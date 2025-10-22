Chiều 22/10, đám cưới của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và thiếu gia Viết Vương – con trai doanh nhân tập đoàn Sơn Hải chính thức diễn ra tại Quảng Trị, quê nhà chú rể. Đây là sự kiện nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng, bởi không chỉ quy tụ dàn khách mời đình đám mà còn được đầu tư hoành tráng bậc nhất Vbiz năm nay.

Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật diễn biến ngày trọng đại của Hoa hậu Đỗ Hà tại đây

Cô dâu chú rể đã đến rạp, không gian đẹp như cổ tính nhưng đáng lo...

Từ gần một tuần trước, mạng xã hội đã bật chế độ hóng khi hình ảnh rạp cưới siêu khủng bên sông Nhật Lệ, khu đô thị Nam Cầu Dài được lan truyền. Không gian lễ cưới được dựng theo mô hình mái vòm trong suốt, kết hợp hàng nghìn bông hoa tươi, hệ thống đèn treo sang trọng và sân khấu lấy cảm hứng từ không gian châu Âu cổ điển.

Khung cảnh đám cưới của Đỗ Hà và Viết Vương gần như hoàn thiện trước giờ đón khách

Toàn bộ không gian lễ cưới như cổ tích của Đỗ Hà và Viết Vương

Sau khi làm lễ gia tiên tại tư gia, Hoa hậu Đỗ Hà và chồng đã đến rạp cưới

Tuy nhiên, trước giờ G vài tiếng, tình hình thời tiết tại Quảng Trị khiến ê-kíp và khán giả theo dõi không khỏi lo lắng. Theo thông báo, hoàn lưu bão số 12 kết hợp với không khí lạnh tăng cường mạnh, từ chiều ngày 22/10, khu vực ven biển các tỉnh từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng có gió mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 - 9. Từ tối qua, tại khu vực này bất ngờ xuất hiện mưa lớn kèm gió mạnh, làm một số phần mái vòm của rạp cưới bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, phía đơn vị thi công có phương án xử lý, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho khách mời tham dự. Hiện tại, mưa cũng đang có dấu hiệu giảm đi.

Trước giờ G, một số khu vực của tấm phủ ở mái vòm bị hỏng

Tuy nhiên, rạp cưới này được thi công rất chắc chắn, chỉn chu và đảm bảo an toàn cho khách mời

Nhân viên mặc áo mưa để toàn tất những công đoạn cuối cùng trước giờ đón khách

Dù gặp trục trặc vì thời tiết, nhưng có thể thấy toàn bộ khâu tổ chức của đám cưới Đỗ Hà - Viết Vương đều được chuẩn bị kỹ lưỡng. Từ hệ thống rạp cưới, sân khấu, khu vực đón khách cho đến việc bảo đảm an toàn đều đạt tiêu chuẩn cao.

Hiện, khách mời và người thân hai bên gia đình đã bắt đầu di chuyển đến địa điểm tổ chức, sẵn sàng cho buổi lễ chính thức vào tối nay. Tất cả đang chờ đợi giây phút Hoa hậu Đỗ Hà khoác lên mình váy cưới bước vào lễ đường.