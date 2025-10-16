1 thiên thần Victoria's Secret có quá khứ khét tiếng

Victoria’s Secret Fashion Show 2025 hiện đang là tâm điểm bàn tán của truyền thông và giới mộ điệu toàn cầu. Sau nhiều năm vắng bóng, sân khấu lộng lẫy tiếp tục trở lại với dàn thiên thần từ quen thuộc tới loạt gương mặt mới tiềm năng. Trong số đó, Quenlin Blackwell là cái tên khiến dân mạng không thể không chú ý. Cô nàng là một influencer đình đám với hàng triệu người theo dõi trên mạng xã hội, nổi tiếng nhờ cá tính hài hước và phong cách cuốn hút.

Đặc biệt, không ít khán giả đã “ngã ngửa” khi nhận ra Quenlin chính là chủ nhân của chiếc meme huyền thoại từng viral toàn cầu, được sử dụng hàng triệu lần trên khắp các nền tảng. Việc một “meme queen” chính thức sải bước trên sàn runway danh giá khiến dân tình khá thích thú. Trên trang cá nhân, cô cũng chia sẻ hình ảnh catwalk trên sàn diễn nội y đình đám cùng caption: "Giấc mơ đã thành hiện thực".

Màn chào sân của Quenlin Blackwell tại Victoria's Secret Fashion Show 2025. (Nguồn: vspink)



Dù là lần đầu walk trên sàn diễn của Victoria’s Secret, Quenlin Blackwell vẫn khiến khán giả phải “đứng hình vài giây” vì visual nóng bỏng và phong thái tự tin. Trong bộ bikini hồng pastel gắn pha lê lấp lánh, cô tự tin sải bước với đôi cánh nhỏ phía sau lưng – biểu tượng đặc trưng của thương hiệu nội y danh tiếng. Body săn chắc, làn da nâu đậm khỏe khoắn của Quenlin đã tạo nên 1 màn debut đủ ấn tượng.

Không sở hữu đôi chân dài miên man như nhiều thiên thần khác nhưng Quenlin vẫn ghi điểm bởi sự tự tin và khuôn mặt rạng rỡ.

Tua ngược về quá khứ, Quenlin chính là nhân vật trong chiếc meme huyền thoại “Explaining to my mom” . Hình ảnh cô gái kìm nén nước mắt, trông như thể đang cố giải thích gì đó với mẹ, nửa bất lực, nửa hài hước chắc hẳn ai cũng từng lướt qua 1 lần. Giờ đây, cô gái từng “van xin mẹ lắng nghe” năm nào đã thực sự khiến cả thế giới phải để tâm bằng màn ra mắt rực rỡ trên sàn diễn Victoria’s Secret 2025. Nhiều netizen còn đùa rằng sau bao năm, Quenlin đã giải thích thành công để mẹ đồng ý cho xuất hiện trên sàn diễn đình đám. Cô gái meme năm nào đã không còn khóc nữa mà đang chạm ngõ làng thời trang.

Bức ảnh huyền thoại meme từng được dùng khắp nơi trên mạng xã hội để thể hiện cảm xúc “tôi đang cố bình tĩnh nhưng đời không cho phép” của Quenlin Blackwell.

Quenlin Blackwell là gương mặt mới triển vọng của làng thời trang với vẻ đẹp cá tính cùng làn da khỏe khoắn, khả năng posing hút mắt.