Hot mom U40 gây sốt vì thân hình “bốc lửa”, bí quyết là làm 1 điều rất thường xuyên

Làm thế nào để giữ gìn vóc dáng ở tuổi U40 là thắc mắc của nhiều chị em phụ nữ. Sau sinh, nhiều chị em đối mặt với tình trạng mỡ thừa, tăng cân, và mong muốn tìm lại vóc dáng thuở đôi mươi.

Các chuyên gia khuyên để lấy lại vóc dáng, chị em phụ nữ nên kết hợp chế độ ăn uống lành mạnh, tập thể dục thường xuyên và nghỉ ngơi đủ giấc. Trong đó, tập thể dục thường xuyên không chỉ giúp chị em “đánh bay” mỡ thừa mà còn giúp cải thiện sức khỏe tổng thể, tăng cường sự tự tin.

Bí quyết giữ dáng của hot mom U40

Một trong những hot mom nổi tiếng mạng xã hội với thân hình "bốc lửa" và bí quyết tập luyện giữ dáng thành công là Oh Tae Hwa (36 tuổi, tại Hàn Quốc). Theo Znews , mặc dù không hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, nhưng Tae Hwa vẫn hút tới 1,2 triệu người theo dõi trên Instagram nhờ vẻ ngoài xinh đẹp và quyến rũ.

Oh Tae Hwa có vẻ ngoài trẻ trung, xinh đẹp.

Nhiều người cho rằng sức hút của Tae Hwa đến từ loạt ảnh khoe vóc dáng gợi cảm, thậm chí được nhận xét "siêu thực". Với chiều cao 1,69 m, nặng 55 kg, Tae Hwa sở hữu tỷ lệ cơ thể cân đối, săn chắc.

Tae Hwa có thân hình quyến rũ, gợi cảm.

Để giữ dáng, Tae Hwa chia sẻ một trong những bí quyết của cô là tập luyện thường xuyên. Cô tập nhiều bộ môn như gym, yoga, pilates. Trên Instagram, hot mom thường xuyên chia sẻ các clip tập luyện tại phòng gym và tại nhà, hướng dẫn mọi người tập đúng cách và hiệu quả.

Tae Hwa theo đuổi phong cách ngọt ngào, nữ tính.

Hot mom được nhận xét có vẻ đẹp "siêu thực".

Trong một loạt clip được chia sẻ vào tháng 9, Tae Hwa đã khoe cơ thể săn chắc và quyến rũ của mình tại phòng gym, đồng thời chia sẻ về các chỉ số tập luyện tích cực cô đạt được ngày hôm đó.

Tae Hwa rất chăm tới phòng gym.

Hot mom thường xuyên chia sẻ clip tập luyện lên mạng.

Trong clip khác vào một ngày mưa tháng 7, cô chia sẻ về chu trình tập luyện của mình tại nhà, bao gồm đi bộ và chạy bộ trên máy.

Một bài tập khác cũng được Tae Hwa yêu thích là tập với tạ. Trong đoạn clip ngắn, cô sử dụng hai tạ cùng với dây kháng lực để tập cơ mông và đùi.

Dù đăng tải nhiều hình ảnh cá nhân, hot mom Hàn Quốc sống khá kín tiếng, ít chia sẻ chuyện đời tư. Người theo dõi chỉ biết cô đã ly hôn, hiện một mình nuôi con trai đang học tiểu học.

Nhờ vẻ ngoài sáng, chiều cao lý tưởng và tốt nghiệp chuyên ngành múa, Tae Hwa cũng từng được chiêu mộ trở thành thực tập sinh tại công ty giải trí song cuối cùng không theo nghiệp ca hát.

Yoga cũng là bộ môn ưa thích của hot mom U40.

Tae Hwa có tới 1,2 triệu người theo dõi trên Instagram.

Ngoài tập luyện, Tae Hwa cũng duy trì chế độ ăn kiêng để giữ dáng. Cô từng khẳng định ăn kiêng là "liệu pháp thẩm mỹ tốt nhất" khi giúp không chỉ đường nét cơ thể mà gương mặt cũng thay đổi sau khi giảm cân. Theo đó, cô kể bản thân rất hạnh phúc sau khi giảm từ 60 kg xuống 55 kg, gương mặt cô cũng trở nên thanh thoát, thon gọn hơn hẳn mà không cần can thiệp thẩm mỹ.

Nhờ vẻ đẹp trẻ trung, Tae Hwa thường xuyên nhận được lời mời hợp tác với các nhãn hàng.

Hồi tháng 1, Tae Hwa xác nhận đã có bạn trai qua một bài đăng trên story Instagram. Cô chưa công khai gương mặt nửa kia, chỉ cho biết biệt danh của anh là Timo và có tính cách khá trái ngược với cô. Hot mom bày tỏ vào thời điểm sẵn sàng, cô sẽ công khai nhiều hơn về mối quan hệ mới.



