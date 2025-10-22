Cháu gái Won Bin vào showbiz, gen di truyền đỉnh cỡ này!

Ngày 22/10, tờ KoreaBoo đưa tin nữ diễn viên Han Ga Eul đang là cái tên nhận được sự quan tâm lớn của giới truyền thông và khán giả xứ kim chi. Cô được xem là tân binh mảng phim ảnh hot nhất hiện nay sau khi thân thế là cháu gái của tài tử Won Bin bị lộ. Rất nhanh chóng, nhan sắc của Han Ga Eul đã gây bão dư luận Hàn Quốc. Trên MXH, netizen đã chia sẻ 2 bức ảnh chụp cam thường visual của cháu gái Won Bin thời còn chưa đặt chân vào showbiz.

Trong hình ảnh đang lan truyền, cháu gái Won Bin có nước da trắng ngần, gương mặt đẹp không tì vết với những đường nét hoàn hảo, khuôn miệng xinh xắn, đặc biệt là sống mũi cao thẳng như cầu trượt. Khí chất dịu dàng, trong trẻo cực thu hút của cô cũng khiến netizen không ngừng xuýt xoa. Nhiều cư dân mạng đã phải tán thưởng rằng nhìn Han Ga Eul mới hiểu ra sức mạnh của gen di truyền nhà Won Bin: Quá đỉnh, đẹp từ cậu đến cháu!

Visual cam thường "bén đứt tay" của cháu gái Won Bin. Cô sở hữu gương mặt xinh đẹp với những đường nét nổi bật như sống mũi cao vút và khuôn miệng xinh xắn, khiến cư dân mạng phải thốt lên gen nhà Won Bin đỉnh quá

Theo tờ Nate, cháu gái Won Bin tên thật là Hwang Gaeul, 25 tuổi. Cô vào showbiz từ năm 2022, với vai nữ chính trong MV Again, Dream của ca sĩ Nam Young Joo. Sau đó, Han Ga Eul ký hợp đồng quản lý độc quyền với công Story J Company. Tuy nhiên, Han Ga Eul không dựa vào danh tiếng, quyền lực của người chú siêu sao để gây chú ý và thăng tiến trong nghề. 3 năm qua, cô lặng lẽ tạo dựng tên tuổi và xây dựng sự nghiệp trong ngành giải trí Hàn Quốc.

Năm 2025, Han Ga Eul lần đầu chạm ngõ diễn xuất với qua bộ phim Đến Tận Mặt Trăng (đài MBC). Tác phẩm này lên sóng vào tháng 9 và từ đó Han Ga Eul mới được truyền thông lẫn khán giả để mắt. Vào ngày 21/10, đại diện Story J Company xác nhận với Star News về thân phận của Han Ga Eul: "Han Ga Eul là con gái của chị ruột Won Bin, tức là cháu ruột của anh ấy. Cô ấy là 1 diễn viên tiềm năng, mong mọi người ủng hộ sản phẩm nghệ thuật của cô ấy, thay vì để tâm đến xuất thân của Ga Eul". Trên MXH, việc Han Ga Eul tự đi lên bằng năng lực của chính mình, thay vì dựa hơi người chú tài tử, nhận được nhiều lời khen của công chúng.

Cháu gái Won Bin vào showbiz 3 năm nhưng không ai hay biết. Han Ga Eul lặng lẽ tạo dựng tên tuổi, thay vì dựa dẫm vào người chú tài tử

Han Ga Eul nhận được "cơn mưa" lời khen của cư dân mạng cho nhan sắc và khí chất ấn tượng của mình

Won Bin sinh năm 1977, nổi tiếng trên toàn châu Á nhờ bộ phim truyền hình kinh điển Trái Tim Mùa Thu (2000). Trên địa hạt điện ảnh, Won Bin khẳng định tài năng qua các tác phẩm như My Brother, Mother, Taegukgi, The Man From Nowhere... Đáng tiếc, The Man From Nowhere cũng là bộ phim cuối cùng tính đến thời điểm hiện tại mà Won Bin lựa chọn tham gia. Từ năm 2010 tới nay, anh không còn tham gia bất kỳ dự án phim ảnh nào khác, để lại nhiều tiếc nuối trong lòng người hâm mộ.

Thời trẻ, Won Bin là nam thần trong lòng vô số các thiếu nữ. Anh có mặt trong hầu hết những cuộc bình chọn mỹ nam không chỉ tại Hàn mà cả ở Nhật Bản, Trung Quốc. Nhiều người gọi anh là biểu tượng nhan sắc, mỹ nam đẹp top 1 showbiz Hàn Quốc. Thậm chí nhiều người còn đồng tình với quan điểm "1000 năm nữa cũng không có mỹ nam nào vượt qua được nhan sắc của Won Bin".

1000 năm nữa cũng không có mỹ nam nào vượt qua được nhan sắc của Won Bin

Nguồn: Nate, KoreaBoo