Cam thường khiến ma nữ đẹp nhất Thái Lan thua Hà Hồ

Mới đây, mỹ nhân hàng đầu Thái Lan Mai Davika trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện tại sự kiện chúc mừng thành công của Bambam (GOT7). Nữ diễn viên lựa chọn một thiết kế jumpsuit nhung lấp lánh nằm trong BST Thu Đông 2025 của Gucci, thu hút mọi ánh nhìn ngay từ khoảnh khắc xuất hiện.

Đoạn video hút hơn 3,2 triệu lượt xem của Mai Davika. (Nguồn: Davika_Studio)



Mai Davika khoe thần thái cuốn hút trong bộ jumpsuit ánh nhũ của Gucci, chiếm trọn mọi ánh nhìn.

Được biết, bộ trang phục này được chế tác từ chất liệu nhung co giãn phủ lớp ánh kim bắt sáng, điểm xuyết họa tiết thêu GG – biểu tượng đặc trưng của nhà mốt nước Ý. Sự kết hợp giữa đường cắt ôm sát hiện đại và chất liệu xa xỉ giúp bộ trang phục vừa gợi cảm, vừa toát lên vẻ thời thượng, đúng tinh thần "Gucci woman" đương đại.

Chiếc jumpsuit hiện có giá bán trên web của Gucci là 4.600 Euro (khoảng 140 triệu VND)

Với thân hình mảnh mai, cao ráo, Mai Davika chọn phối cùng thắt lưng bản lớn kim loại vàng và túi xách tông sáng đồng điệu. Nữ diễn viên xinh đẹp người Thái ghi điểm nhờ phong thái thanh thoát, ánh nhìn lạnh lùng và phong cách trang điểm nhẹ nhàng. Dưới ánh đèn sự kiện, lớp vải nhung ánh bạc ôm lấy đường cong cơ thể, giúp cô thực sự chiếm "spotlight".



Tuy nhiên, qua ống kính cam thường, body của ma nữ đẹp nhất Thái Lan lại bị soi không ít. Nhiều người cho rằng nữ diễn viên quá gầy, làm mất đi vẻ quyến rũ của trang phục.

Thần thái hút mắt cùng visual sắc nét của Mai Davika...

...không đủ để khiến cô chiến thắng ống kính cam thường vì body mỏng dính, một số góc quay trở nên hơi nhạy cảm.

Sau khi hình ảnh của Mai Davika lan truyền trên mạng xã hội, cư dân mạng nhanh chóng nhận ra thiết kế jumpsuit này từng được Hồ Ngọc Hà diện trước đó tại một sự kiện trong nước. Cùng là bộ đồ đến từ nhà mốt Gucci, nhưng cách thể hiện của "nữ hoàng giải trí" lại mang sắc thái hoàn toàn khác. Nếu Mai Davika mang đến cảm giác thanh thoát, chuẩn high fashion thì Hồ Ngọc Hà lại biến bộ trang phục trở nên nóng bỏng, quyến rũ và tràn đầy năng lượng - đúng tinh thần thời trang táo bạo mà cô vẫn theo đuổi.

Hồ Ngọc Hà trước đó cũng từng diện thiết kế này của Gucci.

Chính sự đối lập trong phong cách giữa hai ngôi sao đã khiến mạng xã hội dậy sóng với hàng loạt bình luận trái chiều. Nhiều ý kiến cho rằng Mai Davika diện đồ "đúng chất high fashion" – thanh lịch, tinh tế và sang trọng nhờ thân hình mảnh mai, tôn được từng đường cắt ôm sát của thiết kế. Ngược lại, không ít khán giả lại khẳng định Hồ Ngọc Hà mới là người "mặc ra chất Gucci" – quyến rũ, tự tin và đầy khí chất. Vóc dáng săn chắc, đường cong gợi cảm của nữ ca sĩ được cho là đã khiến bộ jumpsuit càng tăng thêm sức hút.

Thế nhưng, phần đông netizen cho rằng Hồ Ngọc Hà mới là người chiếm ưu thế, bởi vóc dáng săn chắc, đường cong gợi cảm giúp cô tôn trọn tinh thần táo bạo, sang chảnh của bộ đồ nhà Gucci.

Màn “đụng hàng” giữa hai mỹ nhân nhanh chóng làm dậy sóng mạng xã hội, ai mặc jumpsuit Gucci đẹp hơn trở thành đề tài bàn tán sôi nổi.