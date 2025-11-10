G-DRAGON trong 2 ngày vừa qua đã mang tới cho khán giả tại Việt Nam hai đêm concert tràn ngập cảm xúc với G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI, presented by VPBank. Là lần đầu tiên mang concert world tour đến đất nước hình chữ S, Ocean City - địa điểm tổ chức concert đã thu hút tới 100 nghìn khán giả cho cả hai đêm tạo nên sự hoành tráng khiến chính cộng đồng fan quốc tế cũng phải choáng ngợp.

Không chỉ riêng người hâm mộ, nhiều sao Việt cũng trở thành VIP - FAM khi có mặt tại Ocean City để thưởng thức đêm concert đặc biệt của “ông hoàng Kpop”. Tuy nhiên sau đêm concert, một Anh Trai Chông Gai lại gây tranh cãi vì lời nói được cho là khiếm nhã với fan G-DRAGON.

G-DRAGON đem đến hai đêm concert mãn nhãn dành cho khán giả Việt Nam

Cụ thể, trong group Chín Muồi - nhóm chat cộng đồng được thành lập bởi BB Trần với các thành viên nằm trong nhóm Chín Muồi thuộc Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai bao gồm S.T Sơn Thạch, BB Trần, Bùi Công Nam, Liên Bỉnh Phát, Thiên Minh, Kay Trần Tăng Phúc, và Neko Lê, nam ca sĩ Tăng Phúc đã có những dòng chia sẻ về trải nghiệm khi đến xem concert world tour của G-DRAGON.

Theo đó trong đêm concert Day 2 của “ông hoàng Kpop”, Tăng Phúc đã có mặt ở khu vực ghế ngồi VVIP. Tuy nhiên, trải nghiệm khi xem concert của anh không thực sự hoàn hảo khi bị một số khán giả đứng lên và che khuất tầm nhìn. Đáng chú ý khi trò chuyện với Neko Lê, Tăng Phúc gây tranh cãi khi nhắn: “Anh đánh mấy *** che em dùm”.

Chính lời chia sẻ này của Tăng Phúc đã nhận về không ít chỉ trích khi cho rằng anh là nghệ sĩ sở hữu lượng fan đông đảo bao gồm cả trẻ nhỏ nhưng lại dùng lời nói khá khiếm nhã, thiếu kiểm soát hay thậm chí là dùng từ ngữ mang tính xúc phạm và có phần “vũ lực hóa” vấn đề.

Dòng tin nhắn của Tăng Phúc khiến cộng đồng mạng nổ ra tranh cãi

Hình ảnh bị che khuất tầm nhìn được Tăng Phúc chia sẻ khi ngồi ở khu vực VVIP

Bên cạnh những ý kiến tranh cãi, một số bình luận khác cũng bênh vực Tăng Phúc khi cho rằng khu vực VVIP tại concert G-DRAGON là khu vực ghế ngồi. Vì vậy việc khán giả đứng lên, che khuất tầm nhìn của người khác là không có ý thức nên dẫn đến cảm xúc có phần bức xúc cho Tăng Phúc là hoàn toàn có thể thông cảm được.

Dẫu vậy, việc câu nói của nam ca sĩ được lan truyền khiến nhiều fan G-DRAGON cảm thấy bị thiếu tôn trọng. Hay có một số người cho rằng Tăng Phúc là nghệ sĩ nổi tiếng nên khi trao đổi trên hội nhóm công khái có tới gần 50 nghìn thành viên thì anh cần cẩn trọng trong lời nói hơn. Hiện sau tranh cãi, dòng tin nhắn khiếm nhã đã được Tăng Phúc xóa bỏ.

Tin nhắn khiếm nhã hiện đã được Tăng Phúc xóa bỏ trong nhóm chat cộng đồng

Đây không phải lần đầu tiên Tăng Phúc gây tranh cãi với những lời nói có phần khiếm nhã trên MXH. Trước đó, khi bị một fanpage đăng bài viết châm chọc chê bai, nam ca sĩ không ngại ngần “đốp chát” và xưng “mày - tao” để đối chất. Hay vào đầu năm 2025, Tăng Phúc cũng từng khiến một bộ phận người hâm mộ thoát fan sau khi anh có phản ứng gây tranh cãi về dự án của fanclub. Sau vụ việc, Tăng Phúc cũng gửi lời xin lỗi và cho biết phản ứng của anh xuất phát từ tâm trạng không tốt, áp lực các nhân chứ không có ý thiếu tôn trọng công sức của fanclub.