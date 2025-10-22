Park Bom gây sốc khi đâm đơn kiện “bố đẻ 2NE1”

Vào ngày 22/10, Park Bom bất ngờ đăng đơn kiện Yang Hyun Suk - Chủ tịch YG Entertainment kiêm "bố đẻ" của 2NE1. Theo nội dung trong đơn kiện, nữ ca sĩ cáo buộc "bố Yang" lừa đảo và biển thủ, đã không thanh toán khoản thu nhập mà cô xứng đáng được nhận trong suốt 1 khoảng thời gian dài. Các khoản này bao gồm doanh thu bán album, biểu diễn, chương trình truyền hình, quảng cáo và các hoạt động giải trí khác.

Đơn kiện này được viết từ ngày 19/10, còn đính kèm theo chứng cứ là hợp đồng và các tài liệu liên quan đến thu nhập, hồ sơ phát hành âm nhạc và tham gia biểu diễn, hồ sơ tham gia quảng cáo và sự kiện, nội dung tin nhắn và email trao đổi, sao kê giao dịch ngân hàng. Nữ ca sĩ 42 tuổi viết: "Kính thưa mọi người, cộng đồng mạng hãy điều tra những gì YG đã làm với Park Bom càng tốt. Xin cảm ơn".

Park Bom gây sốc khi đâm đơn kiện Chủ tịch YG Yang Hyun Suk

Điều này ngay lập tức khiến cộng đồng mạng chấn động. Tuy nhiên, đơn kiện mà giọng ca 2NE1 đăng tải có 1 số chi tiết đáng ngại. Đầu tiên, số điện thoại trong đơn kiện khá "ảo" và được cho là số ngẫu nhiên không có thật. Thứ 2 là số tiền bồi thường mà Park Bom yêu cầu, lên đến 10020300406007001000034 won (khoảng 6.427 tỷ won = 4,76 tỷ USD = 118.256 tỷ đồng). Đây là con số không tưởng, hoàn toàn không thể có được trong thực tế. Ngay cả những tỷ phú showbiz nổi tiếng toàn cầu như Taylor Swift, Selena Gomez cũng mới chỉ có khối tài sản hơn 1 tỷ USD.

Hiện tại, cả YG Entertainment và đại diện Park Bom đều chưa lên tiếng về vấn đề này. Nhiều người tỏ ra ngán ngẩm, cho rằng đây lại là chiêu trò gây chú ý mới của Park Bom. Tuy nhiên, nhiều fan lo ngại cho tâm lý của nữ ca sĩ, lo rằng cô gặp vấn đề chứ chuyện kiện tụng không phải là điều có thể đùa được. Nhưng cũng có người nghi ngờ về những mặt tối công chúng chưa biết về mối quan hệ giữa Park Bom và YG Entertainment, cũng như với "bố đẻ 2NE1" Yang Hyun Suk.

Park Bom đưa ra con số bồi thường không tưởng

Park Bom sinh năm 1984, ra mắt cùng 2NE1 vào năm 2009. Bên cạnh hoạt động nhóm với 2NE1, "giọng ca vàng" này còn có sự nghiệp solo thành công với các bản hit You And I, Don't Cry... Tuy nhiên vì mắc căn bệnh ADD (Rối loạn thiếu chú ý) và sưng hạch bạch huyết mà nữ ca sĩ vướng phải nghi vấn mang thuốc cấm vào Hàn Quốc, khiến sự nghiệp đi xuống và 2NE1 phải tan rã. Căn bệnh này cũng làm ảnh hưởng đến sức khỏe và ngoại hình của Park Bom.

Sau nhiều năm ở ẩn, đến nay nữ ca sĩ đã tái xuất và cùng 2NE1 đi tour vòng quanh châu Á. Tuy nhiên, tên tuổi cô liên tục vướng vào những ồn ào bên lề như gọi Lee Min Ho là chồng, sử dụng filter bóp mặt kỳ dị, liên tục mở mới tài khoản Instagram... Đến nay, Park Bom đã rút khỏi các hoạt động của 2NE1 vì lý do sức khỏe.