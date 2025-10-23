Ngày 13/10, NMIXX chính thức trở lại đường đua Kpop với album phòng thu đầu tiên trong sự nghiệp mang tên Blue Valentine và ca khúc chủ đề cùng tên. MV Blue Valentine thu về hơn 30 triệu view sau 8 ngày phát hành. Đây là con số vô cùng khả quan không chỉ đối với NMIXX mà đối với tình hình girlgroup hiện nay giữa một thị trường nhạc Hàn đang dần thoái trào.

NMIXX trở lại với album phòng thu Blue Valentine với ca khúc chủ đề cùng tên

Cứ ngỡ sẽ flop hoàn flop như những lần comeback trước đó, Blue Valentine đã bán được gần 500 nghìn bản album trong ngày đầu tiên. Nhưng đó không phải là điều làm nên sự khác biệt ở Blue Valentine. Ban đầu, ca khúc chỉ debut khiêm tốn ở vị trí #107 trên BXH Genie và #73 trên BXH Melon - những con số không quá mới mẻ đối với NMIXX và những nhóm nhạc kém nổi khác. Sau vài ngày, Blue Valentine dần bứt phá, băng băng vào vào top 20 rồi đến 10 Melon.

Tối ngày 20/10, MXH như bùng nổ khi Blue Valentine đóng chiếm ngôi vương Bugs và Melon, đem về cho 6 cô gái nhà JYP No.1 đầu tiên trong sự nghiệp. Không chỉ vậy, thành tích này có thể nói là làm nên lịch sử khi chấm dứt chuỗi top 1 Melon của Golden.

Với thành tích hiện tại, Blue Valentine được dự đoán sẽ mang về RAK đầu tiên cho NMIXX

Sau 2388h (xấp xỉ tròn 100 ngày) chạm nóc Melon, Golden - hit Kpop mạnh nhất lịch sử chart Hàn - do nhóm nữ ảo HUNTR/X thể hiện đã phải nhường ngai vàng cho một cái tên mà cộng đồng Kpop nằm mơ cũng không nghĩ đến - NMIXX. Không phải quái vật nhạc số hay bất kỳ tên tuổi lớn nào, đội hình 6 bông hoa từng bị gọi là nhóm nữ thất bại nhất JYP lại đủ sức tiễn “3 cục pixel” ra chuồng gà.

Dân tình nhận xét sự thành công của Blue Valentine và NMIXX xứng đáng là plot twist gây sốc nhất năm, đồng thời là pha lội ngược dòng đỉnh nhất Kpop trong năm nay. Hiện tượng Body của Dayoung (WJSN) cũng không làm được những gì mà Blue Valentine đạt được sau 8 ngày ra mắt.

Blue Valentine và NMIXX xứng đáng là plot twist gây sốc nhất năm

Ở thời điểm hiện tại, Blue Valentine và Golden liên tục thay phiên nhau leo lên hạng 1 Melon do hệ thống tính điểm thời gian thực - mọi thông số có thể thay đổi từng giờ và sẽ được tính tổng lại theo BXH tuần. Sản phẩm âm nhạc mới của NMIXX hiện đang đứng top 5 bảng tổng và được dự đoán sẽ còn tăng trưởng hơn nữa khi nhóm bắt đầu quảng bá ở những show âm nhạc tuần này.

MV ca khúc cũng nhận được mưa lời khen nhờ phần hình ảnh mang đậm tính điện ảnh. Toàn bộ video được dựng lên như một giấc mơ chập chờn giữa thực và ảo, sử dụng tông màu lạnh là xanh lam và bạc, đan xen với ánh vàng - đem lại cảm giác dễ chịu và mơ màng. Các thành viên xuất hiện trong những khung cảnh tĩnh lặng như tranh, kết hợp cùng vũ đạo mềm mại, uyển chuyển.

Blue Valentine - NMIXX

Blue Valentine có thể coi là ca khúc hoàn thiện và liền mạch nhất 3 năm hoạt động của NMIXX. Nếu như trước đây nhóm thường gây tranh cãi vì cấu trúc “mix pop” phức tạp, thì lần này, NMIXX vẫn giữ tinh thần thử nghiệm nhưng tiết chế và tinh tế hơn. Giai điệu synth nhẹ nhàng sau đó đến điệp khúc bùng nổ được miêu tả như bản nhạc anime phép thuật, dễ nghe hơn và mang đến sự hoài niệm nhẹ nhàng.