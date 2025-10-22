Ecorivers Mega Concert – Bùng nổ cảm xúc, cháy hết mình cùng âm nhạc

Sự kiện do Nhà sáng lập Ecopark tổ chức, nhằm tri ân cộng đồng và chào đón phân khu Eco Riverside – mảnh ghép cuối cùng hoàn thiện khu đô thị xanh kiểu mẫu Ecorivers Tây Hải Phòng.

Chiều 19/10, những cơn mưa lớn đổ xuống Quảng trường Trung tâm Văn hóa Xứ Đông tưởng như sẽ làm dịu đi không khí náo nhiệt. Thế nhưng mưa ngớt, rồi tạnh hẳn, quảng trường rực sáng ánh đèn đón chào dòng người đổ về ngày một đông.

30 phút trước giờ diễn hàng nghìn cư dân và khán giả đã có mặt háo hức chờ đón "đại tiệc âm nhạc" miễn phí do Nhà sáng lập Ecopark tổ chức. "Tôi không ngờ điều kiện thời tiết không được tốt lắm mà mọi người lại đi đông đến thế. Nhưng có lẽ cũng nhiều người giống tôi, rất mong chờ đại nhạc hội này." – chị Minh Hằng, cư dân Ecorivers, chia sẻ. Đêm nhạc khởi động bằng màn trình diễn ánh sáng từ vũ đoàn AC. Tiếng nhạc hoà cùng ánh sáng rực rỡ cả một góc trời, tựa như như cả thành phố cùng hòa mình vào âm nhạc.

Phát biểu khai mạc đêm nhạc, Bà Phạm Thị Hà - Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư Ecopark Hải Dương, chủ đầu tư của khu đô thị Ecorivers - gửi lời cảm ơn tới chính quyền, người dân Hải Phòng và cư dân Ecorivers vì đã luôn đồng hành cùng dự án. Đại nhạc hội Ecorivers Mega Concert không chỉ là món quà tinh thần, mà còn là lời chúc mừng cho một giai đoạn phát triển mới của Ecorivers: ra mắt dự án căn hộ trung tầng ven sông Thái Bình Eco Riverside – nơi phong cách sống xanh và nhân văn được lan tỏa rộng khắp.

Ngay sau phát biểu khai mạc là những màn trình diễn rực rỡ sắc màu từ các nghệ sĩ. Hoàng Sơn và Phương Thảo mang đến loạt ca khúc tươi trẻ như "Lời tỏ tình dễ thương", "See Tình", "Bật tình yêu lên"... khiến không khí trở nên rộn ràng, tươi mới. "Trong vài năm trở lại đây tôi mới được tham gia một đại tiệc âm nhạc sôi động và trẻ trung như hôm nay tại chính quê hương mình" – anh Đức Tuấn, một khán trẻ chỉa sẻ.

Một trong những nghệ sĩ được mong chờ nhất chương trình - nữ ca sĩ Vicky Nhung - xuất hiện với phong cách phóng khoáng, mang đến loạt ca khúc "Việt Nam những chuyến đi", "Đông mang", "Không muốn một mình".

Vicky Nhung liên tục xuống tận nơi giao lưu cùng khán giả khiến không khí càng thêm bùng nổ. Cô tâm sự "Nhung rất quan tâm đến chất lượng cuộc sống, nên Ecorivers với không gian hòa mình cùng thiên nhiên cùng một cộng đồng văn minh chính là nơi đáng sống mỗi ngày"

Tiếp nối phần trình diễn của Vicky Nhung, khi "boi phố" Quân A.P xuất hiện, hàng nghìn khán giả như vỡ òa trong tiếng reo hò. Với vẻ ngoài điển trai chuẩn "nam thần" cùng giọng hát ấm áp, nội lực và giàu cảm xúc, nam ca sĩ nhanh chóng chinh phục toàn bộ 5000 khán giả.

Loạt bản hit quen thuộc như "Đầu anh toàn là em", "Ai là người thương em" và đặc biệt là "Bông hoa đẹp nhất" được anh thể hiện hay xuất thần. Khi giai điệu của "Bông hoa đẹp nhất" vang lên, cả quảng trường như hòa làm một, cùng cất tiếng hát trong không khí ngập tràn cảm xúc. Trong phần giao lưu, Quân A.P cũng không quên dành lời chúc 20/10 ngọt sâu răng đến nửa bên kia thế giới tham gia đại nhạc hội.

Khép lại đêm nhạc, Hà Nhi xuất hiện duyên dáng, dí dỏm trong phần giao lưu và da diết, sâu lắng với những bản super hit như "Lâu lâu nhắc lại", "Chưa quên người yêu cũ", "Dĩ vãng nhạt nhòa".

Cả quảng trường cười rộ lên khi ‘thánh mặn" Hà Nhi thả miếng không trượt phát nào như "Quân A.P làm gì mà mọi người hét to thế? Thả thính? Quân A.P mà thả thính là mọi người phải hết sức cẩn thận nha" hay "Nếu như người yêu của mình mà quên tặng quà ngày 20/10 thì hãy bật ngay bài hát này lên. Bài "Lâu lâu nhắc lại". Tự nhận là "chủ đầu tư của đời mình", Hà Nhi cũng chia sẻ rằng cô mong muốn những dự án sắp tới của cô cũng sẽ được đón nhận và yêu thích như những gì cư dân dành tặng cho khu đô thị xanh Ecorivers.

Khi những giai điệu cuối cùng vang lên, hàng nghìn khán giả cùng hòa nhịp trong khoảnh khắc rực rỡ, khép lại một đêm nhạc bùng nổ và tràn đầy cảm xúc. Ecorivers Mega Concert không chỉ là một bữa tiệc âm nhạc mãn nhãn, mà còn là dấu ấn khó quên lan tỏa tinh thần sống xanh, sống trẻ, sống hạnh phúc mà Ecorivers đang kiến tạo từng ngày.