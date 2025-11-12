G-DRAGON hot gấp 25 lần Sơn Tùng M-TP

Tối 9/11, G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI, presented by VPBank đã chính thức khép lại với đêm diễn thứ hai tại Ocean Park, đánh dấu chặng quốc tế cuối cùng trong hành trình world tour kéo dài suốt 8 tháng qua của thủ lĩnh BIGBANG. Sau khi đi qua hàng loạt thành phố lớn ở châu Á và châu Âu, Hà Nội trở thành điểm dừng đặc biệt, nơi G-DRAGON nhìn lại một hành trình âm nhạc đầy thăng hoa.

Không chỉ thu hút 100 nghìn người đến concert Hà Nội, G-DRAGON còn phá đảo toàn bộ MXH Việt

Trang Cổng Thông tin điện tử Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã xác nhận: “GẦN 100.000 KHÁN GIẢ BÙNG NỔ CÙNG G-DRAGON TRONG 2 ĐÊM DIỄN WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI, presented by VPBank.” Con số này một lần nữa khẳng định sức hút không tưởng của G-DRAGON - người đã khiến cả Ocean Park rực sáng trong hai đêm liên tiếp, và khiến mạng xã hội Việt Nam không ngừng bàn tán suốt một tuần qua.

Thống kê của Socialite về chủ đề - từ khóa thịnh hành nhất tuần (03/11 - 09/11/2025)

Theo thống kê của Socialite, concert G-DRAGON tại Hà Nội đứng Top 1 chủ đề - từ khóa thịnh hành nhất tuần (03/11 - 09/11/2025), vượt xa mọi sự kiện giải trí khác với 1.899.426 lượt thảo luận. Đứng sau concert G-DRAGON là Bão Kalmaegi (bão số 13) với 1.287.046 lượt thảo luận và Hương Giang tại Miss Universe 2025 với 644.557 lượt thảo luận.

Concert của G-DRAGON đạt lượng thảo luận cao gấp 25 lần so với đại nhạc hội tại TP.HCM ngày 2/11 - nơi Sơn Tùng M-TP là tâm điểm

Concert của G-DRAGON đạt lượng thảo luận cao gấp 25 lần so với đại nhạc hội tại TP.HCM ngày 2/11 - nơi Sơn Tùng M-TP là tâm điểm. Sự kiện này xếp hạng 11 với hơn 70 nghìn lượt thảo luận, từng gây bão đầu tuần nhưng nhanh chóng nhường spotlight ngay khi G-DRAGON xuất hiện tại Việt Nam bằng chuyên cơ riêng (6/11), bắt đầu loạt hoạt động cho concert Hà Nội. Chỉ trong vòng vài ngày, từ khóa liên quan đến G-DRAGON chiếm trọn mọi nền tảng: từ Facebook, TikTok đến Threads, biến hai đêm concert thành hiện tượng văn hóa thực thụ.

Hai đêm diễn của G-DRAGON đã trở thành sự kiện văn hóa, đi vào lịch sử concert Việt

Từ những clip “bắt beat thành thần”, video fanchant đồng thanh hay tâm tình với FAM Việt, tất cả khiến mạng xã hội Việt bùng nổ phản ứng. Lần thứ 2 trở lại Việt Nam trong năm nay và vẫn hot bất bại, khẳng định G-DRAGON không chỉ là ngôi sao quốc tế, mà còn là biểu tượng có sức ảnh hưởng mạnh mẽ nhất với khán giả Việt suốt nhiều năm qua.

Sau 8 năm chờ đợi kể từ concert M.O.T.T.E năm 2017, G-DRAGON đã mang world tour Việt Nam và tạo nên kỳ tích. Sức nóng từ Übermensch in Hanoi chứng minh một điều: vị thế của “ông hoàng Kpop” chưa từng mai một tại Việt Nam. Hai đêm diễn của G-DRAGON đã trở thành sự kiện văn hóa, đi vào lịch sử concert Việt.