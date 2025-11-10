Chiều 10/11, SOOBIN tổ chức họp báo ra mắt MV Mục Hạ Vô Nhân và công bố live concert ALL-ROUNDER tại TP.HCM. Sự kiện quy tụ nhiều ngôi sao đến ủng hộ SOOBIN như NSND Huỳnh Tú, Binz, Touliver, Rhymastic, Tiến Luật, Đăng Khôi, Trương Thế Vinh, dàn Tân Binh Toàn Năng,... Bên cạnh việc chia sẻ thông tin về MV và kế hoạch concert, truyền thông cũng không bỏ qua hình ảnh mới nhất của SOOBIN tại concert G-DRAGON ở Hà Nội ngày 8/11 vừa qua.

SOOBIN tại họp báo

Khi được hỏi về lý do xem concert G-DRAGON và có học hỏi được gì từ thần tượng Kpop hay không, SOOBIN thẳng thắn chia sẻ rằng mục đích chính là học hỏi cách tổ chức một đêm diễn quy mô lớn, từ âm thanh, ánh sáng đến cơ cấu tổ chức. Đồng thời, việc quan sát GD biểu diễn giúp anh học được cách giao lưu và làm chủ sân khấu. Anh nhấn mạnh: “Tôi rất muốn đi xem của nghệ sĩ nước ngoài để học hỏi và concert của GD là cơ hội đầu tiên và vừa rồi là một trải nghiệm khiến tôi học hỏi được rất nhiều từ top star trên thế giới.”

SOOBIN nói về việc tổ chức concert quy mô như GD

G-DRAGON đã tổ chức thành công hai đêm concert tại Hà Nội với quy mô hơn 50 nghìn người mỗi đêm. Khi được hỏi có muốn tổ chức concert đạt được tầm vóc như GD hay không, SOOBIN thừa nhận: "Tôi nghĩ là có. Đã là nghệ sĩ phải có tham vọng riêng, vậy thì mới đạt được những giấc mơ lớn. Nếu không tham vọng đặt mục tiêu cao hơn mà hài lòng, thì tôi không phải người như vậy. Tôi không biết tuổi tôi bây giờ lớn hay còn trẻ, nhưng đối với tôi, ngày nào còn đi hát thì mục tiêu ngày càng lớn dần... Tôi muốn mọi người làm việc cùng tôi sẽ đi lên cùng nhau. Cảm giác được nâng cấp cùng nhau là kinh nghiệm cực kỳ quý giá. Còn nếu bây giờ không có mục tiêu gì, sau này khi không đi hát nữa tôi sẽ cảm thấy hối hận."

Thời gian qua, tranh cãi về vị thế số 1 của SOOBIN và Sơn Tùng bùng nổ trên mạng xã hội

Thời gian qua, tranh cãi về vị thế số 1 của SOOBIN và Sơn Tùng bùng nổ trên mạng xã hội. Sau làn sóng hai show Anh Trai 2024, SOOBIN được xem là “đỉnh lưu mới” với fandom đông đảo, phong cách hoạt động chuyên nghiệp theo chuẩn quốc tế. Anh thắng liên tiếp các giải thưởng cuối năm và được mời biểu diễn tại hàng loạt sự kiện lớn. Đội ngũ KINGDOM với tiềm lực tài chính mạnh, sẵn sàng đầu tư bài bản đã giúp SOOBIN dần trở thành một thế lực đáng gờm trong Vpop, đồng thời thường xuyên bị đặt cạnh ngôi sao số 1 Việt Nam - Sơn Tùng, trong vô số so sánh. Mỗi chi tiết trùng hợp nhỏ giữa hai nghệ sĩ đều khiến MXH dậy sóng với những cuộc tranh luận về ai hot hơn, ai xứng đáng hơn, ai “đỉnh lưu thật sự”.

Trải nghiệm trực tiếp concert chuẩn quốc tế với quy mô khủng của G-DRAGON đã tiếp thêm động lực cho SOOBIN

Tuy nhiên, với bản thân SOOBIN, điều quan trọng không phải là so sánh hay soán vị thế của ai, mà là đặt tham vọng để chinh phục những giấc mơ lớn. SOOBIN đã thành công với hai concert cháy vé, sắp tới là show thứ 3. Trải nghiệm trực tiếp concert chuẩn quốc tế với quy mô khủng của G-DRAGON đã tiếp thêm động lực cho anh. Nói cách khác, GD trở thành nguồn cảm hứng, truyền động lực để SOOBIN hướng tới những cột mốc lớn hơn trong tương lai.

Một số hình ảnh ở họp báo SOOBIN chiều 10/11:

Touliver

SOOBIN - Binz và bố Huỳnh Tú

Andree

Binz - Rhymastic

Dàn Tân Binh Toàn Năng

Lan Thy

Đăng Khôi

Trương Thế Vinh