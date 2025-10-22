Thông tin chính thức về nam diễn viên bị phát hiện dương tính với ma túy

Vào ngày 22/10, Văn phòng Công tố Trung ương Seoul chính thức truy tố "ông trùm giải trí" Lee Kyung Kyu vì tội vi phạm Luật Giao thông Đường bộ. Các công tố viên đã đệ trình bản cáo trạng tóm tắt, yêu cầu phạt 2 triệu won (gần 37 triệu đồng). Theo Điều 45 của Luật Giao thông Đường bộ Hàn Quốc, người điều khiển phương tiện giao thông bị nghiêm cấm sử dụng ma túy hoặc các loại thuốc có thể làm suy giảm khả năng lái xe.

Ban đầu, cảnh sát nhận được tin báo Lee Kyung Kyu có liên quan đến 1 vụ mất xe vào trưa 8/6. Nam diễn viên kiêm MC quốc dân đã lái 1 chiếc xe nhập khẩu không phải của mình rời khỏi sân khân golf. Sau khi điều tra, Lee Kyung Kyu được xác định không cố ý đánh cắp xe của người khác mà là nhân viên đỗ xe đã đưa nhầm chìa khóa cho ông.

Cảnh sát tiếp tục tiến hành kiểm tra nồng độ cồn và ma túy đối với nam diễn viên này. Kết quả cho thấy Lee Kyung Kyu không sử dụng rượu bia vào thời điểm xảy ra vụ việc hiểu lầm, nhưng ông lại dương tính với ma túy qua test nhanh. Kết quả xét nghiệm chuyên sâu do Cơ quan Pháp y Quốc gia (NFS) thực hiện cũng tương tự.

Lee Kyung Kyu bị công tố viên đưa ra mức phạt 2 triệu won (gần 37 triệu đồng)

Sau đó, 1 đoạn CCTV an ninh khác ghi lại cảnh Lee Kyung Kyu lái xe trong tình trạng bất ổn trưa ngày 8/6 đã khiến công chúng dậy sóng. Nam diễn viên lái chiếc xe bị lấy nhầm đâm phải 1 chiếc xe bus đang đỗ trong hẻm nhỏ tại Gangnam, Seoul. Sau đó, ông tiếp tục vượt đèn đỏ, lấn làn, va chạm với bức tường trong lúc lùi xe. Khi bị cảnh sát chặn lại, nam nghệ sĩ hàng đầu bước ra khỏi xe với bộ dạng loạng choạng, phản ứng chậm chạp và có phần thiếu tỉnh táo. Nhân chứng là nhân viên trạm rửa xe cho biết Lee Kyung Kyu vào thời điểm đó hoàn toàn không nghe theo hướng dẫn đậu đỗ và chuyển hướng của anh.

Khi làm việc với cảnh sát, Lee Kyung Kyu phủ nhận chuyện dùng ma túy, mà khẳng định bản thân chỉ dùng thuốc theo đơn của bác sĩ. Ông cho biết đã uống thuốc điều trị chứng rối loạn hoảng sợ trong 10 năm qua và bản thân không hoàn toàn nhận thức được rằng thuốc đang uống có thể ảnh hưởng đến hệ thần kinh. Dù vậy, đây vẫn là hành vi phạm pháp vì theo luật giao thông hiện hành của Hàn Quốc, lái xe dưới ảnh hưởng của ma túy, thuốc hợp pháp nhưng có chất gây ảnh hưởng và làm suy yếu khả năng điều khiển phương tiện an toàn, đều bị coi là hành vi bị cấm. Người vi phạm sẽ bị truy tố hình sự.

Lee Kyung Kyu không còn đủ tỉnh táo để lái xe

Tuy nhiên Lee Kyung Kyu được truy tố không giam giữ và vẫn hoạt động trong làng giải trí như bình thường. Nam diễn viên này đích thân nhắc đến sự việc trên truyền hình, bày tỏ sự hối hận và nói rằng: “Dạo này tôi đã trở nên khiêm tốn hơn rất nhiều". Trong 1 chương trình khác, ông nói: “Tôi đã trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống cá nhân. Đó là lý do tại sao hiện tại tôi đang dốc toàn bộ sức lực cho công việc".

Lee Kyung Kyu sinh năm 1960, là diễn viên, MC, nghệ sĩ hài, nhà sản xuất phim và biên kịch nổi tiếng. Ông từng là nghệ sĩ được trả thu nhập cao nhất đài KBS năm 2010, cụ thể ở mức 535 triệu won (10,5 tỷ đồng). Do đó, Lee Kyung Kyu được gọi là "ông trùm giải trí" đài KBS.