Hàng nghìn người đội mưa, ôtô nối đuôi tới lễ cưới Hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Viết Vương

Đỗ Thị Hà và Viết Vương tranh thủ ghi lại khoảnh khắc hạnh phúc trước giờ diễn ra tiệc chính. Hoa hậu tạo dáng e ấp, doanh nhân nắm chặt tay vợ trong loạt ảnh kỷ niệm.
Trời mưa to và lượng khách đến tiệc cưới ngày càng đông. Khách mời nhanh chóng chạy vào sân khấu, có người không cần dùng đến ô, tranh thủ đến chụp ảnh cùng Viết Vương và Đỗ Thị Hà.
Dòng xe đông đúc liên tục đổ về khu đô thị Nam Cầu Dài, phường Đồng Hới. Các phương tiện lưu thông ổn định nhờ tiệc cưới tổ chức ở bên bờ sông Nhật Lệ, cách xa khu vực dân cư.
Hàng trăm người dân Đồng Hới, Quảng Trị mặc áo mưa theo dõi không gian bên trong tiệc cưới.