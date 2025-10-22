Ngày 21/10 (giờ địa phương), Nhà Trắng có phản hồi về thông tin Tổng thống Donald Trump cân nhắc giảm án cho Diddy (tên thật là Sean Combs).

“Không có chút sự thật nào trong bản tin của TMZ . Chúng tôi sẵn sàng làm rõ điều này nếu họ liên hệ trước khi đăng tin giả. Tổng thống - chứ không phải các nguồn tin giấu tên - mới là người đưa ra quyết định cuối cùng về việc ân xá và giảm án", Nhà Trắng tuyên bố.

Nhà Trắng bác bỏ thông tin ông Trump dự định tha bổng cho Diddy. Ảnh: Getty Images.

Một ngày trước đó, TMZ dẫn nguồn tin được mô tả là "quan chức cấp cao của Nhà Trắng" cho biết ông Trump đang xem xét việc giảm án cho Diddy, sớm nhất là trong vài ngày tới.

"Theo nguồn tin của chúng tôi, tổng thống đang do dự về việc giảm án. Chúng tôi được biết một số nhân viên Nhà Trắng kêu gọi ông Trump không giảm án. Tuy nhiên, nguồn tin của chúng tôi khẳng định điều hiển nhiên là ông Trump sẽ làm những gì ông ấy muốn. Chúng tôi được biết Trump có thể trả tự do cho Diddy ngay trong tuần này", trích bài báo ngày 20/10.

Sau lời chỉ trích từ dinh thự Tổng thống Mỹ, TMZ nhấn mạnh vẫn giữ nguyên quan điểm rằng tin tức trang tin đưa ra là chính xác.

Trong khi đó, tờ New York Post đưa tin Diddy chưa chính thức nộp đơn xin ân xá lên Bộ Tư pháp Mỹ. Tuy nhiên, đại diện cho nam rapper sinh năm 1969 có bày tỏ mong muốn được phóng thích sớm.

Vào ngày 3/10, Diddy bị kết án 4 năm 2 tháng tù giam về 2 tội danh vận chuyển để tham gia vào hoạt động mại dâm - tội mà một cá nhân cố ý vận chuyển người khác qua ranh giới tiểu bang hoặc biên giới quốc tế vì mục đích mại dâm.

Đến ngày 6/10, ông Trump chia sẻ với báo giới tại Phòng Bầu dục rằng Diddy đã liên lạc để xin ân xá sau khi bị kết án.

“Có rất nhiều người nhờ tôi xin ân xá. Tôi gọi anh ta là Puff Daddy. Anh ta đã xin tôi ân xá", ông nói.

Ngày 17/10, ông Trump gây xôn xao khi giảm án 7 năm tù cho cựu Hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa George Santos, người bị kết tội gian lận danh tính và lừa đảo tài chính. Ông từng công khai bày tỏ sự cảm thông với chính trị gia này.

Trước đó, ông chủ Nhà Trắng cũng ân xá cho nhiều nhân vật nổi tiếng, bao gồm rapper Lil Wayne, bị buộc tội tàng trữ súng trái phép, chỉ vài ngày trước khi nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của ông kết thúc vào năm 2021. Động thái này diễn ra sau khi Lil Wayne khen ngợi chương trình tranh cử của ông Trump dành cho cử tri da màu.

Ông Trump và Diddy từng qua lại trong quá khứ. Ảnh: Shutterstock.

Tuy nhiên, trường hợp của Diddy có khác biệt. Ông trùm hip hop không ủng hộ ông Trump trong cuộc bầu cử năm đó.

“Những người đàn ông da trắng như Trump cần phải bị loại bỏ. Chúng ta đang trong cuộc chiến giữa tình yêu và hận thù. Ưu tiên hàng đầu là phải khiến Trump rời khỏi chức vụ", Diddy nói trong đoạn video nhiều năm trước.

Vào tháng 8, ông Trump có nhắc lại tình huống trên: “Tôi từng rất thân thiện và hợp với anh ta. Anh ta có vẻ là người tốt, tôi cũng không rõ lắm về anh ta. Tuy nhiên, khi tôi tranh cử, anh ta tỏ ra thù địch”.

Theo nguyên thủ quốc gia sinh năm 1946, thái độ đó khiến việc ân xá cho Diddy trở nên khó khăn hơn.