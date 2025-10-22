"Bắt gọn" dàn sao Ngự Trù Của Bạo Chúa dạo chơi Đà Nẵng: May mà không mưa!

Đoàn làm phim Ngự Trù Của Bạo Chúa đã chính thức đến Đà Nẵng và bắt đầu kỳ nghỉ dưỡng 4 ngày. Tuy nhiên đoàn làm phim đến vào đúng thời điểm cơn bão số 12 Fengsheng đổ bộ nên nhiều fan lo ngại những hoạt động vui chơi, giải trí của họ sẽ bị ảnh hưởng.

May mắn là trong ngày 22/10, thời tiết Đà Nẵng tương đối ổn định, không mưa, đủ để dàn diễn viên và nhân viên đoàn làm phim dạo chơi thăm quan. "Team qua đường" đã bắt gặp Yoona, Lee Chae Min, Yoon Seo Ah... cùng đến dùng bữa trưa tại nhà hàng món Việt nổi tiếng, cũng như đi chơi quanh khu vực khách sạn. Vì trong kỳ nghỉ nên các ngôi sao đều diện đồ đơn giản thoải mái, không trang điểm làm tóc cầu kỳ, xuất hiện với trạng thái thư giãn và dễ chịu nhất. Họ rôm rả trò chuyện và đang tận hưởng khoảng thời gian thú vị tại "thành phố đáng sống" ở Việt Nam.

Thời tiết đủ đẹp để đoàn làm phim ra ngoài dạo chơi. Cả ekip đã đến dùng bữa trưa tại 1 nhà hàng món Việt nổi tiếng ở Đà Nẵng (Clip TikTok: gdbwoqbsiqkabdhwuqonzv)

Lee Chae Min đi bên cạnh Yoona, ríu rít trò chuyện với đàn chị

Nam thần mới nổi sinh năm 2000 vốn là fan boy của mỹ nhân SNSD

Dàn sao diện trang phục đơn giản, thoải mái phù hợp với thời tiết ở Việt Nam (Clip TikTok: gdbwoqbsiqkabdhwuqonzv)

Vì đang trong kỳ nghỉ nên Yoona và Lee Chae Min không trang điểm làm tóc cầu kỳ, xuất hiện với trạng thái thư giãn và dễ chịu nhất

Nhờ chiều cao khủng 1m90, Lee Chae Min tạo nên "size gap" đáng yêu với đàn chị Yoona

Yoona và nữ diễn viên Yoon Seo Ah thân thiết choàng vai bá cổ, vui vẻ trò chuyện (Clip: nhynoo)

Trong phim, Yoon Seo Ah vào vai Gil Geum - cô bạn luôn đồng hành, vào sinh ra tử với đầu bếp Yeon Ji Young (Yoona)

Ở ngoài đời, bộ đôi mỹ nhân này cũng "dính" nhau như hình với bóng

Bộ phim Ngự Trù Của Bạo Chúa (Bon Appétit, Your Majesty) đã trở thành một hiện tượng lớn của màn ảnh Hàn Quốc trong năm 2025. Ngay từ khi lên sóng trên tvN, tác phẩm nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ nội dung độc đáo, kết hợp giữa yếu tố xuyên không, ẩm thực cung đình và chuyện tình lãng mạn giữa đầu bếp hiện đại và vị bạo chúa thời Joseon. Tỷ suất người xem tăng nhanh chóng — từ mức mở màn khoảng 4,8% đến khi tập cuối đạt trung bình 17,1%, có thời điểm chạm mốc 18%, giúp phim lọt top chương trình ăn khách nhất Hàn Quốc trong năm. Không chỉ vậy, phim còn gây tiếng vang quốc tế khi lọt Top 10 series không nói tiếng Anh trên Netflix trong nhiều tuần liên tiếp, chứng tỏ sức hút toàn cầu của làn sóng Hallyu.

Thành công của bộ phim còn đến từ dàn diễn viên chính Yoona và Lee Chae Min, những người đã chinh phục khán giả nhờ diễn xuất tự nhiên, tương tác ăn ý và ngoại hình nổi bật. Nếu Yoona khiến người xem say đắm với hình ảnh “mỹ nhân xuyên không” dịu dàng mà mạnh mẽ, thì Lee Chae Min gây ấn tượng bởi phong thái bạo chúa điển trai và cuốn hút. Cả hai không chỉ giúp phim lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội mà còn đưa tên tuổi của mình lên tầm cao mới.

Ngự Trù Của Bạo Chúa là hiện tượng truyền hình trong thời gian qua

Trước những thành tích ấn tượng đó, đoàn phim Ngự Trù Của Bạo Chúa đã được thưởng kỳ nghỉ tại Việt Nam. Đây được xem như món quà tri ân từ nhà sản xuất dành cho ekip Ngự Trù Của Bạo Chúa sau quá trình làm việc vất vả. Đây cũng là cơ hội để dàn sao Yoona, Lee Chae Min... tận hưởng thời gian nghỉ ngơi trước khi bắt đầu các dự án mới. Thông tin này khiến người hâm mộ Việt Nam vô cùng phấn khích, mong chờ được chào đón dàn sao đình đám như Yoona và Lee Chae Min tại đất nước mình.

Đoàn phim chọn “thành phố đáng sống nhất Việt Nam” Đà Nẵng làm điểm đến nghỉ dưỡng, nơi có bãi biển Mỹ Khê trong xanh, không khí nhiệt đới dễ chịu và dịch vụ cao cấp hàng đầu khu vực. Cả ekip sẽ lưu trú 4 ngày 3 đêm, từ ngày 21 - 24/10/2025.