Hoài Lâm dính “dớp” ca sĩ

Sau nhiều năm hoạt động trồi sụt, cuối cùng Hoài Lâm cũng trở lại với một dự án lớn. Mới đây nhất, nam ca sĩ góp mặt trong bộ phim Nhà Ma Xó. Trong sự kiện ra mắt cùng đoàn làm phim hôm 21/10, Hoài Lâm xuất hiện với diện mạo khiến khán giả chú ý, vẫn phong cách giản dị, nhưng thần sắc tươi tắn và chỉn chu hơn trước. Dễ nhận thấy nam ca sĩ đã tút tát lại vẻ ngoài, phần nào lấy lại được phong độ.

Hoài Lâm quên lời khi hát nhạc phim Nhà Ma Xó

Tại sự kiện, Hoài Lâm còn khiến khán giả thích thú khi thể hiện ca khúc nhạc phim Mình Còn Lại Gì Nữa Em Ơi do nhạc sĩ Nguyễn Trung Đức sáng tác. Khi được yêu cầu hát chay một đoạn ca khúc này, vì khá xúc động nên Hoài Lâm có phần lúng túng và quên lời. Hoài Lâm rút khỏi các hoạt động công khai cũng đã lâu, việc “dính dớp” quên lời là điều dễ hiểu.

Hoài Lâm hát ở sự kiện phim

Sau đó, khi được đề nghị hát thêm một đoạn trong Má Thương Con Hoài, Hoài Lâm nhanh chóng lấy lại phong độ. Với giọng hát ngọt ngào, truyền cảm và sự hỗ trợ nhắc lời nhiệt tình từ phía sau của diễn viên Quang Tuấn, màn trình diễn của anh nhận về sự ủng hộ từ khán giả có mặt.



Hoài Lâm thời gian này

Nam ca sĩ tham gia nhiều hoạt động công khai

Sinh năm 1995, Hoài Lâm từng có giai đoạn được xem là “hiện tượng” của Vpop. Thời gian đầu sự nghiệp, Hoài Lâm sớm bộc lộ năng khiếu ca hát và được NSƯT Hoài Linh nhận làm con nuôi. Năm 2014, Hoài Lâm giành ngôi quán quân chương trình Gương Mặt Thân Quen và nhanh chóng vụt sáng thành ngôi sao trẻ tiềm năng. Anh chinh phục khán giả bằng giọng hát ngọt ngào, giàu cảm xúc qua loạt ca khúc như Như Những Phút Ban Đầu, Hoa Nở Không Màu, Buồn Làm Chi Em Ơi,…

Thế nhưng, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Hoài Lâm bất ngờ dừng lại. Từ năm 2020, anh liên tục hủy show, hạn chế xuất hiện trước truyền thông và thông báo tạm ngưng ca hát. Giai đoạn đó, Hoài Lâm vướng nhiều tin đồn liên quan đến sức khỏe, tinh thần, cũng như chuyện tình cảm cá nhân. Nam ca sĩ từng thừa nhận có thời điểm bản thân đánh mất cảm hứng và phải tạm dừng để tìm lại chính mình.

Hoài Lâm vẫn đều đặn tổ chức show phòng trà

Nhiều năm qua, Hoài Lâm hoạt động khá trầm lắng, chỉ xuất hiện trong vài show diễn nhỏ hoặc ra mắt những ca khúc mới mà không quảng bá rầm rộ. Đến năm 2025, Hoài Lâm bắt đầu cho thấy những tín hiệu khởi sắc: tham gia dự án điện ảnh, góp giọng trong nhạc phim, trở lại với phong thái điềm tĩnh và nghiêm túc hơn. Lần trở lại với Nhà Ma Xó vì thế được xem là bước đi đầu tiên cho hành trình tái xuất chính thức của Hoài Lâm.