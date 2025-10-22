Kim Soo Hyun dự kiến sẽ ra hầu tòa vào tháng 11

(Ảnh: tvN)

Theo truyền thông Hàn Quốc, mam diễn viên Kim Soo Hyun - ngôi sao của phim Nữ hoàng nước mắt - dự kiến sẽ ra hầu tòa vào tháng 11 cho phiên điều trần đầu tiên về vụ kiện bồi thường thiệt hại do một thương hiệu mỹ phẩm đệ đơn. Vụ kiện diễn ra sau khi Kim Soo Hyun chấm dứt hợp đồng người mẫu của anh giữa những tranh cãi về đời tư liên quan đến cố diễn viên Kim Sae Ron.

Tòa án Dân sự số 22 thuộc Tòa án Trung tâm Seoul sẽ tổ chức phiên điều trần sơ bộ vào ngày 21 tháng 11 cho vụ kiện bồi thường thiệt hại 500 triệu won (khoảng 350.000 USD) do thương hiệu Mỹ phẩm A đệ đơn kiện Kim Soo Hyun và công ty quản lý của anh. Vụ kiện diễn ra bảy tháng sau khi đơn khiếu nại chính thức được đệ trình vào tháng 4.

Quay lại thời điểm vào tháng 3 năm nay, thương hiệu A đã thông báo trên các tài khoản mạng xã hội chính thức của mình rằng họ đã quyết định chấm dứt hợp đồng với Kim Soo Hyun, với lý do quan trọng là phải duy trì niềm tin và sự chính trực trong quan hệ đối tác.

"Chúng tôi thấy khó có thể hành động ngay lập tức liên quan đến việc chấm dứt hợp đồng mà không nghe trước tuyên bố của Kim Soo Hyun và công ty quản lý của anh ấy" - thông cáo của công ty này đưa ra vào thời điểm đó - "Sau khi xem xét lập trường của công ty, chúng tôi nhận thấy có những lý do nghiêm trọng khiến việc thực hiện hợp đồng quảng cáo bị cản trở, và chúng tôi đã chính thức khởi động quá trình chấm dứt hợp đồng thông qua đại diện pháp lý. Quyết định này phản ánh cam kết của chúng tôi trong việc duy trì các giá trị của thương hiệu và niềm tin của người tiêu dùng".

Hợp đồng một năm giữa Kim Soo Hyun và thương hiệu A ban đầu được ấn định có hiệu lực đến tháng 8 năm 2025.

Cuộc tranh cãi bắt đầu vào tháng 3 năm 2025 khi bức ảnh selfie của Kim Sae Ron với Kim Soo Hyun trong quá khứ được lan truyền. Cả hai đã từng là đồng nghiệp cùng công ty tại Gold Medalist. Sự việc này đã khơi lại làn sóng chỉ trích của công chúng đối với quá khứ của Kim Sae Ron, bao gồm vụ tai nạn lái xe khi say rượu năm 2022 ở Gangnam dẫn đến khoản tiền phạt 20 triệu won (khoảng 14.080 USD) và một khoảng thời gian tự kiểm điểm. Vấn đề càng trở nên nghiêm trọng hơn sau khi kênh YouTube Garo Sero Research Institute công bố về mối quan hệ và các vấn đề cá nhân khác liên quan đến Kim Soo Hyun và nữ diễn viên quá cố.

Kim Soo Hyun đã công khai phủ nhận các cáo buộc tại một cuộc họp báo vào cuối tháng đó, trong nước mắt. Bất chấp điều này, Viện Nghiên cứu Garo Sero vẫn tiếp tục công bố ảnh và video liên quan đến đời tư của anh. Đáp lại, Kim Soo Hyun đã đệ đơn kiện viện nghiên cứu và gia đình Kim Sae Ron vì tội phỉ báng và vi phạm luật thông tin và truyền thông, yêu cầu bồi thường thiệt hại 12 tỷ won (khoảng 9,2 triệu USD).

Sau tranh cãi này, các hoạt động giải trí của Kim Soo Hyun đã chính thức bị đình trệ. Anh được cho là đang phải đối mặt với các vụ kiện tụng với tổng số tiền lên tới khoảng 7,3 tỷ won (khoảng 5,1 triệu USD) từ nhiều công ty, bao gồm cả thương hiệu A, cùng với các khoản tạm giữ tài sản, chẳng hạn như khoản bồi thường 100 triệu won (khoảng 70.000 USD) và khoản tạm giữ 3 tỷ won (khoảng 2,1 triệu USD) đối với căn hộ Seongsu-dong của Kim Soo Hyun thuộc khu phức hợp Galleria Foret.

Đại diện pháp lý của Kim Soo Hyun, luật sư Go Sang Rok, đã nhiều lần bác bỏ các cáo buộc. Vào ngày 30/9, ông đã công khai phủ nhận việc Kim Soo Hyun có quan hệ tình cảm với Kim Sae Ron khi cô còn là trẻ vị thành niên, đồng thời công bố trích đoạn khoảng 150 lá thư theo dạng nhật ký mà Kim Soo Hyun đã viết cho bạn gái thực sự của mình trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự. Go giải thích rằng Kim Soo Hyun đã có mối quan hệ từ năm 2016 đến mùa xuân năm 2019 và phục vụ tại đơn vị tìm kiếm DMZ từ tháng 1 năm 2018 đến tháng 7 năm 2019, trong thời gian đó, anh vẫn duy trì liên lạc và thư từ hàng ngày với bạn gái này.