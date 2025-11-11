Dân mạng Hàn Quốc: Concert Việt Nam của G-DRAGON quá khủng!

Tối 9/11, G-DRAGON chính thức khép lại hai đêm diễn thuộc 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI, presented by VPBank đánh dấu một cột mốc đáng nhớ trong lịch sử biểu diễn tại Việt Nam. Hà Nội cũng là điểm dừng quốc tế cuối cùng trước khi anh trở về Hàn Quốc để thực hiện show encore khép lại hành trình 8 tháng lưu diễn toàn cầu.

Hai đêm concert thực sự là một “bữa tiệc” cảm xúc khi người hâm mộ không chỉ được hát, được hò reo, được “quẩy” hết mình mà còn bật khóc vì xúc động. Sau nhiều năm chờ đợi, giấc mơ được nhìn thấy “ông hoàng Kpop” tổ chức world tour tại Việt Nam cuối cùng cũng trở thành hiện thực.

Quy mô bùng nổ của concert G-DRAGON tại Việt Nam

Không chỉ fan Việt, cộng đồng VIP toàn cầu cũng bùng nổ trên nền tảng X (Twitter), liên tục chia sẻ hình ảnh và cảm xúc về concert được nhận xét là một trong những đêm diễn hoành tráng và mãn nhãn nhất của tour. Từ màn mở đầu cho tới phần encore khép lại, pháo hoa rực sáng bầu trời Hà Nội, hòa cùng tiếng hò reo cuồng nhiệt của hàng chục nghìn khán giả. Nhiều fan quốc tế bày tỏ sự choáng ngợp và thừa nhận rằng Việt Nam thực sự đã mang đến một đêm diễn cuối cùng đáng nhớ và ấn tượng nhất trong hành trình của Übermensch.

Nhiều cư dân mạng Hàn thừa nhận rằng concert ở Việt Nam đã vượt xa mong đợi

Đáng nói, cộng đồng mạng Hàn Quốc cũng “dậy sóng” sau hai đêm diễn tại Hà Nội. Nhiều cư dân mạng Hàn thừa nhận rằng concert ở Việt Nam đã vượt xa mong đợi, thậm chí khẳng định đây là một trong những điểm dừng cuồng nhiệt và ấn tượng nhất toàn tour. Trên các diễn đàn như theqoo và Nate Pann, hàng loạt bình luận dành lời khen cho khán giả Việt: “Sân khấu đẹp, khán giả hát to đến mức nghe như dàn đồng ca, thật sự nổi da gà”, “Fan Việt quá cháy, không khí không thua gì sân khấu Seoul”, hay “Cảm giác như G-DRAGON tìm lại thời hoàng kim cùng khán giả Việt Nam.”

G-DRAGON hát dưới mưa cùng fan Việt

Bên cạnh đó, khoảnh khắc G-DRAGON đội ô hát soundcheck D-2 tại Hà Nội, sau đó vứt ô để tắm mưa cùng fan Việt cũng viral tại Hàn. Knet cảm thán trước sự ấm áp, chân thành của G-DRAGON và cách fan Việt yêu quý thần tượng.

Một số bình luận điển hình:

- GD bỏ ô dưới trời mưa và chịu ướt cùng fan Lúc đầu trời mưa nên anh ấy phải dùng ô, nhưng sau đó ảnh hỏi "Mọi người ổn chứ?" và ném ô đi, bị ướt cùng fan. Nhưng các fan thì mặc áo mưa. Hôm qua, concert Hà Nội đã chật kín với 56.000 người và đây là ngày thứ hai.

- Luôn quan tâm đến fan như thế.



- Thật lãng mạn. Tôi thực sự ghét bị ướt mưa, nhưng nếu điều đó xảy ra, tôi sẽ không cảm thấy tồi tệ và nghĩ đó là điều tôi sẽ nhớ mãi.

- Hà Nội ơi, lần trước tổ chức concert ở đó cũng mưa như trút nước phải không? Hôm đó trời mưa to quá, mong là anh ấy không bị cảm lạnh.



- Mọi người đều rất tốt bụng



- GD đi đâu cũng mưa. Nhưng anh ấy rất tốt bụng và có một tâm hồn tuyệt vời.

Để tạo nên quy mô ấy, mọi chi tiết trong chương trình, từ thiết kế sân khấu, ánh sáng, âm thanh đến hiệu ứng hình ảnh đều được đội ngũ G-DRAGON kiểm soát chặt chẽ theo tiêu chuẩn quốc tế. Tất cả được dàn dựng chỉn chu, không thừa, không thiếu, mang đến một trải nghiệm hoàn hảo cả về thị giác lẫn thính giác. Đặc biệt, G-DRAGON còn mang theo xe hoa cúc để phát quà cho fan Việt và tiếp tục ứng dụng công nghệ AI xuyên suốt world tour, giúp từng khung hình, từng điểm sáng trên sân khấu tại Việt Nam đều thể hiện trọn vẹn phong cách thẩm mỹ độc đáo của anh.

Concert choáng ngợp của GD tại Việt Nam

Bên cạnh sự đầu tư công phu, nhiệt huyết của fan Việt cũng trở thành đề tài được cư dân mạng Hàn Quốc và quốc tế nhắc đến liên tục. Hơn 100.000 khán giả trong hai đêm diễn đã cùng nhau tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt, fanchant vang dội từ đầu đến cuối. Trên mạng xã hội, nhiều người hâm mộ quốc tế thừa nhận họ “choáng váng” trước tinh thần máu lửa của fan Việt.

Không khí cuồng nhiệt ấy đã được hâm nóng từ trước khi concert diễn ra. Hàng loạt project chào đón G-DRAGON được fan Việt đầu tư “khủng” khiến cộng đồng mạng quốc tế trầm trồ: hình ảnh của ông hoàng Kpop xuất hiện khắp nơi, từ màn hình LED trong trung tâm thương mại, những dải phướn chạy dài khắp tuyến phố Ocean City, cho tới các booth check-in rực rỡ.

Sau hai đêm concert, cảm xúc của khán giả vẫn chưa nguôi khi chứng kiến sức ảnh hưởng bền bỉ của G-DRAGON

Sau hai đêm concert, cảm xúc của khán giả vẫn chưa nguôi khi chứng kiến sức ảnh hưởng bền bỉ của G-DRAGON - nghệ sĩ đã hơn hai thập kỷ hoạt động nhưng vẫn giữ được sức hút mãnh liệt và vị thế độc tôn trong làng nhạc Kpop. Dù từng có quãng thời gian “ở ẩn” khá dài, song mỗi lần tái xuất, anh đều khiến công chúng “đứng ngồi không yên”. Đặc biệt tại Việt Nam, G-DRAGON không chỉ là một biểu tượng âm nhạc, mà còn là một phần ký ức thanh xuân của nhiều thế hệ fan Kpop. Chính vì vậy, trong hai đêm diễn, khán giả ở nhiều độ tuổi đã cùng nhau hòa mình vào không khí cuồng nhiệt, sống lại những năm tháng tuổi trẻ rực rỡ gắn liền với âm nhạc của “ông hoàng Kpop.”