Đỗ Hà liên tục né nụ hôn của thiếu gia Viết Vương trong đám cưới

Ngày 22/10, đám cưới của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và thiếu gia Nguyễn Viết Vương thu hút sự quan tâm của truyền thông và công chúng. Ngày trọng đại của cặp đôi không chỉ gây xuýt xoa bởi quy mô hoành tráng, visual đẹp đôi của dâu rể mà còn khiến dân mạng thích thú với loạt khoảnh khắc ngọt ngào nhưng đầy ngại ngùng giữa đôi tân lang tân nương.

Trong đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội, ở cả lễ ăn hỏi lẫn lễ cưới, khoảnh khắc Viết Vương định hôn cô dâu khiến khán giả bật cười vì phản ứng đáng yêu của Đỗ Hà. Nàng hậu vừa cười vừa khẽ nghiêng người né tránh trong sự cổ vũ của mọi người xung quanh. Thiếu gia Viết Vương sau đó cũng chỉ hôn nhẹ lên trán của vợ. Gương mặt và nụ cười ngại ngùng của Đỗ Hà nhanh chóng trở thành "highlight" khiến cư dân mạng bình luận rôm rả.

Không ít fan khen Đỗ Hà giữ được nét dịu dàng, kín đáo chuẩn Hoa hậu, dù đã là cô dâu nhưng vẫn toát lên vẻ e thẹn, duyên dáng. Trong khi đó, biểu cảm cưng chiều của Viết Vương khi bị vợ né hôn lại càng khiến khoảnh khắc thêm phần dễ thương.

Khoảnh khắc ngại ngùng của đôi dâu rể khiến cõi mạng thích thú vì quá dễ thương

Cô dâu chú rể không giấu được sự thẹn thùng khi thể hiện tình cảm trước mặt nhiều người

Màn né hôn gây sốt của Đỗ Hà tại lễ ăn hỏi trước đó

Sau thời gian hẹn hò kín tiếng, Hoa hậu Đỗ Hà chính thức về chung một nhà với doanh nhân Viết Vương - con trai ông Nguyễn Viết Hải, chủ tịch Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải (Tập đoàn Sơn Hải). Sau lễ nạp tài, sáng nay cả hai thực hiện các nghi thức truyền thống như rước dâu, thành hôn và tổ chức hôn lễ vào chiều tối cùng ngày.

Dù là Hoa hậu đình đám và kết hôn cùng thiếu gia tập đoàn nghìn tỷ, Đỗ Hà vẫn giữ trọn nét giản dị, không cầu kỳ hay xa cách. Thay vì tổ chức riêng tư hoặc kín cổng cao tường như nhiều nghệ sĩ khác, cô chọn cách chia sẻ niềm vui cùng bà con hàng xóm, khiến ai nấy đều cảm nhận được sự thân thiện và chân thành.

Visual đẹp đôi của thiếu gia Viết Vương và Hoa hậu Đỗ Hà trong ngày cưới

Hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Viết Vương hẹn hò nhưng giữ kín chuyện tình cảm, hiếm khi xuất hiện cùng nhau trước công chúng. Tháng 2/2024, khán giả chụp lại được hình ảnh cả hai cùng du lịch Nhật Bản, sau đó là hình ảnh ở Thượng Hải, Trung Quốc vào tháng 10 cùng năm. Hoa hậu Việt Nam 2020 cũng tham gia nhiều chương trình thiện nguyện do công ty của bạn trai tổ chức.

Đỗ Hà sinh ra trong cha mẹ cô làm nông, cuộc sống không quá dư dả nhưng luôn dạy con giữ nếp nhà, sống tử tế và có chí tiến thủ. Khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020, Đỗ Hà trở thành niềm tự hào của quê hương. Khi con gái kết hôn, bố Đỗ Hà cũng dặn dò: "Con gái tôi ở tuổi còn ăn chưa no, lo chưa tới, tôi mong gia đình nhà trai chỉ bảo để các con trưởng thành, giúp ích cho gia đình, xã hội".

Về phía nhà trai, ông Nguyễn Viết Hải - cha của chú rể và cũng là chủ tịch tập đoàn Sơn Hải trước khi rước dâu cũng đã có bài phát gây xúc động. Ông bày tỏ sự trân trọng đối với gia đình nhà gái, đồng thời hứa sẽ yêu thương, dạy dỗ để con dâu ngày càng phát triển, hạnh phúc bên con trai mình.