Ý nghĩa sâu xa ẩn sau chiếc áo dài cưới của Hoa hậu Đỗ Hà

Sáng 16/10, mạng xã hội rộn ràng Việt Nam khi một nàng Hậu Việt nữa chính thức lên xe hoa không ai khác là Đỗ Hà. Loạt ảnh trong lễ ăn hỏi của Hoa hậu Việt Nam 2020 và doanh nhân Nguyễn Viết Vương được hé lộ. Đây cũng là lần đầu tiên danh tính ông xã của Đỗ Hà được công bố. Cô dâu, chú rể khiến netizen không khỏi xuýt xoa với visual trai tài gái sắc trong không khí hỷ sự ngập tràn sắc trắng tinh khôi.

Video không khí ngày ăn hỏi của Đỗ Hà tại quê nhà được công bố sáng 16/10 (Nguồn @quadualuoi).



Đỗ Hà chọn áo dài trắng truyền thống cho ngày trọng đại.

Trong khung cảnh đậm chất truyền thống tại quê nhà Thanh Hoá, Đỗ Hà xuất hiện duyên dáng trong tà áo dài cưới mang tên "Thanh Bình Hỷ Lạc" - thiết kế được NTK Dũng Nguyễn may đo riêng dành cho cặp đôi. Bộ áo dài không chỉ là trang phục cưới, mà còn là tác phẩm nghệ thuật kể câu chuyện tình yêu và quê hương của hai người.

Theo chia sẻ từ ekip thiết kế, "Thanh Bình" là cái tên kết hợp giữa quê hương Thanh Hoá của Đỗ Hà và Quảng Bình là quê nhà của chú rể Viết Vương. "Hỷ Lạc" mang ý nghĩa về niềm vui, hạnh phúc, khởi đầu thuận hòa cho hôn nhân viên mãn.

Từng đường kim mũi chỉ trên áo dài đều được thêu thủ công tỉ mỉ trong hơn 30 ngày bởi các nghệ nhân lành nghề, mô phỏng hình ảnh mây trời, nước biếc và chim lạc - biểu tượng của sự no đủ, hoà hợp và gắn kết.

Thiết kế lấy tông trắng ngọc trai làm chủ đạo, tượng trưng cho sự thuần khiết của cô dâu trong ngày trọng đại. Chất liệu lụa Nhật cao cấp và Taffeta Tre thân thiện môi trường giúp tôn lên vẻ mềm mại, nhẹ nhàng mà vẫn hiện đại, sang trọng. Những mảng thêu ánh kim chuyển màu khéo léo gợi hình dòng chảy văn hoá, như lời nhắn gửi rằng: Truyền thống có thể thay đổi theo thời gian, nhưng giá trị tinh thần thì mãi bền vững.

Không chạy theo xu hướng cầu kỳ, bộ áo dài cưới của Đỗ Hà giữ được sự cân bằng giữa cổ điển và hiện đại, giữa nét dịu dàng Á Đông và hơi thở phóng khoáng của cô gái thế hệ mới. Trong từng chi tiết, người ta thấy rõ dấu ấn của một nàng hậu đã trưởng thành, vẫn giữ nét thanh thoát nhưng thêm phần tự tin và bản lĩnh sau hành trình 5 năm kể từ khi đăng quang.

Đặc biệt, không chỉ Đỗ Hà dàn phù dâu - phù rể cùng 2 bà thông gia cũng diện áo dài đồng điệu về chất liệu và họa tiết, tạo nên một tổng thể nhất quán và ý nghĩa. Mẹ nàng hậu gây chú ý với vẻ quý phái trong tà áo dài xanh thêu hoa sen, do chính con gái chọn lựa tượng trưng cho sự hiền hoà và nhân hậu của người mẹ Việt.

Áo dài của đội ngũ bê tráp được cô dâu chú rể lựa chọn tông màu be sáng cùng hoạ tiết thêu chim lạc đang cắp những sợi dây tơ hồng kết hình trái tim.

Mẹ cô dâu chú rể mặc áo dài đôi màu xanh hoạ tiết hoa sen (Nguồn @quadualuoi).

Ảnh: Linh Lê Chí