Minh tinh có body nóng bỏng bị soi tăng cân, cách đáp trả là sách mẫu cho phụ nữ U40

Min Hyo Rin được lòng công chúng không chỉ bởi nhan sắc xinh đẹp, đời tư trong sạch mà còn nhờ cuộc hôn nhân đáng ngưỡng mộ cùng Taeyang. Dù đã lui về làm vợ, làm mẹ nhưng mới đây, nữ diễn viên lại trở thành chủ đề bàn tán khi xuất hiện tại lễ cưới một người quen cùng chồng. Bên cạnh những lời khen cho vẻ đẹp rạng rỡ, thanh lịch, vẫn có những bình luận so sánh ngoại hình của cô với thời điểm còn hoạt động tích cực trong làng giải trí, qua đó chứng minh nữ diễn viên đã “tăng cân rõ rệt”.

Không để dân tình bàn luận quá lâu, mỹ nhân sinh năm 1986 đã nhanh chóng đăng loạt ảnh cá nhân trên mạng xã hội kèm lời nhắn: “Xin chào, đây là Min Hyo Rin. Xin hãy tiếp tục ủng hộ tôi như một người mẹ nữa. Trời đã bắt đầu lạnh, mong mọi người giữ gìn sức khỏe.” Việc Min Hyo Rin đưa ra lời nhắc nhẹ nhàng nhưng có phần ẩn ý cho thấy cô không mặc kệ dư luận, nhưng cũng không muốn lên tiếng gay gắt. Nữ diễn viên khéo léo đặt vai trò “người mẹ” bên cạnh vai trò nghệ sĩ để kêu gọi sự thấu hiểu và ủng hộ từ khán giả.

Min Hyo Rin đăng tải bài đăng sau khi nhận về nhiều ý kiến trái chiều về vóc dáng.

Bà xã Taeyang lựa chọn outfit đen toàn tập mang đậm tinh thần cổ điển nhưng vẫn toát lên vẻ thanh lịch, sang trọng. Cô diện áo nhung đen ôm dáng, điểm nhấn là hàng nơ to bản ở giữa giúp tổng thể thêm phần nữ tính, kết hợp cùng chân váy midi dáng xòe phối và boots cao gót.

Dù không thể giữ được thân hình “chuẩn idol” như thời đỉnh cao hoạt động nghệ thuật, nhưng vóc dáng hiện tại của Min Hyo Rin thực chất vẫn rất thon gọn và cân đối so sau khi trải qua 1 lần sinh nở. Khuôn mặt bầu bĩnh, làn da sáng và thần thái nhẹ nhàng cũng khiến nữ diễn viên trông càng thêm dịu dàng, trẻ trung ở độ tuổi U40.

Min Hyo Rin lựa chọn phong cách thanh lịch, nhẹ nhàng nhưng cũng đầy cá tính tham dự đám cưới. Có lẽ, một phần do thiết kế bồng xòe của mẫu váy đã khiến vóc dáng của cô tăng size hơn chút.

Trước khi bước vào đời sống làm mẹ, Min Hyo Rin từng được khen ngợi với hình ảnh thanh thoát, gầy gò mảnh mai cùng nét đẹp trong sáng, ngọt ngào vốn là “một phần thương hiệu” của cô. Đặc biệt, nữ diễn viên còn sở hữu chiếc mũi tự nhiên đẹp hàng top làng giải trí Hàn Quốc, trở thành hình mẫu thẩm mỹ được nhiều bác sĩ lựa chọn. Cộng hưởng cùng đôi mắt trong veo, gương mặt của nữ diễn viên càng toát lên vẻ dịu dàng, mong manh đậm chất mỹ nhân Hàn. Sau khi kết hôn và sinh con, cô tạm rút khỏi ánh đèn sân khấu để tập trung cho gia đình.

Min Hyo Rin là một trong những mỹ nhân sở hữu chiếc mũi hàng top Kbiz.

Xuất thân là người mẫu, bà xã Taeyang từng sở hữu body đỉnh chóp với 3 vòng quyến rũ, săn chắc .