Won Bin đừng có như vậy nữa!

Sáng 17/10, tờ Mydaily đưa tin, nam tài tử Won Bin hiện đang vấp phải nhiều tranh cãi với màn xuất hiện trong quảng cáo mới. Được biết, nhãn hàng này không ngần ngại tung hô nam diễn viên sinh năm 1977 bằng những lời hoa mỹ như "Won Bin, diễn viên quốc bảo được cả Hàn Quốc yêu quý, cuối cùng đã đến với chúng tôi!", "Có ai ở Hàn Quốc không biết đến Won Bin? Diễn viên quốc bảo là danh hiệu phù hợp nhất với anh ấy"...

Thế nhưng, ký giả từ tờ Mydaily lại cho rằng, Won Bin hiện không còn xứng đáng với danh hiệu quốc bảo của Hàn Quốc. Nguyên nhân đến từ việc nam tài tử đình đám đã không còn đóng phim suốt 15 năm qua và chẳng có tác phẩm nào để củng cố danh hiệu quốc bảo trong thời gian dài. Phóng viên Hàn còn nhấn mạnh, nhan sắc Won Bin chưa bị phai tàn theo năm tháng, nhưng sự vắng bóng trên màn ảnh trong suốt nhiều năm của anh đã khiến những lời khen ngợi của nhãn hàng nói trên trở nên gượng gạo, thiếu thuyết phục.

Màn trở lại của Won Bin qua quảng cáo mới đã khiến nam ngôi sao đối mặt với nhiều tranh cãi

Theo tờ Mydaily, sức ảnh hưởng của Won Bin trong ngành quảng cáo vẫn còn rất lớn. Tuy nhiên, cả công chúng lẫn những nhân vật trong ngành giải trí đều bày tỏ sự thất vọng trước việc nam tài tử không còn đóng phim trong thời gian dài và chỉ chăm chăm nhận quảng cáo thương mại.

Người hâm mộ cũng dần mất kiên nhẫn với Won Bin. Niềm hy vọng nhỏ bé của khán giả từng được nhen nhóm khi nữ minh tinh Lee Na Young (bà xã Won Bin) úp mở về màn tái xuất màn ảnh của nam diễn viên trong 1 cuộc phỏng vấn với truyền thông Hàn Quốc cách đây 2 năm: "Anh ấy đang dành thời gian nghiên cứu nhiều bộ kịch bản. Anh ấy sẽ trở lại sớm thôi. Các bạn chỉ cần chờ thêm 1 thời gian ngắn nữa thôi". Thế nhưng trên thực tế, không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Won Bin trở lại màn ảnh từ đó tới nay.

Lee Na Young khoe Won Bin đang rục rịch trở lại màn ảnh hồi năm 2023 nhưng thực tế tới nay, nam diễn viên vẫn chưa tham gia bất kỳ đoàn phim nào

Phóng viên Mydaily cho biết thêm, trong bối cảnh làn sóng giải trí Hàn Quốc đang bùng nổ trên toàn cầu, việc Won Bin từ bỏ đóng phim và chỉ tập trung vào quay quảng cáo thương mại đã khiến nam tài tử ngày càng trở nên lạc lõng giữa dòng chảy Kbiz. Cuối bài viết, ký giả Hàn khuyên Won Bin nên dừng việc chăm chăm đi đóng quảng cáo, đồng thời động viên sao nam nhanh chóng trở lại màn ảnh. Bởi lẽ, danh hiệu quốc bảo Hàn Quốc của nam diễn viên chỉ được củng cố, giữ vững dựa vào những tác phẩm và giải thưởng thực tế.

Won Bin sinh năm 1977, nổi tiếng trên toàn châu Á nhờ bộ phim truyền hình kinh điển Trái Tim Mùa Thu (2000). Trên địa hạt điện ảnh, Won Bin khẳng định tài năng qua các tác phẩm như My Brother, Mother, Taegukgi, The Man From Nowhere... Đáng tiếc, The Man From Nowhere cũng là bộ phim cuối cùng tính đến thời điểm hiện tại mà Won Bin lựa chọn tham gia. Từ năm 2010 tới nay, anh không còn tham gia bất kỳ dự án phim ảnh nào khác, để lại nhiều tiếc nuối trong lòng người hâm mộ.

Won Bin là 1 trong những sao Hallyu đáng chú ý nhất trong vòng 2 thập kỷ qua, tên tuổi của anh gắn liền với nhiều tác phẩm truyền hình và điện ảnh ăn khách

Nguồn: Kbizoom