Phùng Khánh Linh - 1 trường hợp lạ của showbiz Việt - đã rũ bỏ được cái mác “nữ hoàng flop” đeo bám suốt nhiều năm nay với sự ra mắt của album Giữa Một Vạn Người. Đây là album phòng thu thứ 3 từng được Phùng Khánh Linh nhá hàng từng 1 năm rưỡi trước với ca khúc mở đường Ước Anh Tan Nát Con Tim. Giữa Một Vạn Người cũng đánh dấu bước chuyển mình trong phong cách và tư duy làm nhạc của nữ ca sĩ.

Trong quá trình quảng bá cho loạt ca khúc và album lần này, nữ ca sĩ cùng đội ngũ ekip đã khuấy động MXH với chuỗi content vô hạn. Lấy bộ nhận diện là mái tóc dài màu bạch kim, quần áo thiên về màu đen theo style Grunge. Bắt đầu với 2 track là Em Đau và Ước Anh Con Tim Tan Nát, Phùng Khánh Linh “oanh tạc” địa điểm quen thuộc là một công viên giấu tên.

Công viên là tụ điểm được nữ ca sĩ ưa chuộng để sản xuất content

Không biết người xung quanh nghĩ gì khi thấy cảnh tượng này 24/7?

Có thể nói, một ngày 24 giờ, trừ 7 tiếng ngủ thì thời gian còn lại là cô nàng quay 7749 video tại nơi này, nỗ lực PR cho sản phẩm âm nhạc của mình. Từ thảm cỏ, bờ hồ, khu vui chơi trẻ em… Phùng Khánh Linh luôn có mặt, quậy “đục nước” cùng ekip. Có những lúc, dân tình chợt thấy mái tóc dài vàng lấp ló ở công viên là biết tới công chuyện rồi.

Hết công viên, Phùng Khánh Linh chuyển sang “ám” cả đại dương. Cuối tháng 5, nữ ca sĩ tung ra bài hát Khóc Blóck mang dự vị alternative rock và punk, gợi nhớ đến thời hoàng kim của thể loại nhạc này đầu những năm 2000. Phùng Khánh Linh tận dụng bờ biển để sản xuất content theo lô, lăn lề bò toài từ bãi cát đến sóng biển. Người hâm mộ phải ghi nhận sự cố gắng , sẵn sàng làm mọi thứ để âm nhạc của mình được biết đến nhiều hơn.

Cô nàng lăn lê bò toài trên bãi biển

Phùng Khánh Linh trở lại thành phố và tọa độ “xui xẻo” được cô nàng lựa chọn để tiếp tục chuỗi ngày làm phiền cả thế giới chính là Hãng Địa Thời Đại và khu vực xung quanh. Để quảng bá track nhạc Tâm Sự Với Đêm Một Mình và album sớm ra mắt, Phùng Khánh Linh đổi nhân dạng trở thành… camera. Hình ảnh chiếc camera màu trắng từng phủ sóng toàn TikTok hồi tháng 8 và 9, giúp nữ ca sĩ dần dần thu hút sự chú ý của nhiều khán giả mới hơn.

Phùng Khánh Linh "mai phục" Hãng Địa Thời Đại

Mò mẫm xong Hãng Địa Thời Đại, Phùng Khánh Linh lên đường vi vu khắp TP.HCM để lắp ráp camera, collab với loạt KOL được yêu mến nhất hiện nay như thầy giáo Huy Forum, Elm Zai Chị Nguyệt, Quàng Quanh, Ngôi Sao Phương Nam và gần đây nhất là MIN cùng The Flob. Và khi làm phiền đủ với loài người, cô nàng chuyển hướng đối tượng sang…động vật. Nào là chó, mèo và cả bò… có lẽ Phùng Khánh Linh đang cố gắng chạy KPI không bỏ sót một sinh vật nào trên Trái đất. Nhưng dù có phiền đến đâu, dân tình đều tích cực đón nhận và ủng hộ Phùng Khánh Linh.

Phùng Khánh Linh x Huy Forum - sự kết hợp không ai lường trước được

Cô nàng mượn tạm xe đẩy bán đồ ăn để trổ tài tạo content

Hết loài người giờ Phùng Khánh Linh chuyển sang động vật

Phùng Khánh Linh đang chứng minh rằng sự kiên trì cũng là một loại tài năng. Có thể cô chưa có bản hit trăm triệu view, nhưng lại sở kho tàng trăm triệu content xem mãi không ngán. Công thức “làm phiền” tới cả thế giới cũng được cho là cách thức quảng bá âm nhạc và tên tuổi hiệu quả. Kết quả rõ nhất là Phùng Khánh Linh cùng album Giữa Một Vạn Người nắm giữ ngôi vương top 10 chủ đề âm nhạc được thảo luận nhiều nhất từ ngày 21 - 27/10.

Đây là quả ngọt sau 2 năm “thai nghén” một cá tính âm nhạc mới lạ, độc đáo mà Vpop chưa thực sự quen thuộc. Cô kiên định xoay tròn theo quỹ đạo thể nghiệm của riêng mình, bỏ qua những trào lưu thịnh hành ngoài kia. Tương tự Yesteryear và Citopia, Giữa Một Vạn Người sẽ còn được nhắc đến sau nhiều năm.