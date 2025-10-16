Giới trẻ lên đồ với các item mới nhất từ “Chiến thần deadline" Jonathan Anderson và UNIQLO

Gọi Jonathan Anderson là "chiến thần deadline", vì tổng số lượng các bộ sưu tập thời trang mà anh phải thực hiện trong 1 năm là 18 bộ. Điều đó có nghĩa là trung bình 3 tuần Jonathan Anderson phải hoàn thiện 1 bộ sưu tập. Mặc dù sở hữu khối lượng công việc "gây choáng", nhưng nhà thiết kế người Bắc Ai-len ít khi nào khiến giới mộ điệu thất vọng vì những thành phẩm của mình, và thậm chí chưa một lần cho thấy sự "xuống sức" trong phong độ sáng tạo.

Tiếp nối bảng thành tích trải dài cả thập kỷ, năm 2025 cho thấy một Jonathan Anderson năng suất hơn, chăm chỉ hơn và rực rỡ hơn bao giờ hết. Show diễn ra mắt tại Tuần lễ Thời trang Paris vừa kết thúc trong sự quan tâm vang dội của truyền thông toàn cầu, khi cái tên Jonathan Anderson chưa kịp hạ nhiệt, thì thông tin về những bộ sưu tập kết hợp của anh với những thương hiệu lớn ngay lập tức được đăng tải và khiến giới mộ điệu lại một lần nữa sốt sắng săn đón.

Thông tin NTK Jonathan Anderson tiếp tục kết hợp với UNIQLO khiến cộng đồng yêu thời trang cực kỳ hào hứng!

Và để khởi động một mùa đông đầy năng động và "hướng ngoại" với những chuyến dã ngoại vừa ấm áp và thời trang, nhà thiết kế Jonathan Anderson đã bắt tay cùng UNIQLO trong BST mang phong cách dã ngoại Anh Quốc. Với tổng cộng 17 BST đã ra mắt trên toàn cầu, trong đó 12 BST đã được ra mắt tại Việt Nam, có thể nói đây là một trong những BST kết hợp được mong đợi nhất của hội trai xinh gái đẹp, đặc biệt là sau khi 2 item Quần Jeans Ống Suông và Áo Sơ Mi Oxford dáng boxy cực trend của BST ra mắt mùa Xuân/Hè 2025 nhanh chóng "bão mạng" trên toàn thế giới.

Cho mùa mới, UNIQLO và JW ANDERSON tiếp tục đưa trở lại những kiểu dáng viral này, bổ sung thêm những item mang đậm tinh thần Anh Quốc như áo choàng poncho, áo len hai màu mềm mịn, đặc biệt là những gam màu mới như đỏ cà chua hay xanh lam - một sự cập nhật đầy thú vị cho mùa lễ hội cuối năm, trên bảng màu đất êm dịu vốn rất được yêu thích.

Ngay khi vừa tung ra những hình ảnh đầu tiên, BST UNIQLO và JW ANDERSON Thu/Đông 2025 đã khiến hội mặc đẹp đứng ngồi không yên!

Không chờ đợi lâu, các tín đồ đã nhanh chóng sắm ngay những item yêu thích nhất trong BST và khoe những bộ hình mix-match "on-trend".

Đúng tinh thần mùa đông, Lynhci lựa chọn những set đồ thiên về thoải mái, cùng ba gợi ý mix chiếc áo sơ mi Oxford kẻ sọc màu xanh cực kỳ thú vị. Dành cho những cô bạn sinh viên, Lynhci đã kịp gợi ý set đồ preppy điển hình với phụ kiện túi tote và thắt lưng kẻ sọc cùng màu áo. Cho những ngày dạo chơi phóng khoáng hơn, bạn có thể thay đổi sang chiếc áo len polo hai màu pastel ngọt ngào, biến chiếc áo sơ mi thành điểm nhấn ở thắt lưng. Còn các cô nàng công sở nên học ngay combo chẳng bao giờ cũ kỹ: Layer áo len polo bên ngoài áo sơ mi, phối cùng quần jeans ống suông, kéo cao tay áo để nhấn nhá cho cái nhìn "effortless" của trang phục.

Hai bản phối đậm tinh thần streetstyle của Bim Nguyễn và Ngòng Ngọc đã chứng minh: Sắc đỏ cà chua trên những chiếc áo polo len mềm mại sẽ lọt top những item được săn đón nhất trong BST năm nay! Và để set đồ hàng ngày bớt đơn điệu, hội công sở có thể học ngay công thức của hai cô nàng mặc đẹp này: Thắt thêm một chiếc sơ mi oxford gam màu trung tính nếu muốn set đồ nền nã, thanh lịch; hoặc tất tay chơi màu nổi với một chiếc áo sơ mi nhấn nhá mang màu xanh sáng, phối mắt kính đen để càng thêm nổi bật giữa phố đông.

"Nam thần giới thời trang" Jonathan Anderson đã mang vào BST kết hợp với UNIQLO một item mùa đông đậm chất quý cô Anh Quốc: Một chiếc áo choàng poncho mà các cô nàng có thể khoác bên ngoài như một chiếc khăn len khổng lồ, hoặc cài nút để hô biến thành một chiếc áo khoác dáng cánh bướm cực nữ tính. Phần vạt áo xẻ lệch tạo thêm ý đồ lớp lang cho trang phục, giúp tổng thể hút mắt mà không bị luộm thuộm.

Hội trai xinh gái đẹp cũng gợi ý công thức phối đồ đơn giản với các item phi giới tính: Nam mặc lên thì chỉn chu, phóng khoáng; nữ diện lại hết sức cool ngầu. Không hẹn mà gặp, cả Li Nguyễn và Ngòng Ngọc đều chọn phối chiếc áo khoác PUFFTECH đa năng với phần cổ lông biến tấu để tạo điểm nhấn cho set đồ vốn dĩ tối giản - áo sơ mi cùng quần jeans màu xanh kinh điển. Đặc biệt, phiên bản áo khoác PUFFTECH cho nữ được biến tấu với phom crop thời thượng cùng mũ trùm đầu ấm áp, càng tăng thêm sự ấm áp cho giao diện dạo phố mùa đông.

Và ngay từ bây giờ, những Gen Z thời thượng đã có thể nhanh chóng chọn ngay cho mình item yêu thích từ BST UNIQLO và JW ANDERSON ngay tại đây, và "đặt lịch hẹn" cùng hội bạn thân "công phá" cửa hàng UNIQLO vào ngày 17/10 để chính thức rinh những thiết kế yêu thích về tay!