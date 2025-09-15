Park Bom (2NE1) quyết không buông tha Lee Min Ho

Ngày 15/9, tờ KoreaBoo đưa tin Park Bom đăng tải loạt ảnh mới trên MXH. Bỏ qua chuyện nhan sắc kỳ lạ của thành viên nhóm 2NE1 mà khán giả đã thấy "như cơm bữa", lần này điều khiến dân tình chú ý chính là việc cô lại réo gọi Lee Min Ho. Nữ diễn viên đã gắn hashtag tên tiếng Hàn của Lee Min Ho vào bài đăng của mình.

Hành động của Park Bom khiến dân tình bàn tán xôn xao. Nhiều người cho rằng vật đổi sao dời theo thời gian, riêng chỉ có "chấp niệm" của Park Bom đối với Lee Min Ho là không thay đổi. Tuy nhiên, không ít người lại cho rằng Park Bom đang làm ảnh hưởng, gây phiền phức cho Lee Min Ho khi cứ nhắc tên nam diễn viên không rõ lý do trên MXH. Nhiều fan của Lee Min Ho cũng phải xin Park Bom tha cho thần tượng mình.

Park Bom gây xôn xao khi gắn hash tag tên Lee Min Ho vào bài đăng mới nhất của cô trên MXH

Gương mặt kỳ lạ của Park Bom do trang điểm đậm và sử dụng filter bóp mặt dị dạng quá đà

Thời gian qua, Park Bom liên tục khiến dư luận phải dậy sóng với những bài đăng kỳ dị và gọi Lee Min Ho là "chồng" trên Instagram. Trong 1 bài đăng vào ngày 20/2, nữ ca sĩ than thở: "Tôi thực sự cô đơn. Lee Min Ho đã yêu cầu tôi đăng những tin nhắn đó. Bây giờ tôi xác nhận rằng tôi đang độc thân". Dù xác nhận độc thân nhưng cô vẫn nhắc đến Lee Min Ho, làm dấy lên nghi vấn 2 ngôi sao thực sự có mối quan hệ thân mật. Khi vấp phải chỉ trích của khán giả, cô liền lập thêm 3 tài khoản phụ để đăng ảnh với Lee Min Ho.

Trước những đồn đoán của công chúng về mối quan hệ tình ái với thành viên 2NE1, công ty quản lý Lee Min Ho phải lên tiếng đính chính rằng nam diễn viên không hẹn hò với Park Bom. Trả lời Starnews, đại diện MYM Entertainment cho biết: "Lee Min Ho không hề quen biết Park Bom, tin đồn hẹn hò hoàn toàn vô căn cứ". Trong khi đó, công ty quản lý của Park Bom lại tuyên bố rằng mạng xã hội là không gian cá nhân của nghệ sĩ, nên họ không thể xác minh được ý định của nghệ sĩ dưới trướng trong các bài đăng cô gọi Lee Min Ho là "chồng". Nhưng dựa trên những sự việc trước đây, công ty cho rằng Park Bom đăng bài chỉ vì quá hâm mộ Lee Min Ho.

Nữ ca sĩ liên tục nhận Lee Min Ho làm chồng

Vào ngày 20/2, nữ ca sĩ than thở: "Tôi thực sự cô đơn. Lee Min Ho đã yêu cầu tôi đăng những tin nhắn đó. Bây giờ tôi xác nhận rằng tôi đang độc thân". Dù xác nhận độc thân nhưng cô vẫn nhắc đến Lee Min Ho, làm dấy lên nghi vấn 2 ngôi sao thực sự có mối quan hệ thân mật

Trước nghi vấn tình ái với Park Bom, Lee Min Ho đã phủ nhận

Ngoài việc không ngừng nghỉ thể hiện tình cảm dành cho Lee Min Ho bất chấp phía nam diễn viên đã lên tiếng để tránh đồn đoán không hay, Park Bom còn liên tục đăng những hình ảnh dùng filter bóp mặt dị dạng. Điều này khiến cô bị gán danh "kỳ quái" hoặc "không bình thường", khiến dư luận lo lắng về tình trạng sức khỏe tâm lý của nữ ca sĩ.

Vào ngày 6/8, công chúng sững sờ trước thông tin Park Bom sẽ rút khỏi các hoạt động của 2NE1 trong tương lai vì lý do sức khỏe. Cô sẽ tập trung nghỉ ngơi và phục hồi. Với việc Park Bom rút khỏi hoạt động của 2NE1, khán giả kỳ vọng cô sẽ nghỉ ngơi đầy đủ, phục hồi sức khỏe và trở lại showbiz trong trạng thái tốt hơn.

Những hình ảnh quái dị, biến dạng trên trang cá nhân của nữ ca sĩ khiến khán giả ngán ngẩm

Nguồn: KoreaBoo