Tối 2/11, YFEST diễn ra tại TP.HCM với sự góp mặt của loạt nghệ sĩ đình đám Vbiz như Sơn Tùng M-TP, SOOBIN, Phương Mỹ Chi, Dương Domic, Vũ Cát Tường, RHYDER,... Trong đó, tâm điểm chú ý thuộc về hai cái tên "đỉnh lưu": Sơn Tùng và SOOBIN. Xuất hiện với phong thái tự tin, SOOBIN mang đến set nhạc sôi động với phần mashup Người Việt - Trống Cơm và loạt ca khúc quen thuộc từng gắn liền với tên tuổi anh. Không khí tại YFEST nhanh chóng được khuấy động, hàng nghìn khán giả đồng loạt hát theo và cổ vũ cuồng nhiệt.

Phân đoạn giao lưu gây bão của SOOBIN

Ngay sau sân khấu Người Việt - Trống Cơm, SOOBIN dừng lại giao lưu khán giả. Nam ca sĩ hô vang "Chúng ta phải yêu thương nhau nhé". Đáng chú ý, SOOBIN điểm danh từng FC có mặt tại đêm diễn. Đầu tiên là KINGDOM - fandom SOOBIN, tiếp đến là Dopamine, Monkey - và không thể thiếu SKY - fandom Sơn Tùng M-TP. SOOBIN điểm danh liên tiếp KINGDOM ơi, SKY ơi,.... và tất cả FC "cùng yêu thương nhau". Động thái này gây bão MXH, như cách dập tắt "ngọn lửa ngầm" nhen nhóm giữa 2 FC hàng đầu Vbiz.

SOOBIN diễn live cực nhiệt

SOOBIN gọi tên các FC

SOOBIN nhắn nhủ: Tất cả đều yêu thương nhau nhé

Trước đó, khi poster chính thức của chương trình được công bố, cộng đồng người hâm mộ Sơn Tùng M-TP từng bày tỏ ý kiến cho rằng hình ảnh nam ca sĩ chưa đủ nổi bật so với SOOBIN. Ngược lại, người hâm mộ SOOBIN nhận định việc sắp xếp như vậy là hợp lý. Sự khác biệt quan điểm đã tạo ra nhiều tranh luận trên mạng xã hội. Tuy nhiên, thay vì đối đầu, fan của SOOBIN chọn cách thể hiện văn minh bằng hành động thực tế. Họ nhanh chóng triển khai dự án LED cổ vũ tại khu vực sân khấu YFEST, nhận về nhiều lời khen vì tinh thần ủng hộ tích cực và chuyên nghiệp. Hình ảnh này được cộng đồng mạng đánh giá là phản ứng khéo léo, đúng tinh thần tôn trọng và lan tỏa năng lượng tích cực.

Không còn "biển đen im lặng" cả SKY lẫn KINGDOM đều quẩy theo set diễn của SOOBIN

Khoảnh khắc SOOBIN hô vang “KINGDOM ơi, SKY ơi,... chúng ta phải yêu thương nhau nhé” được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, nhận về nhiều bình luận tích cực. Không chỉ là lời kêu gọi trong một đêm nhạc, đó còn là cách anh truyền đi thông điệp đoàn kết giữa các fandom, nhắc lại tinh thần mà âm nhạc luôn hướng đến: kết nối và sẻ chia. Sau màn kêu gọi của SOOBIN, đám đông YFEST hòa vào 1 mối, cùng quẩy hết set nhạc SOOBIN và chờ đến vedette đêm diễn - Sơn Tùng M-TP.