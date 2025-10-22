Hoa hậu Đỗ Hà được mẹ chồng xách váy đón vào nhà

Vài giờ trước khi tổ chức lễ cưới chiêu đãi quan khách ở rạp cưới siêu khủng tại Quảng Trị, Hoa hậu Đỗ Hà và thiếu gia Viết Vương cử hành lễ gia tiên tại tư gia của nhà trai. Sau hành trình vài trăm km, Hoa hậu Đỗ Thị Hà vẫn giữ được vẻ xinh xắn, rạng rỡ. Nàng dâu mới của tập đoàn Sơn Hải được bố mẹ chồng, họ hàng nhà trai xếp hàng, vỗ tay chào đón vô cùng trân trọng.

Ngay khi vừa bước xuống xe hoa, Hoa hậu Đỗ Hà ghi điểm bởi hành động gật đầu chào bố, mẹ chồng. Do hiện tại ở quê chú rể đang có mưa gió do ảnh hưởng của bão nên Hoa hậu Đỗ Hà được dàn vệ sĩ mang ô ra đón. Ngay khi thấy con dâu gặp khó khăn trong việc di chuyển vì chiếc voan cài tóc dài thì mẹ thiếu gia Viết Vương nhanh chóng hỗ trợ, xách phần tà trang phục giúp cô dâu. Dễ dàng nhận ra trong những ngày qua, phu nhân tập đoàn Sơn Hải luôn chủ động khoác tay, thể hiện hành động thân thiết với Hoa hậu Đỗ Hà. Mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu cũng được nhiều người dự đoán rất thuận thảo.

Hoa hậu Đỗ Hà được bố mẹ chồng, họ hàng chào đón về nhà mới (Nguồn: @trucnguyen)

Cô dâu vừa xuất hiện đã lễ phép gật đầu chào mẹ chồng

Không chỉ dùng chiếc nón ý nghĩa để che chắn cho con dâu, mẹ của Viết Vương còn hỗ trợ Đỗ Hà cầm váy vì trời mưa

Mẹ chồng rạng rỡ, bố chồng cũng xuất hiện vui vẻ, gật đầu chào cô dâu mới

Đỗ Thị Hà chính thức bước vào gia đình Viết Vương trong sự chúc phúc của 2 họ

Tại nhà gia tiên của gia đình chú rể, cả hai thực hiện nghi thức ra mắt gia đình, Tổ tiên. Trên sân khấu, bố mẹ chú rể còn trao quà cho 2 con. Ông Nguyễn Viết Hải - bố Viết Vương trao một phong bao lì xì và dặn dò cô dâu chú rể. Mẹ của nam thiếu gia thì trao cho con dâu một chiếc kiềng vàng. Ngay khoảnh khắc trao sính lễ này, Đỗ Hà tiếp tục ẵm "10 điểm" khi "ra hiệu" chú rể đang đứng ngẩn ngơ hỗ trợ mẹ chồng cài chiếc vòng kiềng cưới cho cô. Không chỉ vậy, Đỗ Hà còn nhiều lần nhắn nhở chồng ôm người thân để cảm ơn khi được nhận quà. Hành động nhỏ nhưng thể hiện sự tâm lý, khéo léo hết mức của cô dâu.

Cặp đôi tiến hành nghi thức truyền thống tại Quảng Trị

Bố chú rể trao quà cho cặp đôi trong lễ cưới ở quê

Đỗ Hà có hành động phát "tín hiệu" chồng giúp mẹ chồng đeo vòng cổ

Đỗ Hà chủ động "ra hiệu" cho chồng ôm người thân

Tại lễ xin dâu tại Thanh Hoá vào sáng nay, bố Viết Vương phát biểu: "Kính thưa các ông các bà, các bác các chú, các cô các cậu, các anh các chị, các bạn bè thân hữu gần xa của con Viết Vương và con Đỗ Hà. Hôm nay đại diện gia đình nhà trai, tôi xin giới thiệu, tôi xin giới thiệu tôi là Nguyễn Viết Hải, cha của chú rể Nguyễn Viết Vương. Được sự nhất trí của bà con hai họ và gia đình hai bên, hôm nay, một lần nữa gia đình nhà trai đến đây, mang theo khay cau trầu để dâng lên gia tiên nhà gái. Với mong muốn để xin phép tổ tiên, ông bà, gia đình nhà gái được đón Đỗ Hà về làm dâu con trong gia đình nhà tôi. Chúng tôi rất biết ơn gia đình nhà gái đã tổ chức rất long trọng để đón gia đình nhà trai. Qua đây, tôi cũng xin gửi lời chúc sức khỏe đến hai gia đình, mọi điều may mắn. Và chúc hai con hạnh phúc, mãi mãi yêu nhau bền lâu".

Trước khi đi đến kết hôn, cả hai có thời gian dài yêu đương kín tiếng. Bố mẹ của Viết Vương đã đến nhà dạm ngõ Đỗ Hà từ 1 năm trước, thể hiện rõ sự nghiêm túc, ủng hộ mối quan hệ của 2 con. Doanh nhân Viết Vương cũng nhiều lần xuất hiện chung, nắm tay, gần gũi với bố mẹ vợ.

Chiều nay, lễ cưới của cặp đôi sẽ tổ chức tại Quảng Trị