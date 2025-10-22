Dàn Ngự Trù Của Bạo Chúa đáp Đà Nẵng đúng mùa bão: Yoona - “Chôn ha” gấp đôi visual, phát sáng giữa đêm!

Vào tối ngày 21/10, không khí tại sân bay quốc tế Đà Nẵng trở nên “nóng” hơn bao giờ hết khi Yoona (SNSD) và Lee Chae Min – 2 ngôi sao đình đám của bộ phim ăn khách Ngự Trù Của Bạo Chúa – chính thức đáp chuyến bay đến Việt Nam để bắt đầu kỳ nghỉ thưởng đặc biệt do nhà đài tvN tổ chức.

Ngay khi vừa xuất hiện tại khu đến quốc tế, cả 2 đã lập tức thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ có mặt tại đây. Trong bộ trang phục giản dị nhưng tinh tế, Yoona vẫn “xinh chấp cam thường”. Cô phô diễn làn da trắng mịn, góc nghiêng cực phẩm, nụ cười nhẹ nhàng và thần thái thanh lịch khiến sân bay như bừng sáng.

Không hổ danh là nữ thần nhan sắc đẹp nhất nhì Kpop, Yoona đi đến đâu đều tỏa sáng đến đấy

Yoona xinh đẹp ngút ngàn làn da trắng, góc nghiêng cực phẩm, nụ cười nhẹ nhàng và thần thái thanh lịch

Vẻ đẹp của cô chấp cả cam thường

Đã có rất đông fan đến chào đón Yoona trở lại Việt Nam sau... chỉ 3 ngày!

Góc nghiêng hoàn hảo, sống mũi cao thẳng của Yoona nổi bật trong ảnh cam thường

Trong khi đó, Lee Chae Min cởi bỏ áo khoác ngoài, chỉ diện áo phông ôm tôn lên bờ vai Thái Bình Dương và vóc dáng vạm vỡ. Diện mạo nam tính cuốn hút của "Chôn ha" nhanh chóng khiến fan phát sốt, từng bước khẳng định danh xưng “nam thần thế hệ mới” là hoàn toàn xứng đáng. Đặc biệt khi sánh đôi bên đàn chị Yoona, Lee Chae Min với chiều cao khủng 1m90 đã tạo nên "size gap" cực kỳ đáng yêu và thu hút.

Nam thần mới nổi điển trai và cuốn hút ở sân bay Đà Nẵng

Lee Chae Min cởi bỏ áo khoác ngoài, chỉ diện áo phông ôm tôn lên bờ vai Thái Bình Dương

Từng bước đi của "Chôn ha" đều rất cuốn hút

Với chiều cao 1m90, Lee Chae Min tạo nên "size gap" đáng yêu với đàn chị Yoona

Lee Chae Min cao lớn đi trước, Yoona nhỏ bé theo sau

Bộ phim Ngự Trù Của Bạo Chúa (Bon Appétit, Your Majesty) đã trở thành một hiện tượng lớn của màn ảnh Hàn Quốc trong năm 2025. Ngay từ khi lên sóng trên tvN, tác phẩm nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ nội dung độc đáo, kết hợp giữa yếu tố xuyên không, ẩm thực cung đình và chuyện tình lãng mạn giữa đầu bếp hiện đại và vị bạo chúa thời Joseon. Tỷ suất người xem tăng nhanh chóng — từ mức mở màn khoảng 4,8% đến khi tập cuối đạt trung bình 17,1%, có thời điểm chạm mốc 18%, giúp phim lọt top chương trình ăn khách nhất Hàn Quốc trong năm. Không chỉ vậy, phim còn gây tiếng vang quốc tế khi lọt Top 10 series không nói tiếng Anh trên Netflix trong nhiều tuần liên tiếp, chứng tỏ sức hút toàn cầu của làn sóng Hallyu.

Thành công của bộ phim còn đến từ dàn diễn viên chính Yoona và Lee Chae Min, những người đã chinh phục khán giả nhờ diễn xuất tự nhiên, tương tác ăn ý và ngoại hình nổi bật. Nếu Yoona khiến người xem say đắm với hình ảnh “mỹ nhân xuyên không” dịu dàng mà mạnh mẽ, thì Lee Chae Min gây ấn tượng bởi phong thái bạo chúa điển trai và cuốn hút. Cả hai không chỉ giúp phim lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội mà còn đưa tên tuổi của mình lên tầm cao mới.

Ngự Trù Của Bạo Chúa là hiện tượng truyền hình trong thời gian qua

Trước những thành tích ấn tượng đó, đoàn phim Ngự Trù Của Bạo Chúa đã được thưởng kỳ nghỉ tại Việt Nam. Đoàn phim chọn “thành phố đáng sống nhất Việt Nam” Đà Nẵng làm điểm đến nghỉ dưỡng, nơi có bãi biển Mỹ Khê trong xanh, không khí nhiệt đới dễ chịu và dịch vụ cao cấp hàng đầu khu vực. Cả ekip sẽ lưu trú 4 ngày 3 đêm, từ ngày 21 - 24/10/2025.

Đây được xem như món quà tri ân từ nhà sản xuất dành cho ekip Ngự Trù Của Bạo Chúa sau quá trình làm việc vất vả. Đây cũng là cơ hội để dàn sao Yoona, Lee Chae Min... tận hưởng thời gian nghỉ ngơi trước khi bắt đầu các dự án mới. Thông tin này khiến người hâm mộ Việt Nam vô cùng phấn khích, mong chờ được chào đón dàn sao đình đám như Yoona và Lee Chae Min tại đất nước mình.

Dàn sao khởi hành từ sân bay Incheon chiều ngày 21/10

Nguồn: X, TikTok