Angela Baby bị lan truyền ảnh nhạy cảm khi đang livestream

Angela Baby - một trong những biểu tượng nhan sắc thế hệ 8X của showbiz Hoa ngữ - vừa có màn trở lại gây xôn xao mạng xã hội. Trong buổi livestream của một nhãn hàng mới đây, nữ diễn viên bất ngờ vướng vào tình huống "hớ hênh" khiến khán giả không khỏi bàn tán. Dù sự cố chỉ thoáng qua, nhưng loạt ảnh chụp màn hình từ buổi phát trực tiếp lại lan truyền với tốc độ chóng mặt trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc.

Xuất hiện trong buổi phát sóng với vẻ ngoài nhẹ nhàng, Angela Baby diện áo hai dây và chân váy ren đồng điệu màu nude - tông màu vốn dễ tạo ảo giác thị giác. Trong lúc đang trò chuyện cùng fan và thử giày theo yêu cầu của khán giả, nữ diễn viên vô thức bắt chéo chân, tạo dáng pose ảnh. Chính ở khoảnh khắc đó, camera đặt ở góc thấp đã ghi lại khung hình nhạy cảm khiến cô bị hiểu lầm là lộ hàng.

Khoảnh khắc nhạy cảm của Angela Baby trong livestream.

Khi nhận ra trang phục có thể gây hiểu lầm, Angela Baby đã cố gắng xử lý sự cố, cô lập tức đổi tư thế, chỉnh lại váy và vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng cho đến hết buổi phát sóng. Không hề tỏ ra bối rối hay khó chịu, Angela Baby tiếp tục tương tác với fan, vừa nói chuyện vừa lắng nghe phần giới thiệu sản phẩm của thương hiệu. Chính sự bình tĩnh này khiến nhiều khán giả phải thừa nhận: Dù có đang ở giai đoạn khó khăn nhất, cô ấy vẫn rất chuyên nghiệp.

Thực tế, nữ diễn viên vẫn mặc trang phục có lớp lót an toàn, song việc hình ảnh này bị chụp lại và phát tán rộng rãi với mục đích xấu đã khiến tình huống trở nên ồn ào hơn mức cần thiết. Nhiều cư dân mạng tỏ ra bức xúc, cho rằng hành động chia sẻ ảnh "nhạy cảm" là thiếu tôn trọng nghệ sĩ, đặc biệt trong bối cảnh quyền riêng tư của phụ nữ cần được bảo vệ hơn bao giờ hết.

Nữ diễn viên đổi tư thế ngay khi phát hiện tình huống.

Buổi livestream nói trên được tổ chức bởi một thương hiệu đã gắn bó với Angela Baby suốt nhiều năm. Dù sự nghiệp của nữ diễn viên đang trong giai đoạn đóng băng - không còn xuất hiện nhiều trong phim ảnh hay show truyền hình nhưng nhãn hàng này vẫn kiên định đồng hành cùng cô. Ở phía ngược lại, nữ diễn viên cũng chọn cách "đáp lễ" bằng việc tham gia các hoạt động thương mại, trực tiếp xuất hiện trong buổi bán hàng để hỗ trợ thương hiệu.

Angela Baby lộ rõ dáng vẻ gầy gò trong livestream mới.

Trước đó, Angela Baby từng tham dự sự kiện offline của nhãn hàng và thu hút không ít sự chú ý của công chúng tại một trung tâm thương mại. Nữ diễn viên diện váy dài tông be và búi tóc cao, gây ấn tượng bởi phong thái thanh lịch. Tuy nhiên, qua ống kính cận cảnh, người hâm mộ dễ dàng nhận thấy Baby đã sút cân rõ rệt, đôi chân và cánh tay gầy đến mức "bị nuốt chửng" trong bộ váy cầu kỳ. Dù vậy, gương mặt thanh thoát và thần thái nhẹ nhàng của cô vẫn đủ khiến khán giả thương nhớ một thời của nữ thần thảm đỏ.

Gặp trục trặc trong sự nghiệp nhưng lượng người hâm mộ theo dõi ở sự kiện offline cho thấy sức hút của Angela Baby không mấy giảm sút.

Câu chuyện lần này khiến người hâm mộ không khỏi xót xa. Từ ngôi sao hạng A, sánh vai cùng Dương Mịch hay Triệu Lệ Dĩnh, Angela Baby giờ đây đang nỗ lực tìm lại ánh hào quang bằng cách tham gia livestream, quay quảng cáo nhỏ, thậm chí chịu đựng cả những lời bàn tán không đáng có. Nhiều bình luận nhận định: "Nếu là thời đỉnh cao, chắc chắn cô sẽ không phải đối diện với cảnh bị cắt ghép ảnh như vậy."

Thế nhưng, trong buổi phát sóng đó, Angela Baby vẫn giữ được sự tích cực hiếm thấy. Cô mỉm cười suốt buổi, chủ động trò chuyện với fan, thậm chí còn xúc động rơi nước mắt khi đọc những bình luận động viên.