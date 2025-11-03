30 giây giúp SOOBIN được “phong thần”

Tối 2/11, sự kiện âm nhạc YFEST chính thức diễn ra tại TP.HCM, quy tụ dàn nghệ sĩ đình đám của Vbiz như Sơn Tùng M-TP, SOOBIN, Phương Mỹ Chi, Dương Domic, Vũ Cát Tường, RHYDER,… Trong đó, SOOBIN trở thành một trong những tâm điểm chú ý của đêm nhạc khi khiến cả khán đài bùng nổ với màn hát chay 30 giây “dát vàng lỗ tai” khán giả.

Tại YFEST, SOOBIN mang đến một set nhạc sôi động, mở màn bằng phần mashup Người Việt - Trống Cơm, cùng loạt ca khúc quen thuộc gắn liền với tên tuổi của anh. Ngay từ những giai điệu đầu tiên, không khí sân khấu được khuấy động mạnh mẽ, hàng nghìn khán giả đồng loạt hát theo và cổ vũ cuồng nhiệt, tạo nên một bầu không khí bùng nổ.

SOOBIN lên nốt cao Trống Cơm không cần nhạc nền

Ngay trong phần trình diễn Trống Cơm, SOOBIN khiến khán giả bất ngờ khi thể hiện đoạn hát chay gần 30 giây - nhạc nền hạ nhỏ, không hiệu ứng, chỉ còn lại giọng hát thật vang vọng giữa tiếng reo hò cuồng nhiệt. Khoảnh khắc 30 giây hát chay ấy đã trở thành điểm nhấn đặc biệt của đêm nhạc, khi SOOBIN phô diễn trọn vẹn kỹ thuật thanh nhạc vững vàng, khả năng kiểm soát hơi thở chuẩn xác cùng cách xử lý âm thanh khéo léo.

Nốt cao "nổi da gà"

Sân khấu Người Việt - Trống Cơm mãn nhãn của SOOBIN

Giọng hát đầy nội lực cùng phong thái sân khấu tự tin của SOOBIN khiến không khí trở nên bùng nổ, hàng nghìn khán giả không ngừng hò reo và hòa giọng theo từng giai điệu. Trên mạng xã hội, đoạn clip 30 giây hát chay nhanh chóng lan truyền với tốc độ chóng mặt, thu về hàng trăm nghìn lượt chia sẻ và bình luận khen ngợi. Netizen đồng loạt dành lời tán dương không chỉ cho giọng hát đỉnh cao, live chuẩn từng nốt, mà còn cho visual sáng bừng sân khấu của nam ca sĩ.

Visual màn hình LED "thần sầu" của SOOBIN

Tới Dancing In The Dark, SOOBIN lại đưa khán giả trở lại với hình ảnh “hoàng tử ballad” quen thuộc. Cùng cây đàn piano, nam ca sĩ tạo nên không gian âm nhạc lãng mạn, đầy cảm xúc, đồng thời gửi gắm tình cảm chân thành đến người hâm mộ có mặt tại sự kiện.

Đáng chú ý, nhiều khán giả tinh ý phát hiện chiếc micro vàng mà SOOBIN sử dụng trong suốt phần trình diễn. Được biết, đây là món quà được fan custom riêng dành tặng cho anh, với giá trị lên tới 250 triệu đồng. Nhiều ý kiến nhận xét rằng chiếc mic vàng hoàn toàn “tông xuyệt tông” với giọng hát dát vàng tai khán giả của SOOBIN.

SOOBIN sử dụng chiếc mic 250 triệu đồng do fan tặng

Không chỉ tỏa sáng trên sân khấu, KINGDOM - fandom của SOOBIN cũng để lại dấu ấn mạnh mẽ với loạt project “chịu chi”. Nổi bật nhất là chiến dịch Light Up for SOOBIN, biến phố đi bộ Nguyễn Huệ thành “vương quốc ánh sáng” rực rỡ. FC đã bao trọn 5 màn hình LED cỡ lớn tại khu vực trung tâm, phát liên tục 240 lượt/ngày trong ngày 2/11, tạo nên biển vàng ấn tượng - sắc màu đặc trưng của cộng đồng người hâm mộ SOOBIN.

Không gian YFEST, fan SOOBIN ủng hộ hết mình cho thần tượng

Cả phố đi bộ Nguyễn Huệ sáng bừng hình ảnh SOOBIN

Cùng lúc đó, tại sân khấu sự kiện, hàng nghìn fan “phủ vàng” phố đi bộ bằng lightstick, banner và poster tạo nên không khí cổ vũ náo nhiệt và đầy năng lượng. Từng ánh đèn, tấm biển và tiếng hô vang tên SOOBIN đều thể hiện tình cảm và sự ủng hộ hết mình mà KINGDOM dành cho “hoàng tử” của mình.