Suboi & Bùi Trường Linh: Khi GAP Hoodie trở thành biểu tượng sáng tạo của thế hệ mới

Bùi Trường Linh và Suboi trong thiết kế Hoodie – biểu tượng GAP được tái hiện qua góc nhìn sáng tạo của thế hệ nghệ sĩ Việt.

Arch Logo Hoodie – biểu tượng vượt thời gian của GAP – trở lại trong chiến dịch " GAP Hoodie Day", đánh dấu bước chuyển mình đầy cảm hứng của thương hiệu.

Từ thiết kế đậm chất Mỹ phóng khoáng, GAP làm sống lại chiếc hoodie kinh điển như biểu trưng cho tinh thần sáng tạo không ngừng. Trong lần trở lại này, Elena, T-redx và Lalune – ba gương mặt đại diện cho thế hệ sáng tạo Việt – cùng góp nhịp, mang đến những diễn giải mới, thổi làn gió đương đại vào di sản GAP.

Elena Nguyễn - GAP và câu chuyện dung hòa bản sắc

Lấy cảm hứng từ di sản GAP, Elena Nguyễn hướng đến việc tái hiện phong cách phóng khoáng Mỹ qua góc nhìn Á Đông – nơi sức mạnh và sự mềm mại cùng song hành.

GAP – biểu tượng của tinh thần modern essentials, nơi tinh giản trở thành tuyên ngôn cho phong cách sống tự do và cá tính. Trong lần hợp tác này, Elena Ng diễn giải DNA ấy qua chiếc hoodie hoa – biểu trưng cho vẻ đẹp của những khác biệt hòa quyện tự nhiên.

Voan organza mỏng manh kết hợp cùng chất liệu cotton đặc trưng của GAP, được tô điểm bằng kỹ thuật đính hoa 3D và cắt laser tinh xảo. Mỗi cánh hoa trở thành điểm chạm giữa hai cá tính – sự phóng khoáng, hiện đại của GAP và nét duy mỹ, lãng mạn của Elena.

Vicki Virus - Khi di sản GAP chạm đến vẻ đẹp vị lai

Từ tinh thần tiên phong của GAP – nơi di sản luôn song hành cùng đổi mới, Vicki mang đến một diễn giải táo bạo về thời trang tương lai: phóng khoáng, bền vững và tràn đầy năng lượng nữ quyền.

Với Vicki Virus, sự hấp dẫn của GAP nằm ở sự bền vững và khả năng thích nghi – những giá trị khiến một chiếc hoodie có thể tồn tại qua nhiều thế hệ.

Trong thiết kế lần này, Vicki khai thác form dáng biểu tượng của GAP và phối hợp với ren tái chế, chi tiết khoen kim loại đối xứng, tạo nên một bản hòa ca giữa quá khứ và tương lai. Đây không chỉ là một chiếc hoodie, mà là cách GAP được "dịch" sang ngôn ngữ của thế hệ mới – vừa mạnh mẽ, vừa nữ tính, vừa gợi nhắc đến cội nguồn của thương hiệu Mỹ từ năm 1969.

Huyền Bùi - "Brick by Brick", hành trình tiếp nối di sản GAP

Mỗi chi tiết trên thiết kế của Huyền Bùi là kết quả của hàng giờ lao động tỉ mỉ – nơi bàn tay thủ công chạm đến tinh thần sáng tạo tự do mà GAP luôn tôn vinh.

GAP – biểu tượng của phong cách Mỹ phóng khoáng – tiếp tục hành trình tái định nghĩa giá trị kinh điển cùng Huyền Bùi - nhà sáng lập T-redx, mang đến hai thiết kế giao thoa giữa cổ điển và hiện đại.

Huyền Bùi giữ lại tinh thần cổ điển của GAP nhưng thổi vào đó hơi thở táo bạo bằng kỹ thuật thêu 3D – nơi những viên gạch xếp chồng tạo nên họa tiết xương, ẩn dụ cho hành trình "brick by brick", từng bước dựng xây nên giá trị bền vững của cả thương hiệu lẫn cá nhân sáng tạo.

Sang thiết kế thứ hai, cô biến chiếc hoodie biểu tượng thành một tác phẩm thủ công đương đại với kỹ thuật sashiko bằng tay và đốt vải tự nhiên, tạo nên lớp bề mặt sống động, ngẫu hứng. Kết quả là một phiên bản GAP giao thoa giữa chất Mỹ và phản chiếu cảm quan nghệ thuật cá nhân.

Tái sinh một biểu tượng — Hành trình GAP chạm đến thế hệ sáng tạo mới

Lần hợp tác cùng L’Officiel Vietnam đánh dấu bước chuyển mình của GAP– nơi chất Mỹ được thể hiện qua lăng kính sáng tạo của thế hệ nghệ sĩ trẻ.

Từ những thiết kế quen thuộc, GAP trở thành chất liệu để các nhà sáng tạo Việt thỏa sức thể hiện cá tính và góc nhìn riêng. Arch Logo Hoodie không chỉ là biểu tượng của thương hiệu, mà còn là "tấm toan" để những ý tưởng táo bạo được vẽ nên – kết nối di sản toàn cầu với năng lượng sáng tạo đang bừng nở tại Việt Nam.

Về GAP:

GAP là một biểu tượng thời trang Mỹ được công nhận trên toàn cầu. Thành lập tại San Francisco vào năm 1969, GAP đề cao sự độc đáo bằng cách tạo ra những sản phẩm thời trang thiết yếu được yêu thích và mang lại trải nghiệm phù hợp về mặt văn hóa nhằm tôn vinh cá tính độc bản. GAP là thương hiệu quần áo và phụ kiện dành cho người lớn và trẻ em. Gap có mặt tại Việt Nam vào năm 2011, với hệ thống nhiều cửa hàng trên toàn quốc https://www.acfc.com.vn/gap-hoodie-day