Sự thật bị che giấu về đám cưới của "Nữ diễn viên phim giờ vàng" và chồng đại gia

Sáng 22/10, tờ Segye gây xôn xao khi đăng tải bài viết về mối quan hệ như “nước với lửa” giữa nữ diễn viên Lee Ru An (phim giờ vàng Reply 1994) và mẹ - minh tinh Kim Bu Seon. Theo nguồn tin, Lee Ru An đã cắt đứt quan hệ với mẹ từ cách đây 5 năm. Và nguyên nhân xuất phát từ việc mẹ cô từng dính phải vô số bê bối, từ việc từng bị bắt giữ vì sử dụng ma túy cho đến những tranh cãi liên quan tới chính trị.

Lee Ru An sinh năm 1988, có tên thật là Lee Mi So. Khi xuất hiện trên chương trình thực tế Battle for Tenancy: Penthouse hồi năm 2022, nữ diễn viên lần đầu tiết lộ lý do khiến cô đổi tên: “Tôi cảm thấy sự nghiệp của mình bị vấy bẩn khi gắn liền với cái tên Lee Mi So”. Sau khi tham gia diễn xuất trong tác phẩm Kill Bok Soon hồi tháng 3/2023, Lee Ru An hoàn toàn rút lui khỏi giới giải trí. Tới tháng 6 cùng năm, cô bí mật kết hôn với đại gia tại Mỹ mà không thèm thông báo cho mẹ biết. Sau khi biết chuyện con gái bí mật cưới chồng ở nước ngoài, minh tinh Kim Bu Seon đã đăng clip khóc nức nở vì bị cho ra rìa, còn trách mắng con vì tội bất hiếu.

Vụ việc Lee Ru An bí mật cưới chồng ở Mỹ, không cho mẹ tới dự hôn lễ đã chiếm sóng mạng xã hội Hàn Quốc mới đây

Trong 1 cuộc phỏng vấn với truyền thông Hàn Quốc, Kim Bu Seon không cầm được nước mắt: “Con bé (Lee Ru An) không thèm nghe điện thoại của tôi. Tôi thậm chí còn không biết người đàn ông nó kết hôn là ai. Dù mối quan hệ giữa tôi và con bé rất căng thẳng, nhưng là 1 người mẹ, tôi lo lắng con bé có thể bị người đàn ông kia lừa dối”. Mãi 1 thời gian sau đó, Lee Ru An mới chịu nhận cuộc gọi từ mẹ. Thế nhưng, nữ diễn viên đã không ngần ngại dành cho mẹ cô những lời cay nghiệt, khiến bà suy sụp. Trong 1 buổi phỏng vấn tời báo Hàn, minh tinh Kim Bu Seon đã có nhiều chia sẻ đáng chú ý liên quan tới việc bị con gái hắt hủi: “Con bé nói với tôi rằng, nó đã kết hôn với 1 người đàn ông giàu có, có bối cảnh gia đình tốt. Nó nói phải giữ bí mật chuyện kết hôn vì cảm thấy vô cùng xấu hổ về tôi. Thậm chí, gia đình nhà chồng của con bé cũng không muốn tôi có mặt trong hôn lễ. Con bé hét vào mặt tôi, bảo tôi ‘hãy chết đi’. Con bé còn đe dọa sẽ đâm đơn kiện nếu tôi tiết lộ chuyện nó đã kết hôn hoặc xuất hiện trước cửa nhà nó”.

Vì quá thất vọng với con gái, Kim Bu Seon đã thẳng thừng tuyên bố từ mặt con trên các phương tiện truyền thông xứ kim chi: “Dù bị con bé đe dọa song tôi vẫn phải nói ra những lời này. Nếu còn giữ trong lòng, tôi sẽ cảm thấy như mình sắp nổ tung. Lee Ru An à, con đừng có tìm mẹ nữa nhé. Mẹ không muốn có bất kỳ mối liên hệ nào với con nữa”.

Kim Bu Seon rơi nước mắt vì bị con gái ruồng bỏ

Mối quan hệ rạn nứt giữa Lee Ru An và mẹ từng gây bàn tán xôn xao hồi năm 2012 sau lần cô xuất hiện trên chương trình Strong Heart. Trong chương trình, nữ nghệ sĩ 8X không ngần ngại buông lời lẽ trách móc mẹ mình: “Vì mẹ thường xuyên gây ra những vụ việc ồn ào tai tiếng nên cái tên Lee Mi So của tôi cũng nhiều lần bị kéo vào và xuất hiện trên mặt báo. Thời đi học, tôi từng bị bạn bè bắt nạt và đánh đập, điều này xuất phát từ việc mẹ tôi bị bắt vì sử dụng ma túy". Trên sóng truyền hình, Lee Ru An còn gay gắt phản đối những hành động của mẹ cô: “Con thực sự mong mẹ sẽ kiềm chế những phát ngôn gây tranh cãi liên quan tới các vấn đề chính trị”.

Lee Ru An không tiếc lời công kích mẹ mình ngay trên sóng truyền hình

Lee Ru An sinh năm 1988, góp mặt trong nhiều bộ phim điện ảnh, truyền hình nổi tiếng như Hwang Jin Yi, Reply 1994, Return… Trong khi đó, Kim Bu Seon sinh năm 1961, là diễn viên gạo cội tại Hàn Quốc, từng diễn xuất trong loạt phim ăn khách như Chim Lửa, Hwang Jin Yi, Monster…

Kim Bu Seon chính là người đã dìu dắt con gái - Lee Ru An - vào làng giải trí Hàn

Lee Ru An hiện đã rời khỏi làng giải trí sau khi cưới đại gia ở Mỹ

Nguồn: Segye