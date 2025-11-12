Sống đủ lâu để nhìn thấy khoảnh khắc G-DRAGON được "phong thần" ngay tại Việt Nam

2 đêm concert G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI, presented by VPBank đã khép lại vào cuối tuần qua (8-9/11) nhưng dư âm để lại vẫn vô cùng đậm nét. Vô số khoảnh khắc, sân khấu trình diễn của GD tại concert được fan Việt thi nhau truyền tay nhau, tạo nên hiệu ứng MXH cực khủng hậu concert. Trong số đó, màn "bắt beat thành thần" tiết mục Bullshit x Not Like Us đang viral chóng mặt trên các nền tảng. Cảm xúc của fan Việt lúc này là - bồi hồi, xúc động và chưa hết phấn khích vì đã được chứng kiến khoảnh khắc thần thánh nhất tour Übermensch ngay tại Việt Nam.

Chỉ cần nhìn lại video được ghi lại từ sân khấu Ocean Park, ai cũng hiểu vì sao khoảnh khắc này lại khiến mạng xã hội bùng nổ đến vậy. G-DRAGON đứng giữa biển lightstick, từng nhịp chân, cú phẩy tay, từng chuyển động cơ thể đều hòa vào beat nhạc một cách hoàn hảo đến khó tin. Không cần bất kỳ động tác vũ đạo phức tạp nào, anh Long chỉ đơn giản là “chơi đùa với lửa”, nhưng đủ khiến hàng chục nghìn khán giả bên dưới nổ tung. Khoảnh khắc hot nhất là “giậm chân phát lửa”, khiến mọi thứ quanh mình bốc cháy theo đúng nghĩa đen và nghĩa bóng.

Bullshit x Not Like Us tại concert Hà Nội D-2

Phần phối mới của Bullshit - ca khúc vốn mang tinh thần nổi loạn và bản ngã của G-DRAGON được kết nối với sample từ bản hit Not Like Us của Kendrick Lamar. Kết quả là một phiên bản mashup vừa “cháy” vừa tinh tế, tôn vinh trọn vẹn chất Hip-hop và sự nhạy bén của G-DRAGON trong cách nắm bắt xu hướng. Không cần phô trương kỹ thuật, không cầu kỳ biên đạo, chỉ với thần thái và khả năng cảm nhịp cực bén, GD khiến tiết mục này trở thành điểm nổ của cả concert.

GD giậm chân phát lửa ở concert Hà Nội D-1

90% cơ thể là âm nhạc

Trên mạng xã hội, hàng loạt đoạn clip ghi lại khoảnh khắc ấy được chia sẻ liên tục, khiến nhiều người không khỏi thốt lên: “Anh Long không theo beat, beat chạy theo anh Long”, “90% cơ thể là âm nhạc”, hay “Rồng lửa thứ thiệt”. Có fan còn bình luận: “Tôi sống đủ lâu để chứng kiến G-DRAGON ‘bắt beat’ và hóa thân thành ngọn lửa ngay tại Việt Nam - khoảnh khắc này mãi mãi là huyền thoại”. Quả thật, không nhiều nghệ sĩ có thể khiến cả sân khấu, âm nhạc và khán giả hòa vào nhau trong một khoảnh khắc thần thánh như vậy.

Tiết mục này vốn đã viral trong nhiều đêm diễn trước đó của tour Übermensch, nhưng cảm xúc khi nó được tái hiện tại Hà Nội lại mang một tầng ý nghĩa đặc biệt. Đó không chỉ là màn trình diễn của một ngôi sao quốc tế, mà là minh chứng cho vị thế “biểu tượng” mà G-DRAGON giữ vững suốt hơn một thập kỷ qua.

Khoảnh khắc thần thánh của GD tại Việt Nam

Giữa hàng chục nghìn tiếng fanchant “anh Long” vang vọng, người ta nhìn thấy hình ảnh một huyền thoại đứng giữa lửa và âm nhạc, vẫn tràn đầy năng lượng, vẫn sắc sảo như ngày đầu tiên. Hình ảnh G-DRAGON “bắt beat” giữa biển người Việt Nam, nghe tiếng fanchant và nhìn anh giậm chân phát lửa, đó là khoảnh khắc mà ai từng có mặt tại Ocean Park đêm 8-9/11 đều sẽ nhớ mãi.