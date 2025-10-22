V (BTS) gây tranh cãi mới trên mạng

(Ảnh: HYBE)

Trở lại thời điểm tháng 12 năm 2021, cả bảy thành viên BTS đều tham gia Instagram và điều này đã gây xôn xao dư luận trên toàn thế giới. Thời điểm đó, thành viên V (Kim Taehyung) ngay lập tức phá vỡ kỷ lục, thu hút hàng triệu người theo dõi chỉ trong vài giờ. Với hơn 69 triệu người theo dõi tính đến thời điểm hiện tại, anh vẫn là nam nghệ sĩ Hàn Quốc được theo dõi nhiều nhất trên nền tảng này.

Tuy nhiên, hoạt động trực tuyến của V một lần nữa bị đặt dưới sự giám sát sau khi xuất hiện những cáo buộc liên quan đến một tài khoản chưa được xác minh, được cho là của V. Khi kiểm tra tài khoản này, người ta thấy nó theo dõi những nhân vật gây tranh cãi của ngành giải trí Hàn Quốc mà cụ thể là Seungri, cựu thành viên BIGBANG, một nhân vật đầy tai tiếng bị kết án liên quan đến vụ bê bối Burning Sun.

Tài khoản được đề cập được đặt tên @tebrov và đã nhanh chóng nhận được sự chú ý cũng như lan truyền trực tuyến từ năm 2021. Tài khoản này lần đầu tiên thu hút sự chú ý trong những tin đồn hẹn hò giữa V và Joanna Chun, con gái của chủ tịch Paradise Group Phillip Jeon. Vào thời điểm đó, cư dân mạng chỉ ra rằng Joanna đã theo dõi @tebrov, khiến một số người tin rằng tài khoản này có thể là của V.

Tin đồn ngày càng lan rộng khi người hâm mộ nhận thấy tên người dùng "tebrov" có thể là sự kết hợp giữa "Taehyung" và "V". Những người ủng hộ giả thuyết này cũng cố gắng liên kết hoạt động của tài khoản với hành vi của V trên Weverse, lấy sự tương đồng về thời điểm và cách diễn đạt làm "bằng chứng" tình huống cho giả thiết và nghi vấn của mình.

Tuy nhiên, người ta cũng nhanh chóng chỉ ra rằng những tuyên bố liên quan đến tài khoản bí ấn này phần lớn bắt nguồn từ Sojang, một kênh YouTube khét tiếng của Hàn Quốc - hiện đang phải đối mặt với các vụ kiện từ nhiều thần tượng vì lan truyền tin đồn phỉ báng, không đúng sự thật. Nhiều người hâm mộ và nhà phân tích tin rằng việc liên kết tài khoản này là một câu chuyện bịa đặt, có thể do anti-fan hoặc các nguồn tin độc hại cố gắng gây tổn hại đến danh tiếng của V.

Tin đồn này bùng phát trở lại sau khi V bị chỉ trích vì thái độ tại một sự kiện gần đây của W Korea, nơi những biểu cảm dè dặt của anh đã trở thành chủ đề nóng hổi giữa người hâm mộ và giới truyền thông.

Cho đến nay, cả công ty quản lý HYBE của BTS lẫn bản thân V đều chưa lên tiếng về loạt suy đoán mới nhất này. Tuy nhiên, người hâm mộ lại một lần nữa lên tiếng ủng hộ nam diễn viên, lên án những cáo buộc vô căn cứ và việc khơi lại những câu chuyện bị phanh phui từ lâu.