hợp tác sáng tạo giữa Li-Ning và Isaac chính thức được giới thiệu rộng rãi và khẳng định thêm thông điệp "khơi bật chất riêng" đến người hâm mộ và cộng đồng thời trang năng động.

Isaac nghiên cứu và sáng tạo họa tiết thiết kế cho giày The Rizz

Không khí sự kiện trở nên sôi động ngay từ những phút đầu khi đông đảo người hâm mộ, các KOC và giới trẻ cùng đổ về để chiêm ngưỡng phiên bản giày collab đặc biệt. Isaac xuất hiện với phong cách lịch lãm nhưng đầy năng lượng, chia sẻ câu chuyện phía sau quá trình hình thành The Rizz – từ ý tưởng thiết kế đến thông điệp về sự tự tin, bản lĩnh và phong cách riêng.

Khách hàng đến trải nghiệm The Rizz tại cửa hàng Li-Ning

Bên cạnh đó, tại cửa hàng Li-Ning Aeon mall Hà Đông, The Rizz Showcase cũng mang lại trải nghiệm đa sắc với các khu vực trưng bày sản phẩm, chụp ảnh và check-in được thiết kế hiện đại, phản ánh tinh thần sáng tạo của cả Isaac và Li-Ning. Hàng trăm lượt khách tham dự đã cùng ghi lại khoảnh khắc riêng, thể hiện cá tính qua mỗi góc hình và cách phối đồ. Nổi bật như KOC Thái Bảo Vũ, Hồng Cao cùng nhiều gương mặt trẻ khác, mang đến những outfit độc đáo mix&match cùng đôi giày The Rizz này.

KOC check-in tại Showcase The Rizz

Việc ra mắt giày The Rizz này không chỉ đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình hợp tác giữa Li-Ning và ca sĩ Isaac, mà còn thể hiện rõ tinh thần "Anything is possible" – triết lý mà thương hiệu luôn theo đuổi. Từ đó tiếp tục khẳng định nỗ lực kết nối thời trang, thể thao và văn hóa đại chúng, tạo nên cầu nối giữa phong cách sống năng động và tinh thần sáng tạo của thế hệ trẻ. Hiện, đôi giày The Rizz đã chính thức có mặt tại toàn bộ hệ thống cửa hàng Li-Ning trên toàn quốc.

Li-Ning cùng ca sĩ Isaac giới thiệu giày The Rizz tại Fashion Show

