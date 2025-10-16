Hương Giang khoe clip catwalk, dân tình thắc mắc 1000 điều

Sau khi chính thức được công bố là đại diện Việt Nam tham dự Miss Universe 2025, Hương Giang đã tạo nên “cơn địa chấn” trong cộng đồng fan sắc đẹp. Mọi động thái của nàng hậu từ đó đều trở thành tâm điểm bàn tán. Mới đây, cô lại khiến dân tình xôn xao khi đăng tải đoạn video ghi lại quá trình tập dượt catwalk chuẩn bị cho đấu trường quốc tế. Với thần thái cuốn hút, sải bước dứt khoát và phong thái tự tin, Hương Giang nhanh chóng gây bão mạng xã hội. Đoạn clip chỉ dài vài chục giây nhưng đã thu về hơn 3 triệu lượt xem chỉ sau 24 giờ đăng tải.

Đoạn video catwalk đang gây sốt MXH của Hương Giang. (Nguồn: huonggiangofficial)

Trong clip, Hương Giang khiến dân tình phải “mắt tròn mắt dẹt” trước vóc dáng chuẩn đồng hồ cát. Diện set đồ đen ôm sát, nàng hậu khoe trọn đường cong nuột nà cùng đôi chân dài, kết hợp với những bước catwalk đầy uyển chuyển nhưng mạnh mẽ, dứt khoát. Mỗi cú xoay người, mỗi nhịp chuyển động đều cho thấy sự kiểm soát cơ thể tuyệt đối, cho thấy cô đã sẵn sàng chinh chiến tại đấu trường Miss Universe.

Hương Giang đang tập luyện chăm chỉ cho đấu trường Miss Universe 2025.

Bên cạnh những lời khen ngợi cho phong độ ngày càng ổn định, phần nào đã ra được cái chất "Miss Universe", netizen cũng đưa ra không ít thắc mắc cho mỹ nhân đình đám. Dân tình choáng váng với độ cao cỡ phải 20cm của đôi giày Hương Giang sử dụng, gót giày chót vót nhưng cô vẫn walk khá mượt. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng đại diện Việt Nam nên lựa chọn 1 đôi giày có gót mảnh để phần catwalk được thanh thoát và hút mắt hơn. Ngoài ra, nhiều người cũng thắc mắc về vòng 3 bất thường của Hương Giang, dù nó khiến giao diện nàng hậu thêm phần gợi cảm và "chiến" hơn rất nhiều.

Rất nhiều bình luận thắc mắc, khen ngợi được netizen đặt ra dưới video của Hương Giang.