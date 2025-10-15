Phái đẹp Hàn luôn có bí quyết riêng để chăm sóc làn da và nhan sắc của mình ở mọi độ tuổi. Mọi người cứ nghĩ người Hàn sẽ dùng nhiều mỹ phẩm nhưng không phải vậy, họ cũng có những cách chăm chút cho làn da từ chính nguyên liệu tự nhiên hân thuộc với mỗi gia đình.

Bà Lee Sun Sook dù đã bước vào độ tuổi 70 nhưng làn da và thần thái của bà vẫn khiến mọi người phải ngưỡng mộ. Bà Lee Sun Sook thường xuyên chia sẻ các bước chăm sóc da của bản thân trên trang cá nhân của mình và nhận về rất nhiều bình luận tích cực (sở hữu kênh TikTok @koreangrandma với 1,3 triệu lượt theo dõi).

Nhan sắc tuổi 70 của Lee Sun Sook.

Trên trang cá nhân, bà Lee Sun Sook từng chia sẻ bản thân đã là bà ngoại của nhóc tỳ đáng yêu, nhưng thực tế ai nhìn bà cũng bất ngờ: làn da mịn màng, trắng sáng, nụ cười rạng rỡ, tươi trẻ, không ai có thể ngờ được người phụ nữ ấy đã bước vào tuổi 70.

Đương nhiên, "bà ngoại xứ Hàn" luôn có cách chăm sóc da đặc biệt, và bà đã theo đuổi suốt từ ngày trẻ đến giờ. Một trong những bước chăm da, dưỡng trắng da mà bà chia sẻ trên trang cá nhân, chính là bước lăn da với dưa chuột lạnh.

Lợi ích của dưa chuột đối với làn da:

* Dưỡng ẩm: Dưa chuột chứa đến 96% là nước, giúp cấp ẩm cho da, làm da mềm mại và căng bóng.

* Làm dịu và giảm sưng: Tác dụng làm mát tự nhiên giúp làm dịu da cháy nắng, giảm sưng và bọng mắt.

* Ngăn ngừa mụn: Các thành phần làm sạch da và kháng viêm giúp làm sạch lỗ chân lông, kiểm soát dầu nhờn và giảm mụn viêm.

* Chống lão hóa: Chứa các chất chống oxy hóa, vitamin C và axit folic, giúp bảo vệ da khỏi tác nhân gây lão hóa, làm sáng da và kích thích tái tạo tế bào mới.

* Làm sáng da: Giúp làm mờ vết thâm, tàn nhang và làm đều màu da.

Cách thực hiện:

Nhắc đến dưa chuột, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến bước đắp mặt nạ dưa chuột. Đó là cách thông thường và cơ bản nhất, nhưng cách của bà Lee Sun Sook lại hoàn toàn khác. Bà dùng quả dưa chuột lạnh để lăn lên toàn bộ khuôn mặt và vùng da cổ.

Tối hôm trước, bà sẽ cất 1 quả dưa chuột vào ngăn đá để sáng hôm sau sẽ dùng. Sáng sớm thức dậy, sau khi đã làm sạch da, bà cắt đôi quả dưa đã đóng đá từ tối hôm trước, sau đó xoa đều lên toàn bộ khuôn mặt.

Dưỡng chất của dưa chuột sẽ thấm vào da, nhiệt độ lạnh sẽ thức tỉnh làn da, nhờ vậy mà độ đàn hồi của da được cải thiện làn da trở nên mịn màng, tươi trẻ hơn.

Mỗi tuần bà sẽ thực hiện 3 lần vào buổi sáng, sau đó có rửa mặt và bôi kem chống nắng để bào vệ làn da của mình.

Còn rất nhiều những tip chăm sóc da mà bà Lee Sun Sook chia sẻ dựa trên kinh nghiệm của bản thân. Tuy nhiên đây là cách cơ bản và dễ thực hiện nhất. Chỉ với một quả dưa chuột được để trong tủ lạnh, sáng hôm sau lấy ra và xoa đều lên da từ da mặt xuống da cổ, làn da sẽ được cải thiện rõ rệt.