Ngày 20/10, Nhật Kim Anh bất ngờ tung ra MV Cát Bụi Dần Tan Trôi, chính thức trở lại Vpop sau khoảng thời gian tập trung cho sự nghiệp diễn xuất, công việc kinh doanh và gia đình. Được biết, nữ nghệ sĩ đã “thai nghén” dự án âm nhạc này suốt 3 năm, tham gia góp sức và chất xám vào nhiều công đoạn sản xuất nhằm mang đến một hình ảnh mới hơn, khác biệt hơn.

Dù vậy, phản ứng từ dư luận lại không như kỳ vọng. Cát Bụi Dần Tan Trôi lấy bối cảnh ở một hành tinh lạ ngoài vũ trụ, nơi cô và đồng đội tham gia vào những trận chiến liên miên không hồi kết. Đảm nhận vai trò đội trưởng, Nhật Kim Anh mãnh mẹ lại nảy sinh tình cảm với một đồng đội. Tuy nhiên, ngay khi cuộc đối đầu với kẻ thì diễn ra, nữ ca sĩ phát hiện mình bị phản bội, để rồi quay trở lại trả thù đôi gian phu dâm phụ.

CÁT BỤI DẦN TAN TRÔI - NHẬT KIM ANH

Nhìn chung, MV được đầu tư khá lớn, dàn dựng bối cảnh như một bộ phim viễn tưởng, nhuốm màu futuristic. Tuy còn phải nhờ cậy nhiều vào phông nền xanh để cho ra những thước phim hoàn chỉnh, dễ thấy được tham vọng lớn từ Nhật Kim Anh qua Cát Bụi Dần Tan Trôi. Phần còn lại của MV thì chỉ toàn là những bất ổn.

Vấn đề lớn nhất và cũng gây tranh cãi nhất là giọng hát của Nhật Kim Anh. Nữ ca sĩ luyến láy câu hát, hát rướn cổ tạo cảm giác sến rện, lạc hậu. Phong cách hát này cũng không ăn nhập với chất nhạc EDM/pop hiện đại, càng không “ăn rơ” với nội dung MV. Trong quá khứ, Nhật Kim Anh chuyên hát nhạc ballad, ngữ điệu, âm sắc và cách thể hiện đều nhẹ nhàng và cảm xúc. Không hiểu sao cô lại lựa chọn lối hát cũ kỹ, nhấn nhá như dân ca miền Tây sông nước.

Có những cảnh quay Nhật Kim Anh vừa hát, vừa nhìn vào ống kính trầm tư

Diễn xuất của Nhật Kim Anh cũng là yếu tố khiến MV trở thành chủ đề tranh luận. Ánh mắt, biểu cảm có phần cứng nhắc và “kịch” - có thể sẽ phù hợp với những vai diễn cổ trang Việt và Nhật Kim Anh đã rất thành công nhờ những bộ phim như Tiếng Sét Trong Mưa, Lời Sám Hối, Long Thành Cầm Giả Ca… Ở độ tuổi 40, Nhật Kim Anh được nhận xét nên cập nhật thêm xu hướng diễn xuất và ca hát để không bị thời thế bỏ lại phía sau.

Diễn xuất không phù hợp với bối cảnh MV và cả bối cảnh âm nhạc hiện nay

Kỹ xảo 3 xu

Một vài hạt sạn khác có thể chỉ ra như tư thế kỳ cục khi bị địch hạ gục, chuyển động nhân vật như slow motion, kỹ xảo 3 xu, tuyến tình cảm diễn biến quá chóng vánh và không ăn nhập lắm trong một MV viễn tưởng - hành động… Nhật Kim Anh cũng chơi lớn triển khai vũ đạo nhưng máy quay chuyển cảnh liên tục nên khán giả khó xem một cách trọn vẹn được.

Diễn xuất slow motion khiến người xem ức chế

Tư thế gục chết giả trân

Không thể bỏ qua khung hình quay riêng Nhật Kim Anh vừa hát vừa nhìn xa xăm hay nhìn thẳng vào camera như style làm MV thất tình những năm 2000. Dựa vào bối cảnh của Cát Bụi Dần Tan Trôi, phân đoạn này thỉnh thoảng được cài xen kẽ vào nhịp chạy MV hiện lên có phần gây cười.

Nhiều bình luận nhận định phần âm nhạc và diễn xuất đều khiến MV trở nên “căng cứng”, thiếu chân thật. Không ít người ví von đây là một sản phẩm phim truyền hình đội lốt MV, thậm chí là nồi lẩu thập cẩm rườm rà, lạc hậu. Một nhóm netizen bày tỏ sự ủng hộ cho màn tái xuất được đầu tư hoành tráng của Nhật Kim Anh, khen nữ ca sĩ vẫn giữ được thần thái mạnh mẽ và sắc vóc ấn tượng ở tuổi 40.

MV vẫn cho thấy tinh thần cầu tiến của Nhật Kim Anh, nhưng ở khía cạnh nghệ thuật, đây là minh chứng rõ ràng rằng không phải đầu tư lớn là sẽ được đón nhận nồng nhiệt. Hiện MV chỉ mới thu về hơn 13 nghìn lượt xem trên YouTube, đồng thời các bình luận tiêu cực đã xuất hiện dày đặc hơn.